Qual é o melhor pó de proteína de ervilha em 2022? Avaliações imparciais

Em pó O pó de proteína de ervilha está se tornando um produto cada vez mais popular no mercado de saúde e fitness. A pesquisa indica isso como uma alternativa atraente aos produtos à base de soro de leite e sugere que funciona tão bem. Com muitos produtos diferentes de proteína de ervilha ao redor, analisamos mais de perto e comparamos alguns dos melhores pós de proteína de ervilha disponíveis. Quem precisa de proteína de ervilha em pó? Potencialmente, todos que incluem treinamento de resistência em seu regime de saúde e condicionamento físico podem se beneficiar do pó de proteína de ervilha, e todos os outros também! Os benefícios de um programa regular de exercícios são amplamente conhecidos, mas os resultados levam tempo, dedicação, motivação, consistência e muito trabalho duro. O pó de proteína de ervilha provou ser um método eficaz para maximizar os resultados de todo o esforço envolvido na manutenção de uma rotina regular de exercícios e no aumento da massa muscular. (fonte) A pesquisa científica ainda destaca o pó de proteína de ervilha como uma boa forma de nutrição para ajudar a manter a força muscular quando a atividade física diminui. (fonte) Portanto, pode ter um efeito benéfico durante o período de entressafra do esporte ou atividade escolhida e em momentos de lesão. Como funciona o pó de proteína de ervilha? Existem muitas proteínas botânicas disponíveis no mercado, como arroz integral, cânhamo e proteína de chia, no entanto, ao contrário de muitas outras proteínas à base de plantas, o pó de proteína de ervilha é uma fonte de proteína completa. Ele contém todos os aminoácidos essenciais (os blocos de construção das proteínas) que não podem ser produzidos pelo corpo. É particularmente rico em aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA), que são conhecidos por diminuir a degradação muscular pós-treino e ajudar o corpo a maximizar a produção de proteínas musculares. Como atualmente entendemos o princípio da sobrecarga muscular, o treinamento de resistência causa pequenas lágrimas, ou microtraumas, no músculo que, dadas as condições certas, estimulam os músculos a se curarem e fortalecerem em resposta ao microtrauma. A proteína de ervilha ajuda a fornecer as condições ideais para maximizar o reparo e a força muscular. Em comparação com as proteínas de soro de leite e caseína, a proteína de ervilha produz uma proteína nutricional de alta qualidade que permanece prontamente disponível para o corpo usar para reparar e fortalecer os músculos. Também foi comprovado que aumenta a espessura dos músculos. (fonte) Perda de peso e diminuição da fome Quando se trata de perda de peso, muitas pessoas se concentram em monitorar o consumo de carboidratos e gorduras e ignoram a importância da proteína. No entanto, os benefícios da ingestão de proteína suficiente para perda de peso são bem conhecidos e acredita-se que aumentem o metabolismo da gordura. (fonte) O pó de proteína de ervilha contém uma boa dose de proteína por porção e, portanto, é uma excelente maneira de maximizar a perda de peso. Ainda outro benefício do pó de proteína de ervilha no que diz respeito à perda de peso é sua capacidade de reduzir a fome. (fonte) Consiste em longas cadeias de aminoácidos que levam mais tempo para o corpo processar. Essencialmente, isso significa que seu estômago fica cheio por mais tempo e atrasa a liberação de hormônios que estimulam nosso desejo de comer. E há mais. Outros benefícios de saúde relatados do pó de proteína de ervilha não devem ser tomados de ânimo leve. Um estudo relata benefícios em termos de ajudar a regular o açúcar no sangue (fonte), outros sugerem que também pode ajudar a controlar a pressão alta e reduzir o risco de doenças cardíacas (fonte) que, por sua vez, podem prevenir ou retardar o início da doença renal. Proteína Natural de Longa Duração Em comparação com as proteínas do leite, acredita-se que a proteína da ervilha se mova mais lentamente pelo sistema digestivo, sugerindo que permanece em uma forma que pode ser usada pelo corpo para ganhos de fortalecimento muscular por um longo período de tempo antes de ser quebrada. Os pós de proteína de ervilha são uma proteína vegetal natural facilmente digerível. Eles também tendem a ser sem laticínios, sem glúten, sem soja e sem produtos de origem animal, são adequados para vegetarianos e veganos. A maioria dos pós de proteína de ervilha geralmente estabeleceu uma reputação de ser bem tolerado pela maioria dos usuários – a ponto de ser rotulado como “hipoalergênico”. A maioria dos fabricantes recomenda a introdução de pó de proteína de ervilha inicialmente em pequenas quantidades e, gradualmente, aumenta até uma dose diária completa. Pode ser tomado antes e depois de um treino para fornecer ao corpo um bom suprimento de aminoácidos. Não posso comer muitas ervilhas? Pesquisas científicas mostraram que apenas comer ervilhas não é tão eficaz quanto adicionar proteína de ervilha em pó à sua dieta. A proteína bruta das ervilhas precisa ser ativada por enzimas específicas, o que acontece na produção do pó de proteína de ervilha por meio de um processo especial de extração. Isso torna o pó de proteína de ervilha mais eficaz do que consumir o próprio vegetal. Escolhendo o pó de proteína de ervilha certo Universalmente falando, os pós de proteína de ervilha geralmente não têm um sabor brilhante, e o melhor a se esperar é um sabor suave ou neutro. Dito isto, como em tudo na vida, realmente depende de quão criativo você é para o quanto o sabor irá incomodá-lo pessoalmente. Algumas pessoas usam pó de proteína de ervilha para assar como substituto da farinha, embora haja o risco de desnaturar os aminoácidos. Outras pessoas não têm problemas com o sabor quando misturados em sucos ou smoothies – principalmente aqueles que contêm frutas e vegetais verdes. A maioria dos pós de proteína de ervilha parece ter uma consistência levemente calcária, e alguns têm um sabor e aroma um pouco A maioria dos pós de proteína de ervilha parece ter uma consistência levemente calcária, e alguns têm um sabor e aroma um pouco mais fortes. Isso varia de produto para produto, por isso é importante explorar e encontrar o produto que funciona para você. Analisamos mais de perto cinco marcas líderes atualmente no mercado.









Nossa escolha Dos cinco produtos que analisamos, minha principal escolha é o Source Naturals Pea Protein Powder. Embora as matérias-primas sejam produzidas na China, a fabricação é regulamentada pelos EUA. Mistura-se bem em smoothies e sopas, o que torna o sabor suave quase indetectável e contém uma grande quantidade de proteína, considerando o pequeno tamanho da porção. Acrescente a isso a excelente relação custo-benefício e você verá por que achamos que isso é um vencedor. Mais

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

