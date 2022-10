Barras As intolerâncias alimentares podem ser uma coisa difícil de conviver. Muitas vezes você fica sem nutrição vital. A menos que você faça tudo do zero, você passa a maior parte do tempo no supermercado lendo e relendo rótulos. As barras de proteína podem ser uma maneira rápida e conveniente de preencher as lacunas nutricionais em sua dieta. No entanto, eles também podem ser embalados com alérgenos que você precisa tomar cuidado. Então, quais são as melhores barras de proteína orgânicas e sem glúten? Vamos dar uma olhada e descobrir. O que é sem glúten afinal? O glúten é uma proteína encontrada no trigo, centeio, aveia e cevada. Quando algumas pessoas comem glúten, seu corpo produz uma resposta imune que ataca o intestino delgado e leva ao desconforto gastrointestinal. Qualquer pessoa alérgica ao glúten sofre de uma doença autoimune grave chamada doença celíaca (também chamada de doença celíaca no Reino Unido), que afeta 1 em cada 100 pessoas em todo o mundo. De acordo com a Fundação de Doença Celíaca, dois milhões e meio de americanos não são diagnosticados e correm o risco de complicações de saúde a longo prazo. A doença celíaca pode afetar qualquer pessoa a qualquer momento. Algumas pessoas nascem com sensibilidade ao glúten (e é por isso que a maioria das fórmulas e alimentos para bebês agora são isentos de glúten), enquanto algumas pessoas desenvolvem a condição mais tarde na vida. Se não for tratada, a doença celíaca pode levar a uma infinidade de problemas graves de saúde. Quais são os sintomas da doença celíaca? O sintoma mais comum e notável da doença celíaca é qualquer forma de desconforto gastrointestinal após o consumo de alimentos que contenham glúten. Tenha em mente que cada pessoa experimenta a sensibilidade de forma diferente e em diferentes níveis. A maioria das pessoas experimenta alguma forma de dor abdominal e inchaço, até violentas crises de diarréia e vômito. Outros sintomas que a maioria dos celíacos experimentam, mas não necessariamente relacionados à intolerância alimentar, são eczema, dermatite, anemia por deficiência de ferro e até infertilidade e aborto espontâneo. Como esses sintomas não são algo que você associaria inicialmente a qualquer tipo de alergia alimentar, isso significa que pode ser incrivelmente difícil diagnosticar a doença celíaca. Embora qualquer pessoa possa desenvolver a doença celíaca, é uma condição hereditária. Portanto, aqueles com um parente de primeiro grau com a doença (pais, irmãos, etc.) têm uma chance de 1 em 10 de desenvolver a doença em algum momento de suas vidas. https://www.youtube.com/watch?v=nXzBApAx5lY Os efeitos de saúde a longo prazo da doença celíaca Se não for tratada, a doença celíaca pode levar a graves problemas de saúde, incluindo: Anemia por deficiência de ferro

Osteoporose ou osteopenia de início precoce

Infertilidade e aborto

Intolerância a lactose

Deficiências de vitaminas e minerais

Distúrbios do sistema nervoso central e periférico

Insuficiência pancreática

Mau funcionamento da vesícula biliar

Linfoma não Hodgkin

Adenocarcinoma do intestino delgado

Carcinoma de esôfago

Carcinoma papilífero de tireoide

Melanoma Que tratamento está disponível para a doença celíaca? A doença celíaca é uma condição para toda a vida, sendo o único tratamento seguir uma dieta rigorosa sem glúten. Embora as pessoas experimentem diferentes níveis de sensibilidade, algumas podem comer um sanduíche antes de sentir qualquer sintoma, enquanto outras não podem ingerir uma migalha sem correr para o banheiro. Sensibilidade ao Trigo Não Celíaco Algumas pessoas também experimentam os sintomas da doença celíaca quando consomem glúten, mas não testam positivo para doença celíaca. Os termos sensibilidade ao glúten não celíaca (NCGS) e sensibilidade ao trigo não celíaca (NCWS) referem-se a essa condição. A remoção do glúten da dieta resolve os sintomas. Os sintomas de NCGS e NCWS geralmente incluem: Mente nebulosa

Depressão

Comportamento semelhante ao TDAH

Dor abdominal

Inchaço, diarreia

Constipação

Dores de cabeça

Dor óssea ou articular

Fadiga crônica Quem precisa de barras de proteína sem glúten? As barras de proteína têm o potencial de serem um maravilhoso lanche para viagem. Eles não são apenas super convenientes, mas são uma ótima maneira de preencher as lacunas nutricionais em sua dieta. No entanto, como muitas barras no mercado são embaladas com enchimentos artificiais, OGMs e outros ingredientes questionáveis, encontrar uma barra de proteína que seja orgânica enquanto se abstém de glúten pode ser um desafio. As melhores barras de proteína orgânicas e sem glúten Para facilitar para você, dei uma olhada em todos os produtos atualmente disponíveis e escolhi cinco principais concorrentes para compartilhar com você hoje. Tentei selecionar produtos onde os ingredientes são super fáceis de entender e, mais importante, são saudáveis ​​e sem glúten!









Nossa escolha: Para mim tem que ser as Barras de Proteínas Glo da Raw Revolution. Não só eles são orgânicos e sem glúten, mas sendo veganos e kosher os abrem para uma grande variedade de pessoas. Além disso, ser fabricado nos EUA oferece confiança na qualidade do produto. O melhor de tudo é que são super acessíveis. Em suma, um excelente produto para quem deseja adicionar uma barra de proteína orgânica e sem glúten à sua dieta. Mais

