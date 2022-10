Barras Quando se trata de perda de peso, o lanche pode ser um amigo ou inimigo. Snacking é inevitável, especialmente com a sociedade de ritmo acelerado de hoje. No entanto, às vezes encontramos desastres nos lanches ao escolher junk food em vez de uma opção mais nutritiva. As barras de proteína são uma ótima opção de lanche para perder peso, mas quais são as melhores barras de proteína para perda de peso? Vamos ver. Quem deve usar barras de proteína para perda de peso? Barras de proteína vieram aos trancos e barrancos nos últimos anos. Atrás de nós estão os dias de bares que parecem e têm gosto de papelão ou alternativas cheias de açúcar. O mercado de barras de proteína aumentou, o que é uma grande vantagem para quem procura usar barras de proteína para ajudar na perda de peso. A proteína é um macronutriente essencial. Nosso corpo precisa dele para praticamente tudo! Cada célula é feita com proteína, por isso fica claro por que obter o suficiente em sua dieta é vital. Quando você está fazendo dieta, seu corpo geralmente começa a quebrar os músculos para usar como energia. Obter proteína suficiente ajuda a manter a massa muscular magra e promove a perda de gordura. Obviamente, a melhor maneira de obter o suficiente desse nutriente essencial é comer uma dieta repleta de alimentos ricos em proteínas. O problema é que, em uma dieta restritiva de calorias, pratos cheios de peito de peru e ovos cozidos podem abrigar uma grande quantidade de calorias. Muitas vezes, as pessoas confiam em suplementos de proteína como uma maneira de baixo teor calórico para atender às suas necessidades diárias de proteína. Os pós de proteína são muito populares entre os fãs de fitness. As barras de proteína, no entanto, são um ótimo suplemento alternativo que pode substituir uma refeição com alto teor de proteína. As barras de substituição de refeição geralmente são embaladas com proteínas e fibras. Isso pode parar uma pontada de fome antes que ela comece e deixar você se sentindo satisfeito por mais tempo. Eles também podem reduzir os lanches entre as refeições – muitos vêm em sabores de sobremesas indulgentes para satisfazer aquele desejo por doces. A American Dietetic Association observa que as barras de proteína como substituto de refeição são uma ferramenta eficaz para perda de peso, quando parte de uma dieta bem equilibrada. Vantagens das Barras de Proteínas Barras de proteína feitas com proteína de alta qualidade, como de origem animal, fornecem aminoácidos essenciais. Estes ajudam a construir e manter a massa muscular, sintetizar glóbulos vermelhos e produzir enzimas e hormônios. Dependendo de seus objetivos de condicionamento físico, as barras de proteína podem apoiar sua rotina de exercícios – dando-lhe o aumento de proteína necessário para maximizar seus resultados. Não só uma barra de proteína antes da academia lhe dará o fluxo constante de energia que você precisa, mas os aminoácidos ajudarão a reparar e aumentar seus músculos depois. Barras de proteína são super convenientes. Não há necessidade de misturar um shake, sem bagunça para limpar. Basta colocá-lo em sua bolsa e ir. Isso é especialmente útil para profissionais ocupados. Como escolher uma barra de proteína O Conselho Americano de Exercício adverte que você não se beneficiará das barras de proteína se fizer a escolha errada. Usar uma barra de substituição de refeição de alto teor calórico como um lanche pode realmente levar ao peso ganho. Você deve evitar barras de proteína que são ricas em calorias, sódio e açúcar. Sua ingestão diária de açúcar não deve ser superior a 25 gramas por dia para mulheres e 37,5 gramas para homens. Certifique-se de não usar a maior parte desse subsídio apenas em uma barra de proteína. As melhores barras de proteína para perda de peso Eu olhei para as barras de proteína atualmente disponíveis e selecionei cinco que eu acho que seriam uma excelente escolha para quem quer perder peso. Classifiquei cada produto e listei prós e contras para ajudá-lo a tomar uma decisão informada. No final, deixo-vos com o meu favorito geral.









Nossa escolha Para mim, o vencedor tem que ser a barra thinkThin. Se você está procurando um suplemento de proteína, o teor de proteína é o fator mais importante. Esta barra oferece um nível de proteína que rivaliza com muitos pós de proteína, mas continua sendo uma opção com baixo teor de carboidratos e açúcar. Acho que este produto seria uma boa escolha para quem procura uma barra de proteína para perda de peso. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação