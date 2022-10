Qual é o pó de proteína de carne bovina de melhor qualidade em 2022?

Em pó A maioria de nós já ouviu falar de pós de proteína de soro de leite e caseína, mas recentemente, proteína de carne bovina em pó tem sido um tema quente. Qual é o alvoroço? Como o pó de proteína de carne se compara ao pó de proteína de soro de leite? E, finalmente, como você pode escolher o melhor pó de proteína de carne bovina, se você decidir experimentá-lo? Vou abordar essas preocupações abaixo. Por que proteína bovina? A proteína da carne bovina tem um valor biológico relativamente alto. Isso significa que nosso corpo é capaz de usar muitos dos aminoácidos que contém. E a proteína da carne contém vários aminoácidos, incluindo: Arginina

Glicina

Alanina

Ácido glutâmico

Prolina

Leucina

Valina

Isoleucina (fonte) Muitos suplementos de proteína em pó de carne bovina contêm pouco ou nenhum açúcar ou gorduras saturadas, enquanto muitos suplementos de proteína de soro de leite em pó contêm. (fonte) Isso permite que a proteína da carne seja absorvida facilmente. A grande vantagem da proteína em pó de carne bovina é que ela permite que você aproveite os benefícios da carne bovina, sem os aspectos potencialmente negativos da carne vermelha (alto teor de gordura saturada, agentes cancerígenos etc.). Também é muito conveniente – tudo o que você precisa fazer é misturá-lo em sua coqueteleira ou adicioná-lo à aveia. Eles vêm em sabores deliciosos, também! Quem precisa de suplementos de proteína em pó de carne bovina? Não é surpresa que fisiculturistas, atletas e aqueles que se recuperam de exercícios intensos se beneficiem do pó de proteína de carne bovina. Isso ocorre porque uma grande quantidade de proteína é necessária para construir músculos e manter alta energia. O melhor momento para usar esses suplementos é depois de um treino, pois fornecerá ao seu corpo o combustível necessário para se curar e crescer. (fonte) Indivíduos idosos que estão tentando prevenir doenças degenerativas e pessoas que sofrem de distúrbios alimentares também podem usar proteína de carne bovina em pó como um impulso extra de nutrição. (fonte) Em suma, qualquer pessoa que se beneficiaria de um pó de proteína de soro de leite também pode se beneficiar de um pó de proteína de carne bovina. Além desses indivíduos, porém, as pessoas que são intolerantes à lactose podem se beneficiar do suplemento de proteína em pó de carne bovina, uma vez que não vem de uma fonte de leite (como soro de leite ou pó de caseína). O que os suplementos de proteína em pó de carne fazem O pó de proteína de carne bovina praticamente faz o que qualquer outro pó de proteína faz. Ou seja, fornece ao seu corpo os nutrientes necessários (aminoácidos) para construir tecido muscular mais rápido do que o normal. (fonte) Esta rápida ingestão de aminoácidos também é usada para criar energia, prevenir a degradação muscular e reparar o tecido muscular. (fonte) Como a proteína também é usada para fabricar hormônios, componentes do sistema imunológico e mensageiros celulares, os suplementos de proteína em pó também aprimoram esses processos. (fonte) Como escolher o suplemento certo de proteína em pó de carne bovina Então, como você pode escolher o melhor suplemento de proteína em pó de carne bovina? Bem, ao tomar qualquer tipo de suplemento, você deve sempre consultar seu médico e ler os rótulos. O rótulo fornecerá informações importantes, como dosagem, ingredientes e possíveis efeitos colaterais. (fonte) Quando se trata de suplemento de proteína em pó de carne bovina, você quer ter certeza de que não há ingredientes desnecessários ou aqueles que podem lhe dar um resultado indesejado. Por exemplo, se você tem diabetes ou quer perder peso, evite suplementos com açúcar. (fonte) Se você deseja perder peso, também deve evitar suplementos com adoçantes feitos de amido. Muitos suplementos de proteína em pó de carne bovina contêm creatina (que ajuda a promover a produção de energia e melhorar a força), portanto, obter um suplemento com esse ingrediente é recomendado especialmente para atletas. (fonte) Claro, se você tem uma alergia (como uma alergia ao glúten), você vai querer escolher um suplemento que indique claramente que é seguro para você. Outra coisa que você deve procurar em um suplemento de proteína em pó de carne bovina é se ele contém peptídeos isolados de carne bovina ou proteína hidrolisada de carne bovina. Estas são formas de proteína pré-digeridas, que podem ser absorvidas mais rapidamente pelo nosso corpo. (fonte) Embora os suplementos de proteína em pó de carne bovina sejam uma excelente fonte de proteína adicional, eles não devem ser sua única fonte de proteína. Você ainda deve consumir alimentos integrais que contenham proteínas, como frango, queijo e nozes. Use suplementos de proteína de carne bovina como eles devem ser usados ​​– como um suplemento. É importante notar que tomar o suplemento ou consumir alimentos apenas com proteína não ajudará você a construir músculos – também requer exercícios e treinamento de força. (fonte) Há também sérias consequências de tomar mais proteína do que você precisa. (fonte) Para estar no lado seguro, lembre-se de que a ingestão máxima recomendada é de 1,1 grama de proteína por quilo de peso corporal por dia. (fonte) Se você tem uma doença renal, deve ter um cuidado especial com os suplementos de proteína. É melhor optar por um suplemento com um teor de proteína mais baixo ou limitar sua ingestão. (fonte) Nossas principais escolhas para suplemento de proteína em pó de carne bovina Mantendo tudo isso em mente, revisarei cinco suplementos populares de proteína de carne bovina.









Conclusão Foi difícil decidir qual desses cinco produtos é o melhor suplemento de proteína em pó de carne bovina. As duas principais marcas (Maximum Human Performance e Julian’s Bakery) foram ambas muito boas e de alta qualidade. No entanto, eu teria que ir com a Paleo Protein da Julian Bakery como minha primeira escolha. Eu gosto que esta empresa tenha altos padrões de qualidade, com o suplemento sendo certificado sem OGM e sem glúten. Também vem de vacas alimentadas com capim e pastoreio, então eu sei que estou recebendo um produto seguro. Além disso, este suplemento contém o que qualquer bom pó de proteína de carne contém – aminoácidos de cadeia ramificada para síntese de proteína muscular e proteína hidrolisada para absorção rápida. Também é livre de gorduras saturadas, açúcar e enchimentos de carboidratos. A lista de ingredientes é muito curta e este suplemento contém apenas produtos naturais. A única reclamação dos usuários é que pode ser um pouco doce demais, mas se você conseguir lidar com o sabor da estévia, isso é tão bom quanto o pó de proteína de carne bovina. Fonte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação