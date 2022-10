Qual é a melhor marca de pó de proteína de cânhamo em 2022? Avaliações honestas

Em pó A planta de cânhamo tem sido cultivada para uma variedade de diferentes usos industriais ao longo dos séculos. No entanto, só recentemente subiu ao palco principal em associação no mundo da saúde e nutrição. O cânhamo está agora sendo reconhecido como um superalimento verde devido ao seu notável conteúdo nutricional. O pó de cânhamo pode ser apenas o próximo suplemento na longa linha de muitos, mas qual é a melhor marca de pó de proteína de cânhamo disponível no momento? Eu queria descobrir mais e entender se esta é uma maravilha de cinco minutos ou se o cânhamo está aqui para ficar nos próximos séculos. Continue a ler para saber mais. O que é proteína de cânhamo em pó? O cânhamo é um membro da controversa família de plantas cannabis sativa. Antes de começar a entrar em pânico, consumir cânhamo não lhe dará os mesmos efeitos que sua maconha parente próxima. O THC é o composto intoxicante da maconha que o deixa “alto”. Em comparação, as sementes de cânhamo contêm apenas a menor quantidade. Um estudo avaliou o impacto do consumo de alimentos de cânhamo em testes de drogas no local de trabalho e os resultados concluíram que os níveis de THC eram baixos o suficiente para não produzir um resultado positivo. (fonte) Só para constar, o cânhamo é totalmente legal, inofensivo e, na verdade, muito bom para você. As sementes de cânhamo são repletas de coisas boas, com altos níveis de vitaminas e minerais, como cálcio, magnésio, potássio, ferro e zinco. Eles também são uma excelente fonte de proteína à base de plantas de fácil digestão, fibra dietética e ácidos graxos saudáveis. (fontes 1, 2) O pó de proteína de cânhamo é processado moendo as sementes (também conhecidas como corações) da planta de cânhamo. A maioria dos suplementos contém apenas sementes moídas cruas, tornando-se uma das formas mais limpas de nutrição existentes. O pó de cânhamo é bastante versátil e pode ser consumido de várias maneiras. Não pense automaticamente em smoothies ou shakes. Pode adicionar um aumento de valor nutricional saudável quando incorporado em alimentos como iogurte, aveia e meu favorito pessoal é brownies de chocolate. Se você quiser saber mais sobre os benefícios do pó de proteína de cânhamo, confira o clipe abaixo: https://www.youtube.com/watch?v=21mMWG5CrPY Quais são os benefícios da proteína de cânhamo em pó? Mantém seu coração saudável O cânhamo é uma rica fonte de ácidos graxos de ácido alfa-linoleico (ômega-3) e ácido linoleico (ômega-6). Estas são as gorduras poliinsaturadas ou “boas” que seu corpo precisa, mas não produz. Eles são considerados “essenciais”, o que significa que você precisa obtê-los através de sua dieta. Também é extremamente importante obter o equilíbrio certo desses ácidos graxos para o funcionamento normal do sistema imunológico. No entanto, a tendência alimentar parece estar mais focada no ômega-6 em vez de ambos. (fonte) O cânhamo tem a proporção de 2:1 e 3:1 que a pesquisa sugere ser o nível proporcional ideal para manter uma dieta saudável. (fonte) O ácido gama linoleico é um membro importante da família ômega-6 e encontrado exclusivamente no cânhamo. Pesquisas sugerem que este ácido graxo tem propriedades anti-inflamatórias, portanto, pode inibir muitas doenças. (fontes 1, 2) A associação benéfica entre gorduras poliinsaturadas e prevenção de doenças cardiovasculares tem sido bem documentada. (fonte) Estudos relatam que incluir cânhamo em sua dieta pode ajudar a diminuir ou regular a pressão arterial. (fonte) Também foi sugerido que o cânhamo pode reduzir o colesterol. Em um estudo, foram fornecidas seis combinações diferentes de uma dieta controlada mais o seguinte: Sementes de cânhamo

Colesterol

Óleo de côco

Semente de cânhamo parcialmente esgotada Após um período de oito semanas, foram colhidos sangues e medidos os níveis de ácidos graxos, colesterol e triglicerídeos. Os resultados indicaram que quando a semente de cânhamo foi adicionada ao grupo “dieta enriquecida com colesterol”, reduziu os saldos de volta aos níveis originais. Os cientistas acreditam que isso pode estar parcialmente relacionado à presença da gordura saudável ácido gama-linolênico (GLA). (fonte) Quando você revisa todas as evidências, logo se torna aparente o pó de proteína de cânhamo pode ser uma maneira muito saudável de obter as gorduras necessárias para um coração forte. Fornece suporte completo de proteínas A proteína é de fundamental importância para o seu corpo. A dose diária recomendada (RDA) de proteína dietética para um adulto é de 0,8 gramas por quilo de peso corporal. (fonte) Se você não consumir o suficiente, poderá se deparar com sintomas como fadiga, perda muscular e uma infinidade de outros problemas de saúde. O pó de proteína de cânhamo é uma excelente fonte de proteína porque contém todo o espectro de aminoácidos. Isso inclui aqueles considerados “essenciais” que você precisa consumir através da dieta. As fontes completas de proteína são muito limitadas na forma vegetal. Os principais componentes proteicos do cânhamo são chamados de edestina e albumina. Edestin sozinho é responsável por 60 a 80% do teor total de proteínas. (fonte) Edestin é uma proteína globular que é mais digerível e, portanto, mais facilmente absorvida pelo corpo em comparação com fontes de proteína de origem animal. Mesmo quando comparado com outras nozes, grãos e leguminosas de cânhamo apresentaram melhor eficiência digestiva. (fonte) O melhor do cânhamo é que ele não precisa passar por nenhum processo de extração como a soja. É maior em aminoácidos também. Pessoas familiarizadas com exercícios provavelmente já ouviram falar sobre aminoácidos de cadeia ramificada ou BCAAs. O cânhamo contém isoleucina, leucina e lisina, tornando-se uma ótima alternativa à base de plantas para um shake pós-treino. Promove uma digestão saudável A fibra alimentar é um dos fatores mais importantes para manter um intestino saudável. (fonte) No entanto, pesquisas indicam que a ingestão de fibras na população está abaixo da recomendação governamental de 25 a 38 gramas por dia. (fonte) O pó de proteína de cânhamo fornece uma fonte densa de fibra dietética solúvel e insolúvel, auxiliando a digestão de várias maneiras. A fibra solúvel funciona decompondo-se no intestino e fornecendo nutrição às “bactérias amigáveis”, ajudando a manter o sistema imunológico funcionando. O aumento da ingestão de fibra solúvel beneficia uma série de distúrbios gastrointestinais, como constipação e úlceras. Ele também desempenha um grande papel em manter os níveis de colesterol e glicose sob controle. (fonte) A fibra insolúvel fornece o volume e faz tudo se mover, por assim dizer. Ele garante que seu trato intestinal seja mantido limpo, limpo e em movimento regular. O pó de proteína de cânhamo é uma ótima ferramenta para aumentar sua ingestão de fibras e manter seu sistema digestivo saudável. Auxílio à perda de peso O cânhamo tem muitas propriedades úteis que podem ajudar aqueles que tentam ficar de olho na balança. Como o cânhamo é principalmente proteína, parece uma sugestão natural que ele possa desempenhar um papel fundamental no controle de peso. A proteína pode ajudar a aumentar o metabolismo, para começar. Seu corpo também usa mais proteína de processamento de energia do que qualquer outro nutriente, promovendo uma perda de peso mais rápida. A fibra é outro amigo da equipe de perda de peso devido ao fato de aumentar os níveis de saciedade. É um fato simples que, se você não sentir fome, é menos provável que seja vulnerável aos desejos e ceda à tentação de lanchar. O pó de cânhamo também é uma ótima fonte de nutrição. Ao tentar reduzir sua ingestão de calorias, é fácil negligenciar certos grupos de alimentos e acabar com uma deficiência. O cânhamo o ajudará a garantir que você esteja dando ao seu corpo a bondade de que ele precisa. O cânhamo pode ser seu companheiro de academia alternativo Está bem documentado, as necessidades de proteína de um atleta provavelmente estão acima dos níveis recomendados para uma pessoa média pela simples razão de que quanto mais ativo você for, mais proteína precisará consumir. (fonte) Por exemplo, o principal objetivo de um fisiculturista é promover músculos e aumentar o volume. Portanto, os suplementos de proteína são provavelmente seu melhor amigo. Os pós de proteína são uma maneira conveniente de aumentar a ingestão de proteínas sem adicionar calorias insalubres para atingir seus objetivos elevados. O pó de cânhamo é uma fonte de proteína completa que pode ajudar a construir músculos, reduzir os tempos de recuperação e promover a massa muscular magra, o que para qualquer atleta é uma boa notícia. A proteína de soro de leite tem sido um produto de longa data para atingir metas ambiciosas de condicionamento físico. A razão pela qual é totalmente compreensível, pois os resultados falam por si, no entanto, o cânhamo, como relativamente recém-chegado, também oferece grandes benefícios: O pó de cânhamo é facilmente digerido

Menos efeitos colaterais

O cânhamo é natural

Extras nutricionais Gostaria de salientar que, embora tenha havido inúmeras comparações clínicas entre as várias variedades de suplementos de proteína, o cânhamo ainda não foi revisado. (fontes 1, 2) Quem poderia se beneficiar do pó de proteína de cânhamo? Vegetarianos e Veganos Vegetarianos e veganos muitas vezes lutam para obter proteína suficiente em sua dieta pela simples razão de que a maioria das fontes ricas em proteínas são alimentos de origem animal. Por esse motivo, consumir um suplemento de proteína de cânhamo em pó pode ajudar a preencher as lacunas nutricionais nas dietas veganas e vegetarianas e garantir níveis adequados de ingestão de proteínas. Intolerâncias Dietéticas A intolerância à lactose é uma condição na qual as pessoas afetadas não conseguem digerir um tipo de açúcar (lactose) encontrado no leite e em outros produtos lácteos. Isso significa que pode ser uma luta consumir proteína suficiente. Não se esqueça, muitas das variedades mais comuns de proteína em pó são derivadas de produtos lácteos, tornando-os fora dos limites também. A proteína de cânhamo é uma opção segura e não láctea, tornando-se um ótimo suplemento alternativo para atletas intolerantes à lactose ou para aqueles que simplesmente desejam aumentar seu consumo de proteína. Atletas A proteína desempenha um papel importante na atividade e no condicionamento físico. Preparar um smoothie de cânhamo pode ser uma maneira eficiente de obter uma dose saudável de proteína à base de plantas. Dietas Para aqueles que observam a balança e contam calorias, um pó de proteína de cânhamo pode ajudar. A proteína de cânhamo pode ajudar a reduzir o apetite com altos níveis de saciedade de fibras e proteínas. As proteínas do cânhamo são geralmente baixas em gordura e calorias, o que a torna uma ótima ferramenta na batalha para perder peso. Qual é a melhor marca de proteína em pó de cânhamo? Ao procurar a proteína de cânhamo mais adequada, você logo percebe que existem várias opções disponíveis. Pode ser um pouco difícil decidir qual marca é a melhor qualidade. Você vai com um pó de proteína de cânhamo puro e simples ou algo com extras adicionados? Para tornar as coisas um pouco mais fáceis, selecionei os cinco principais candidatos ao melhor pó de proteína de cânhamo e listei seus principais prós e contras para ajudá-lo a tomar uma decisão informada. No final eu vou revelar o meu favorito geral.









Nossa escolha para o melhor pó de proteína de cânhamo O melhor pó de proteína de cânhamo, para mim, tem que ser o pó de proteína de cânhamo orgânico da Nutiva. Acredito firmemente em manter as coisas o mais naturais possível, portanto, ter um produto que contenha ingredientes orgânicos e seja completamente livre de aditivos ou enchimentos ganha de longe. Você obtém uma boa porção de 15 g de proteína junto com 8 g de fibra e tudo por apenas 90 calorias, o que o torna uma opção versátil para a maioria dos objetivos. Mais

