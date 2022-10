Quais são os melhores probióticos para a gravidez?

Probióticos A gravidez é um momento emocionante para qualquer mulher. Há muitas mudanças e escolhas a serem consideradas, mas é imperativo que a futura mãe reserve um tempo para cuidar de seu corpo e do que está crescendo por dentro. Suplementos, incluindo probióticos, podem ser uma maneira de proteger a saúde de uma mulher. Ao procurar os melhores probióticos para a gravidez, há muitos pontos a serem considerados. O que são Probióticos? Os probióticos são as bactérias “boas” que são encontradas em seu sistema digestivo. São microrganismos vivos que beneficiam o corpo. Embora os probióticos sejam encontrados naturalmente em seu sistema digestivo, você também pode encontrá-los naturalmente presentes em alguns alimentos e na forma de suplementos. Como funcionam os probióticos? Quais são as vantagens dos probióticos? Há muitos pensamentos diferentes sobre as vantagens dos probióticos. Sabe-se que eles melhoram a saúde digestiva para a maioria das pessoas. Outras vantagens possíveis podem incluir: Tratar diarreia

Diminuir o colesterol LDL (“ruim”)

Melhorar a função cerebral

Pressão arterial mais baixa

Tratar IBS (síndrome do intestino irritável)

Protege contra infecções bacterianas

Afeta positivamente a psoríase e a síndrome da fadiga crônica

Diminuir alergias Os probióticos são seguros durante a gravidez? Pensa-se geralmente que os probióticos são seguros para uso durante a gravidez e lactação. O Instituto Nacional de Saúde fez muitos estudos para provar que o risco de problemas devido aos probióticos é muito baixo, enquanto os benefícios potenciais são altos. Por que os probióticos são importantes durante a gravidez? Embora os probióticos sejam uma escolha saudável para quase todas as pessoas, eles são especialmente úteis durante a gravidez. Além de fortalecer o sistema imunológico para que a gestante tenha menos chances de adoecer, eles também podem ajudar em várias outras questões. Em primeiro lugar, os probióticos ajudam a manter o sistema digestivo saudável. Eles podem reduzir a constipação, o que pode ser um grande problema durante a gravidez. Por causa de seus efeitos benéficos no sistema digestivo, pode até ajudar a reduzir os enjoos matinais. Além disso, outras condições da gravidez podem ser diminuídas com o uso de probióticos. Estes podem incluir: diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, infecções do trato urinário, infecções fúngicas e parto prematuro. O uso de probióticos também parece reduzir o risco de bactérias perigosas do grupo B Strep que podem prejudicar o bebê ao nascer. Os probióticos durante a gravidez e a lactação podem beneficiar o bebê? Há pesquisas que mostram que quando os probióticos são tomados por uma mulher grávida ou lactante, eles também beneficiam o bebê. A flora probiótica não é encontrada apenas no trato digestivo, mas também em outros tecidos da membrana mucosa, como o revestimento vaginal. É importante ter boas bactérias na vagina porque quando o bebê nasce, ele fica exposto a essa flora. A exposição às colônias benéficas ajuda o bebê a ter um sistema imunológico saudável desde o início da vida. Quando a mãe toma probióticos, é menos provável que o bebê tenha alergias, asma ou eczema. Além disso, quando uma nova mãe continua a tomar probióticos durante a amamentação, é menos provável que o bebê tenha comportamentos de cólica. Como escolher um probiótico para uso durante a gravidez O primeiro passo ao escolher um probiótico para uso durante a gravidez é verificar com seu médico para ter certeza de que é o certo para você. Depois disso, você vai querer procurar um produto de qualidade de uma empresa respeitável. Existem alguns elementos específicos a serem observados ao escolher um probiótico. Por exemplo, a recomendação é encontrar um probiótico com 10 a 20 bilhões de UFC (Colony Forming Units). Além disso, você deseja encontrar um suplemento probiótico que tenha uma variedade de cepas de bactérias, em vez de apenas uma ou duas. Como cada variedade tem uma qualidade diferente, ter uma variedade ajudará a garantir que você obtenha o melhor de todas elas. Você também pode querer encontrar um probiótico que contenha prebióticos. Os prebióticos são o “alimento” para os probióticos e os ajudam a colonizar e crescer como pretendido. Por fim, verifique se há ingredientes adicionais, especialmente se você for sensível a alguns. Por exemplo, os suplementos podem conter trigo, o que seria um problema se você não tiver glúten, ou ingredientes artificiais. Você pode querer saber se os suplementos contêm soja, laticínios, nozes, açúcar ou se são vegetarianos. A leitura do rótulo deve fornecer todas as informações necessárias. Qual é a melhor maneira de usar probióticos? Diferentes produtos têm direções diferentes, por isso certifique-se de seguir cuidadosamente as instruções na garrafa. Se as instruções não fornecerem um horário específico para tomar o probiótico, é melhor tomar o probiótico pela manhã, logo antes ou logo após o café da manhã. A razão para tomar um probiótico com uma refeição saudável é que o alimento alimenta o probiótico e ajuda a levá-lo com segurança ao intestino, onde faz a maior parte de seu trabalho.









Conclusão Mother’s Select Probiotics é o meu favorito porque contém mais bactérias probióticas ativas do que as outras opções. Com preços razoáveis, também é um produto de qualidade fabricado nos EUA. Enquanto muitas das outras fórmulas probióticas são feitas de ingredientes naturais, a Mother’s Select também é totalmente vegetariana. A garrafa em si também aborda muitas das doenças da gravidez e como ela pode ajudar. Alega ajudar com problemas digestivos, constipação e prematuridade do bebê. Um benefício adicional deste produto é que uma mulher grávida só precisa tomar uma cápsula por dia. Muitas das outras marcas exigem vários comprimidos, comprimidos grandes ou um líquido que pode não agradar a todos. Ao escolher os melhores probióticos para a gravidez, Mothers Select seria a minha escolha. É um produto de boa qualidade por uma empresa respeitável. Mais

Conteúdo baseado na seguinte compilação