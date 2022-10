Quais são os melhores probióticos para acne e pele?

Acne

Probióticos Os probióticos são uma solução para a acne que você pode não ter pensado antes! Muitas pessoas cometem o erro de se concentrar apenas nos sintomas superficiais quando se trata de tratar a acne, mas é tão importante tratar a causa raiz. Os probióticos cumprem essa função, ajudando seu sistema imunológico e combatendo as bactérias nocivas que causam a acne. Se você luta com sua pele, descubra os melhores probióticos para acne e pele que farão a diferença. Como os probióticos melhorarão minha pele? As pessoas muitas vezes pensam em bactérias como sendo prejudiciais. No entanto, existem trilhões de bactérias benéficas em seu sistema digestivo a qualquer momento, compostas por centenas de espécies. Essas bactérias são cruciais para sua digestão e saúde geral. A relação entre o corpo humano e sua flora intestinal é mutuamente benéfica. O corpo fornece às bactérias uma abundância de alimentos, juntamente com um lugar seguro para viver e, em troca, as bactérias ajudam a digerir os alimentos, absorver nutrientes e impedir a entrada de bactérias nocivas. Ter uma flora intestinal saudável e equilibrada é importante para a digestão regular, função imunológica e bem-estar geral. Pessoas com acne geralmente são prescritas com antibióticos. Embora estes certamente possam ser eficazes para limpar a acne, os antibióticos também matam muitas das boas bactérias intestinais, juntamente com as bactérias nocivas. Por esse motivo, é especialmente importante que as pessoas com acne usem probióticos, para que possam manter um espectro equilibrado da flora intestinal. Com o tempo, mais e mais benefícios para a saúde dos probióticos foram descobertos. Um desses benefícios é que tomar um suplemento probiótico pode ajudar a reduzir problemas de pele como acne, mas também eczema e rosácea. Vários pequenos estudos da Coréia, Rússia e Itália descobriram que o uso de probióticos em conjunto com tratamentos tradicionais de acne aumenta a taxa de cura. Os probióticos também parecem ajudar a combater o envelhecimento da pele, hidratando, reduzindo os danos causados ​​pelo sol e melhorando a aparência de rugas finas. Dica profissional: Pesquisadores finlandeses descobriram que mulheres grávidas que tomaram probióticos durante o mês que antecedeu o nascimento tiveram bebês com risco reduzido de eczema, e outro estudo demonstrou que bebês com eczema tinham flora intestinal menos diversificada do que aqueles sem ele. (fonte) Os dados sugerem que os probióticos são mais eficazes para reduzir a acne quando trabalham em sinergia com outros tratamentos. Você pode aproveitar ao máximo seus suplementos probióticos continuando a ter uma boa higiene, hidratar com um hidratante sem óleo e usar tratamentos como óleo de melaleuca, soro de vitamina C, peróxido de benzoíla, ácido salicílico ou medicamentos prescritos. No entanto, se você estiver tomando um medicamento prescrito, consulte seu médico antes de iniciar um novo suplemento. Como escolher um probiótico para melhorar a pele Indiscutivelmente, o fator mais importante ao escolher um suplemento probiótico é o número de organismos por porção. Este número é indicado nas etiquetas por “CFU”, ou unidades formadoras de colônias. Quanto maior a UFC, mais eficaz será o suplemento. Você deve procurar um suplemento que tenha um grande número de diferentes cepas de bactérias. Cada espécie de bactéria confere vantagens diferentes, portanto, quanto mais você conseguir, melhor. Usar um suplemento com várias cepas é especialmente importante para reabastecer sua flora intestinal se você usar antibióticos ou se tiver usado no passado. Procure por pílulas ou cápsulas projetadas para serem resistentes a ácidos ou de liberação lenta. Idealmente, o maior número possível de bactérias deve chegar aos seus intestinos – onde são necessárias. Seu estômago contém ácidos ásperos que podem matar seus probióticos antes que eles possam agir, então a maneira como seu suplemento é projetado é importante. Dica profissional: A acne está ligada a baixos níveis de zinco e vitaminas A e E. (fonte) Muitos dos melhores probióticos para acne e pele contêm esses ingredientes, e você pode economizar algum dinheiro, além de não ter que engolir tantos comprimidos. Aqui está um vídeo explicando como saber se você se beneficiaria de um suplemento contendo zinco. Por fim, se você estiver comprando seus suplementos probióticos on-line, é importante escolher um suplemento que não exija refrigeração. Isso ocorre porque os organismos em suplementos que requerem refrigeração podem morrer durante o transporte se a embalagem ficar muito quente. Alternativamente, você pode comprar seus probióticos online durante o inverno. Por fim, se você estiver comprando seus suplementos probióticos on-line, é importante escolher um suplemento que não exija refrigeração. Isso ocorre porque os organismos em suplementos que requerem refrigeração podem morrer durante o transporte se a embalagem ficar muito quente. Alternativamente, você pode comprar seus probióticos online durante o inverno. Avaliações Conclusão Para o tratamento holístico mais eficaz da acne, o meu favorito é o Nu-Derm Products Clear-Biotic. Os tratamentos de acne são mais eficazes quando combinados com outros tratamentos de acne, e este suplemento não é exceção. Ele fornece várias vitaminas benéficas juntamente com probióticos. Clear-Biotic contém vitamina A para promover uma cicatrização rápida, vitamina C para garantir tecidos saudáveis, vitamina E para manter uma aparência jovem e riboflavina para reduzir a inflamação. Clear-Biotic é bom para acne, eczema e psoríase e, embora contenha apenas 4 cepas, o fato de ter 20 bilhões de organismos por porção, juntamente com quatro nutrientes extras, significa que deve ser altamente eficaz no combate à acne e outras condições da pele. de uma forma totalmente natural. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação