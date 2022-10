Quais são as melhores barras de proteína Paleo?

Barras Ao seguir uma dieta rigorosa, pode ser difícil atender às suas necessidades nutricionais, a menos que você tenha todo o fim de semana livre para preparar as refeições. Certamente há verdade no fato de que as barras de alimentos processados ​​​​podem não ser estritamente paleo-amigáveis. No entanto, na sociedade acelerada de hoje, ter uma fonte de alimento portátil pode ser uma necessidade. Não se preocupe se estiver confuso sobre quais barras de proteína são melhores para a dieta paleo. Vamos analisar as opções disponíveis e fornecer as cinco melhores barras de proteína paleo do mercado. O que é a Dieta Paleo? A obesidade parece ser uma epidemia sem fim. Leva a vida de mais de 300.000 americanos a cada ano e é a segunda principal causa de morte nos EUA, de acordo com os Institutos Nacionais de Saúde. Por causa disso, há um clamor por mudanças positivas no estilo de vida. Uma opção que varre a nação para ajudar as pessoas a viver vidas mais saudáveis ​​e felizes é a ideia do Dr. Loren Cordain chamada dieta paleo. Projetado para restringir os pecados alimentares da sociedade moderna e nos ensinar a viver nossas vidas de maneira semelhante à de nossos ancestrais caçadores-coletores, o plano alimentar paleo incentiva você a comer como um homem das cavernas. O objetivo é consumir apenas ingredientes frescos e integrais que estariam prontamente disponíveis milhões de anos atrás. A dieta paleo promove alimentos ricos em proteínas com frutas e vegetais frescos, enquanto remove todos os grãos refinados que só se tornaram disponíveis quando a agricultura surgiu por volta de 9000 aC. Quem pode se beneficiar das barras de proteína Paleo? A verdade é que, por mais dedicado e comprometido que você seja em manter um plano alimentar, fazê-lo quando não estiver em casa pode ser um sério desafio. No mundo agitado de hoje, ter uma refeição caseira nem sempre é uma opção viável. Além disso, carregar um bife alimentado com capim na chance de você se atrasar e ficar com fome não é exatamente o ideal! Talvez você viaje a trabalho, fique preso em reuniões o dia todo ou tenha uma agenda até mesmo Instantâneo acharia difícil! Independentemente de suas escolhas de refeições serem restritas por um plano alimentar voluntário ou por causa de intolerâncias alimentares, alimentos de boa qualidade nem sempre estão disponíveis, especialmente quando você está fora de casa. Esteja você preso em um avião por oito horas ou correndo entre as reuniões, uma barra de proteína paleo pode ser um ótimo lanche de emergência. Os benefícios das barras de proteína Paleo Obviamente, a conveniência é o primeiro grande benefício das barras de proteína paleo. Ter algo prontamente disponível que não faça você se sentir culpado depois é um bônus sério. Como muitos de nós sabemos, essa culpa muitas vezes pode levar à compulsão. Outro benefício das barras de proteína paleo é que elas não são apenas uma boa fonte de proteína, mas uma opção saudável. Algumas barras de proteína padrão são simplesmente doces superfaturados com uma mistura de ingredientes artificiais e um pouco de proteína de soro de leite adicionada para uma boa medida. Considerando que, para se classificar como paleo, uma barra deve vir de ingredientes naturais como nozes, sementes e fontes de proteínas saudáveis. Muitas vezes, as pessoas acham difícil atender sua RDA de proteína em geral. Com homens e mulheres precisando de até 170 gramas de proteína por dia para atender à demanda de um estilo de vida fisicamente ativo, uma barra de proteína pode ser uma excelente maneira de atingir essa meta diária. As melhores barras de proteína paleo Com a dieta paleo, às vezes é difícil saber a quais produtos dizer sim sem quebrar as regras. Para ajudá-lo, dei uma olhada em todas as barras de proteína paleo-amigáveis ​​no mercado e reuni minhas cinco principais para compartilhar com você hoje.









Nossa escolha Para mim, uma barra feita de apenas cinco ingredientes naturais e integrais tem que ser o vencedor claro uma e outra vez, independentemente da dieta que você está seguindo. É por isso que acho que o RXBARS seria uma excelente escolha para quem procura adicionar um suplemento de proteína de alta qualidade em suas vidas. Mais

