Suplementos A inflamação é algo que afeta a todos de tempos em tempos – seja por lesão ou doença. No entanto, a inflamação crônica é um precursor sério para muitos dos maiores assassinos do mundo, como as doenças cardiovasculares. Uma maneira de combater a inflamação – a curto ou longo prazo – é com o uso de suplementos anti-inflamatórios. Mas quais são os melhores suplementos anti-inflamatórios para tomar em 2022? Leia mais para descobrir. O que é Inflamação? Todos nós fizemos isso certo? Você está andando casualmente pela calçada e do nada você vira o tornozelo. Avanço rápido de duas horas e toda a metade inferior de sua perna está quente, vermelha e do tamanho de uma melancia. Isto é o que a inflamação parece. A inflamação é uma condição natural que se apresenta como dor e inchaço. Embora inconveniente e desconfortável, é uma parte crucial do processo de cura quando você está ferido. A inflamação também ajuda seu corpo a combater infecções e curar tecidos danificados. (fonte) No entanto, este deve ser um processo de curto prazo, onde o início é desencadeado por lesão. A inflamação pode se tornar crônica quando seu corpo não consegue desligar esse processo ou a inflamação acontece sem nenhum gatilho aparente. A inflamação crônica pode ser limitada a uma área, como pele, seios da face, próstata, gengivas ou bexiga, ou pode ser uma condição de todo o corpo. Quando isso acontece, torna-se o trampolim para a maioria das doenças ocidentais modernas. Doenças cardiovasculares (fonte), diabetes tipo 2 (fonte), Alzheimer (fonte), Parkinson (fonte) e artrite têm inflamação como causa de rota, portanto, é claro que é tão importante controlar a condição. Quando sofrem de inflamação, muitas pessoas procuram o armário de remédios e imediatamente experimentam medicamentos anti-inflamatórios não esteróides (AINEs). Esses tipos de medicamentos (como diclofenaco e ibuprofeno) são os medicamentos mais prescritos no mundo. No entanto, estes vêm com uma longa lista de efeitos colaterais adversos, especialmente quando usados ​​a longo prazo. (fonte) Suplementos anti-inflamatórios são uma abordagem mais suave para tratar a inflamação que se mostrou incrivelmente eficaz, mantendo-se segura e natural. Melhores tipos de suplementos anti-inflamatórios Óleo de peixe Estudos mostraram que os ácidos graxos essenciais ômega 3 (EFA) no óleo de peixe reduzem com sucesso a resposta da dor e da inflamação e funcionam efetivamente como uma alternativa aos AINEs. (fonte) Antioxidantes Os antioxidantes combatem os radicais livres, muitos dos quais podem levar à inflamação e ao desenvolvimento de doenças inflamatórias. Pesquisas mostram que a suplementação com antioxidantes é uma maneira potencialmente excelente de retardar a progressão da inflamação. (fonte) Quercetina A quercetina é um polifenol derivado de plantas cujas pesquisas demonstraram ser um poderoso anti-inflamatório. É eficaz na redução da inflamação e na melhoria da função imunológica. (fonte) Curcumina A curcumina é um dos principais componentes do açafrão da especiaria amarela. Tem vários benefícios terapêuticos para a saúde, principalmente seus poderosos benefícios anti-inflamatórios. (fonte) Bromelina A bromelaína é uma enzima que dissolve proteínas derivada do caule e do fruto do abacaxi. Estudos mostram que a bromelaína possui intensas propriedades anti-inflamatórias e é mais eficiente no tratamento de inflamações causadas por lesões em curso, como a osteoartrite. (fonte) Resveratrol O resveratrol é um antioxidante natural polifenólico e não flavonóide encontrado em muitas plantas, incluindo uvas, nozes e frutas vermelhas. Algumas pesquisas sugerem que o resveratrol é mais eficiente no tratamento da inflamação do que alguns dos AINEs mais comuns, como aspirina e ibuprofeno. (fonte) Óleo de linhaça o óleo de linhaça é especialmente eficaz no tratamento da inflamação da pele. Isso pode ser porque alguns dos componentes de gordura da linhaça se convertem em DHA e EPA, conforme encontrado no óleo de peixe. (fonte) Quais são os melhores suplementos anti-inflamatórios para tomar em 2022? Tendo em mente todos os itens acima, a escolha de um suplemento anti-inflamatório pode ser um pouco de dor de cabeça ao fazê-lo pela primeira vez. Você deve ir com óleo de peixe ou curcumina? Comprimidos ou pós? Barato ou caro? A lista de opções parece interminável. É por isso que tentei tirar o trabalho árduo do processo de tomada de decisão e compartilhar com você cinco produtos principais entre os melhores suplementos anti-inflamatórios para tomar em 2022. Listei os prós e contras de cada um, além de deixar você com minha produto favorito geral. Felizmente, isso fará com que a escolha do seu próximo suplemento anti-inflamatório seja uma decisão fácil.









Nossa escolha Para mim, tem que ser o suplemento de cúrcuma da Schwartz Bioresearch. Não só este é um suplemento potente com 95% de curcuminóides, mas também o fato de ser fabricado nos EUA em uma instalação GMP e ser testado em laboratório de terceiros garante o nível de qualidade que você está comprando. O melhor de tudo é que tem um bom preço. Portanto, acho que esta seria uma boa opção para quem procura um suplemento anti-inflamatório de qualidade. Mais

