Qual é a melhor marca de suplemento de óleo de Krill no mercado em 2022?

ômega-3 O óleo de Krill vem criando manchetes e atraindo a atenção das pessoas nos últimos anos. Você poderia dizer que isso minúsculo criatura do mar está se tornando rapidamente enorme no mundo da saúde! Com as revelações clínicas que recentemente vieram à tona, especialistas em saúde e nutrição acreditam que o óleo de krill pode ser uma nova alternativa para introduzir ômega 3 em sua vida. Se você quiser experimentar os benefícios do óleo de krill por si mesmo, pode ser difícil saber por onde começar – há tantas marcas diferentes enchendo as prateleiras. Neste artigo, vou discutir o que procurar e como escolher o melhor suplemento de óleo de krill. O que é o óleo de Krill? O termo “krill” originou-se da palavra norueguesa “kril” que significa “peixe frito”. (fonte) Krill é um pequeno crustáceo que se parece muito com um camarão. Apesar de serem pequenos em tamanho, eles desempenham um papel importante na manutenção do equilíbrio do ecossistema aquático. Krill são principalmente uma fonte de alimento para baleias e vida marinha nas águas frias do oceano ao redor do Canadá, Antártica e Japão. Euphausia superba, também conhecida como krill antártico, está entre as maiores espécies de krill e pode se reunir em números imensos. O óleo é extraído dessas pequenas criaturas e fornece a base do que encontramos em suplementos. O óleo é extraído dessas pequenas criaturas e fornece a base do que encontramos em suplementos. O óleo de krill consiste nos ácidos graxos ômega 3 EPA (ácido eicosapentaenóico) e DHA (ácido docosahexaenóico). Os extensos benefícios para a saúde do EPA e DHA foram clinicamente comprovados. Por último, mas não menos importante, o krill incorpora ácidos graxos fosfolipídicos o que poderia permitir uma melhor absorção de DHA e EPA no corpo. Você também encontrará um composto carotenóide chamado astaxantina para antioxidantes que combatem os benefícios dos radicais livres. Como os suplementos de óleo de Krill podem ajudá-lo? Saúde do coração De acordo com as diretrizes dietéticas do governo dos EUA “O consumo de cerca de 8 onças por semana de frutos do mar deve fornecer um consumo médio de 250 mg por dia de EPA e DHA, o que está associado à redução de mortes cardíacas entre indivíduos com e sem DCV pré-existente”. (fonte) Infinitas pesquisas clínicas documentaram os efeitos positivos dos ácidos graxos ômega 3 EPA e DHA “bons” na saúde cardiovascular. No entanto, o óleo de krill faz tem benefícios para o coração saudável com base em seus próprios méritos também. Reduz o Colesterol Níveis elevados de colesterol significam que você tem muita gordura no sangue. Este é um motivo de preocupação, pois aumenta o risco de desenvolver mais doenças cardiovasculares. A Força-Tarefa Preventiva dos EUA (USPSTF) recomenda “homens com 35 anos ou mais ou mulheres com mais de 45 anos com risco aumentado de doença cardíaca coronária devem fazer exames para distúrbios lipídicos”. (fonte) Pesquisas sugerem que o óleo de krill é particularmente útil quando se trata de reduzir o colesterol. Curiosamente, é ainda mais eficaz do que o óleo de peixe. Para avaliar os efeitos do óleo de krill nos níveis de colesterol, foi realizado um estudo de três meses. Os voluntários foram divididos em quatro grupos e receberam diferentes variações: Grupo A – óleo de Krill – dosagem diária de 2 a 3 g

Grupo B – Óleo de Krill – dosagem diária de 1 a 1,5 g

Grupo C – Óleo de peixe – dosagem diária de 180 mg EPA e 120 mg DHA

Grupo D – Placebo Os resultados descobriram que o grupo A teve o resultado positivo mais perceptível. Segue-se que uma dosagem diária de 2 a 3 gramas de óleo de krill é o método mais eficaz para a redução de glicose, colesterol total, triglicerídeos, LDL e HDL, em comparação com óleo de peixe e placebo. (fonte) Outro fator que contribui para a redução dos níveis de colesterol pode ser devido ao antioxidante astaxantina no krill, um composto benéfico encontrado no óleo de krill, mas geralmente ausente nos óleos de peixe. Esse carotenóide também é responsável por dar ao crustáceo sua cor rosada. Pesquisas indicam que a astaxantina pode aumentar os níveis “bons” de colesterol HDL no corpo. (fonte) Pressão arterial De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), cerca de metade de todos os americanos (47%) têm um dos três fatores de risco para doenças cardíacas, que são: (fonte) Pressão alta

Colesterol alto

Fumar Há boas razões para sugerir que o óleo de krill pode reduzir a pressão arterial. Um estudo clínico em animais foi projetado para avaliar a capacidade da suplementação de óleo de krill para reduzir a pressão arterial sistólica. Foram escolhidos dois grupos, os considerados saudáveis ​​e os hipertensos. Na quinta semana de tratamento, os indivíduos com pressão arterial elevada apresentaram uma pressão arterial sistólica mais baixa. No entanto, significativamente, a suplementação de óleo de krill não teve efeito sobre a pressão arterial dos animais saudáveis. Também foi observado que os níveis de óxido nítrico aumentaram no sangue. Portanto, os cientistas reconheceram que existe uma associação com os mecanismos do óxido nítrico e o efeito do óleo de krill na pressão arterial. (fonte) Uma possível teoria para explicar o mecanismo por trás desse efeito envolve o fato de que o óxido nítrico é responsável por dilatar os vasos sanguíneos do corpo para permitir a passagem de mais sangue. A hipertensão é uma condição que força o sangue a passar a uma taxa maior do que o normal. Portanto, os níveis elevados de óxido nítrico podem compensar isso e aliviar a pressão. Maior Biodisponibilidade O ômega 3 EPA e DHA não são facilmente absorvidos pelo corpo humano no corpo em sua forma original. Eles precisam de alguma ajuda para serem processados ​​e é aí que os fosfolipídios entram em ação. Os fosfolipídios são um tipo de gordura saudável que funciona como um conector altamente eficaz para permitir que os nutrientes se movam para as células onde são necessários. (fonte) O EPA e o DHA no krill usam fosfolipídios para se unirem, o que os torna muito absorvíveis. Consequentemente, você recebe todo o potencial da dose consumida. Também funciona mais rápido e nada é desperdiçado. Por esta razão, as evidências sugerem que o krill tem uma ligeira vantagem sobre o óleo de peixe quando se trata de biodisponibilidade no corpo. Vários estudos clínicos indicaram que, ao usar óleo de peixe ou óleo de krill, a biodisponibilidade parecia ser maior no krill, portanto, eles reconheceram que há uma diferença. Por outro lado, eles também observaram que mais estudos são necessários para uma conclusão firme. (fontes 1, 2) Embora a pesquisa seja limitada, as evidências sugerem que você não precisa de tanto óleo de krill quanto óleo de peixe para obter os mesmos benefícios. A saúde das articulações Estão surgindo evidências que indicam que o krill pode reduzir ou prevenir a inflamação em pacientes com doenças articulares, como artrite reumatóide e osteoartrite. A proteína C reativa (PCR) é uma substância produzida pelo fígado que eleva a inflamação. A inflamação é um sintoma da artrite reumatóide, uma doença autoimune que causa degeneração do revestimento ao redor das articulações, resultando em inchaço, rigidez e dor na área. Especialistas avaliaram os efeitos do óleo de krill na inflamação crônica nos sintomas artríticos. Ao administrar aos voluntários 300 mg de óleo de krill diariamente, os níveis de proteína C-reativa após apenas sete dias foram reduzidos em 19,3%, os sintomas de dor em 28,9% e a rigidez em 20,3%. Isso identifica claramente o óleo de krill como um método rápido e eficaz na redução da inflamação e no alívio dos sintomas da artrite. (fonte) Síndrome Pré-Menstrual (TPM) Para algumas mulheres, “a época do mês” pode ser uma experiência bastante dolorosa e desagradável que pode interferir na vida cotidiana. Muitas mulheres sofrem sintomas físicos como cãibras, dores de cabeça e dores abdominais que variam de leve a grave. Uma avaliação do óleo de krill e o manejo da síndrome pré-menstrual foram realizados. 70 pacientes diagnosticados com TPM foram tratados com óleo de peixe krill ou ômega 3 por um período de três meses. Os dados mostraram uma melhora significativa no grupo do óleo de krill, bem como nas comparações entre os grupos com o óleo de peixe. O número de analgésicos usados ​​no grupo do óleo de krill também diminuiu durante o estudo. Ao comparar os dados entre os dois grupos, aqueles que tomaram suplementos de óleo de krill consumiram muito menos analgésicos do que aqueles que tomaram óleo de peixe em um período de dez dias. Os especialistas concluíram que o óleo de krill era capaz de aliviar os sintomas da TPM e também era mais eficaz que o óleo de peixe ômega 3. (fonte) Krill e Sustentabilidade Ambiental A pesca do krill é um assunto delicado e controverso, porém é um tema que acredito que merece destaque. Há uma preocupação crescente com relação à colheita comercial deste crustáceo e o impacto negativo que está causando não apenas no próprio krill, mas no microssistema que ele suporta. Krill é a principal fonte de alimento para muitas espécies marinhas diferentes e há razões para acreditar que seus números estão em declínio. Ambientalistas e pescadores comerciais vêm debatendo há algum tempo sobre a sustentabilidade desse delicado equilíbrio na cadeia alimentar Por esta razão, a organização “Comissão para a Conservação dos Recursos Vivos Marinhos Antárticos” (CCAMLR) foi criada para regular a indústria e restaurar o equilíbrio. (fonte) Krill é um animal marinho, o que significa que só pode ser pescado no oceano e não pode ser tradicionalmente “cultivado”. Consequentemente, é muito importante considerar como seu suplemento de krill foi colhido e escolher um suplemento que tenha sido obtido de um método sustentável. O que procurar no melhor suplemento de Krill Ingredientes Verificar o conteúdo do rótulo é sempre um bom ponto de partida, pois você pode identificar claramente o que está incluído na banheira. Um suplemento bem feito deve conter apenas óleo de krill e nada mais. Recursos Sustentáveis Pense na saúde da terra e na sua própria, escolhendo um produto certificado pelas autoridades que utilizam métodos de pesca sustentáveis. Dosagem e Forma A maioria dos suplementos vem em forma de cápsula. A dosagem pode variar de tão baixo quanto 350 mg a tão alto quanto 1500 mg, então os níveis podem variar, então você pode precisar levar em consideração suas circunstâncias. Qual é a melhor marca de suplemento de óleo de Krill? Quando você começa a pescar em busca de suplementos, logo se torna óbvio que as opções disponíveis podem fazer você se sentir como um peixinho em um grande lago. Tentar descobrir qual marca oferece a melhor qualidade geral pode ser uma tarefa e tanto. Para facilitar as coisas, vasculhei as opções disponíveis e separei os cinco principais suplementos de óleo de krill que acho que serão apropriados para a maioria das pessoas.









Nossa escolha para o melhor suplemento de Krill Minha escolha pessoal para a captura do dia teria que ser o Purity Labs Pure Antarctic Krill Oil Supplement, pois se destaca como uma chaleira de peixe diferente do resto! Tem uma porção decente de 1000 mg de óleo de krill com uma quantidade equilibrada de 130 mg de EPA e 60 mg de DHA. É completo com ômega 3 e antioxidantes adicionais com o objetivo de promover um corpo saudável. Muito importante para mim, o krill é obtido a partir de recursos sustentáveis, o que significa que não tem um impacto negativo na mãe natureza. O fato de ser testado por terceiros, certificado GMP com ingredientes não transgênicos e sem glúten dá a sensação de um produto bem feito que pode atrair um grande público. Para quem está pensando em tomar um suplemento de óleo de krill, acredito que esta seja uma boa escolha. Mais

