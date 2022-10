Em pó A gravidez é um momento incrível para qualquer mulher. Sim, até mesmo os enjoos matinais, azia e insônia! É também um momento em que você realmente precisa se concentrar em cuidar de si mesmo e garantir a nutrição correta. Porque vamos ser sinceros, você está construindo um humano! A proteína é essencial para todos – todos os dias. É ainda mais essencial para as mulheres grávidas. Mas e se você sentir que não está ingerindo proteína suficiente? Você deve adicionar um suplemento à sua dieta? Ou se você já for um usuário frequente de shake pós-treino? Existem suplementos disponíveis para mulheres grávidas? Em caso afirmativo, qual é a melhor proteína em pó para gravidez e amamentação? Se você quiser saber as respostas a essas perguntas, continue a ler e farei o meu melhor para preenchê-lo com todos os fatos. Quem precisa de suplementos durante a gravidez? Recomenda-se que as mulheres consumam 71 gramas de proteína diariamente durante a gravidez. Isso pode ser um objetivo alto a ser alcançado apenas através da dieta. Embora você esteja “comendo por dois”, não é aconselhável consumir mais do que cerca de 300 calorias extras por dia – especialmente nos primeiros meses. Por esta razão, muitas mulheres podem recorrer a suplementos para adicionar uma dose de proteína. No entanto, você precisa considerar se eles são seguros. Colocar sua barriga em primeiro lugar é a coisa mais importante. Alimentando seus treinos durante a gravidez Outra razão pela qual algumas mulheres podem querer consumir suplementos de proteína durante a gravidez é para fins de condicionamento físico. Se você é um frequentador de academia dedicado com um regime de exercícios rigoroso, pode não querer alterá-lo muito e permitir que seu trabalho duro diminua durante a gravidez. Embora muitas pessoas digam para você não fazer nada durante a gravidez, não há nada que diga que mulheres que antes eram muito ativas não devam manter um certo nível de condicionamento físico durante a gravidez. Em termos de musculação, é super importante ter um cuidado redobrado. Você deve discutir seus planos com seu médico, garantindo que eles conheçam seu histórico de condicionamento físico, bem como suas intenções durante a gravidez. Dessa forma, juntos, vocês podem elaborar o melhor plano de ação para o futuro. Eu também recomendo trabalhar com um especialista em condicionamento físico pré e pós-natal se você quiser continuar se exercitando durante a gravidez. Com isso dito, há muitos exemplos de mulheres que mantiveram com sucesso um cronograma de treinamento pesado (incluindo levantamento de peso) durante a gravidez. Há até um casal que manteve impressionantemente um pacote de seis quase até o nascimento. Fale sobre os objetivos da gravidez! A controvérsia Independentemente de suas razões para querer usar proteína em pó durante a gravidez, o problema é que a maioria das marcas tradicionais adverte estritamente contra o uso de seu produto durante a gravidez ou amamentação. Ainda não foi determinado se este é um caso de produtos genuinamente inseguros ou fabricantes simplesmente errando por precaução. No entanto, permanece o fato de que a segurança do feto é a principal prioridade, portanto, o uso de produtos com esses avisos simplesmente não vale o risco. Com isso dito, há um pequeno grupo de marcas que obviamente perceberam uma lacuna no mercado e perceberam que há necessidades a serem atendidas. Eis que nasce o shake de proteína da gravidez! Proteína e Gravidez Durante a gravidez, seu corpo faz coisas milagrosas. Isso garante que seu pequeno feto receba tudo o que precisa para crescer e se desenvolver em seu lindo pacote de alegria. Isso significa que você precisa estar mais consciente sobre o que você coloca em seu corpo. Seu corpo garante que o bebê receba o que precisa em primeiro lugar. Se você não está recebendo nutrientes suficientes para alimentar vocês dois, seu corpo vai tirar o que o bebê precisa de você. Deixando seus estoques de nutrientes vitais esgotados, o que pode levar a problemas mais sérios. Infelizmente, aprendi isso da maneira mais difícil durante a gravidez com minha filha que tomou todo o meu ferro – deixando-me severamente anêmica. Isso me levou a desmaiar várias vezes antes que o médico percebesse o problema. Para evitar isso, certifique-se de que, durante a gravidez, você se mantém abastecido com tudo o que você e o bebê precisam. Um dos nutrientes mais importantes é, obviamente, a proteína. O que procurar na melhor proteína em pó para gravidez e amamentação Meu primeiro conselho é procurar um produto que indique especificamente que é para uso durante a gravidez. Muitos pós de proteína são projetados com fisiculturistas em mente e possuem certos ingredientes para melhorar o desempenho. Alguns destes podem ser seriamente perigosos para mulheres grávidas. Portanto, atenha-se a uma proteína da gravidez ou não corra o risco. Para estar no lado seguro, leia sempre o rótulo! Muitas mulheres desenvolvem sensibilidade aos alimentos durante a gravidez, portanto, certifique-se de que mesmo os produtos projetados para mulheres grávidas não incluam ingredientes que possam causar efeitos adversos. Nossas escolhas É importante dizer que eu nunca revisaria ou recomendaria de forma alguma um produto que pudesse ser perigoso para a saúde de qualquer mulher grávida ou seu feto. Isso significa que tomei um cuidado extra analisando os produtos tentando descobrir se havia algum que valesse a pena revisar. Com isso dito, após extensa pesquisa, só consegui encontrar dois produtos de boa qualidade e voltados especificamente para mulheres grávidas. Como havia apenas dois que eu achava que valia a pena mencionar, decidi listar ambos e discutir suas características em profundidade, dando a você informações suficientes para tomar uma decisão informada. Antes de mudar significativamente sua dieta durante a gravidez, é sempre aconselhável falar primeiro com seu médico pré-natal. Se você realmente sente que precisa usar um shake de proteína e gosta de qualquer um desses produtos, converse com seu médico ou parteira e certifique-se de que eles estejam a bordo antes de mergulhar em algo novo.



Então, qual é a melhor proteína em pó para gravidez e amamentação Eu aprecio que não há realmente uma grande seleção para escolher, mas para mim, pessoalmente, houve um vencedor claro entre os dois. Essa era a marca Baby Booster. É muito importante observar o que você coloca em seu corpo, mesmo quando não está grávida. É por isso que, quando se trata de suplementos, sempre procuro as opções mais puras com apenas os ingredientes necessários. Se você tiver alguma experiência pessoal com qualquer um desses produtos, adoraria ouvir de você e receber seus comentários. Sinta-se livre para comentar abaixo. Mais

