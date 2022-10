Quais são as melhores pílulas de monohidrato de creatina para o crescimento muscular em 2022?

Creatina Todos nós fazemos o nosso melhor para arranjar tempo para ir ao ginásio todas as semanas. O exercício é uma parte importante da nossa saúde e bem-estar geral. Também é necessário obter um corpo em forma e tonificado. Existem muitos suplementos diferentes que podem nos ajudar a aproveitar ao máximo nosso tempo na academia. A creatina é um suplemento popular usado por frequentadores de academia para aumentar seu desempenho, força e o trabalho que podem fazer durante uma sessão de ginástica. A creatina também ajuda o corpo a aumentar a massa muscular sem aumentar a gordura. As melhores pílulas de creatina podem oferecer todos esses benefícios e ajudá-lo a obter os melhores resultados do seu tempo na academia. O que é Creatina? A creatina é um composto orgânico que ocorre naturalmente em humanos. Sua principal responsabilidade é ajudar o corpo a criar e liberar trifosfato de adenosina (ATP) – a substância que fornece energia às células. Quando as células têm acesso mais fácil às reservas de energia ATP, somos capazes de ter um desempenho melhor, mais rápido e mais forte do que antes. Além disso, a creatina atua como um tampão para os níveis de pH nos tecidos por todo o corpo. (fonte) Em média, o corpo humano produz cerca de 1 grama de creatina naturalmente por dia. A maioria das pessoas também come cerca de 1 grama neste período através de aminoácidos encontrados em produtos de origem animal. O que a creatina faz? Além das funções que a creatina desempenha naturalmente no corpo, como suplemento, as melhores pílulas de creatina podem fornecer benefícios adicionais. Estudos mostram que as pessoas que suplementam creatina podem experimentar: Aumento da força e tamanho dos músculos

Recuperação mais eficiente durante o exercício

Desempenho de sprint mais rápido

Uma melhora na função cerebral Como a creatina consegue isso? Quando você toma creatina como suplemento, aumenta sua capacidade de trabalhar mais por longos períodos de tempo. (fonte) Estudos indicaram que os usuários que suplementam com creatina foram capazes de melhorar sua potência e força máximas, seu desempenho no sprint e a quantidade de trabalho que conseguiam fazer por meio de séries repetitivas. Esses mesmos participantes do estudo relataram ganhos de força geral, massa muscular e sua capacidade de realizar exercícios de alta intensidade. (fonte) Para alguém como você e eu, isso significa que podemos ser mais produtivos durante nossos treinos. Se você pode levantar mais peso ou levantar pesos mais rápido, você ganhará força e músculos mais rapidamente e produzirá melhores resultados. Em um estudo separado, os cientistas queriam entender como a creatina afetava a recuperação em atletas de resistência. Esses atletas tomaram um suplemento de creatina por cinco dias antes de correr uma corrida de 30 km (18,6 milhas). Os participantes que usaram a creatina tiveram menores ocorrências de danos celulares e inflamação após a corrida. (fonte) O benefício de recuperação da creatina é especialmente empolgante se você é alguém que fica frequentemente dolorido após um treino intenso. A creatina pode reduzir a dor muscular e o tempo de recuperação associado, facilitando o retorno à sua rotina no dia seguinte. A suplementação de creatina também pode ajudar a proteger contra doenças. Como é um neuroprotetor comprovado, a creatina pode ajudar a melhorar a capacidade cognitiva e retardar quaisquer doenças degenerativas do cérebro. (fonte) Quem deve suplementar com pílulas de creatina? Muitas pessoas podem se beneficiar de tomar pílulas de creatina. Especialmente devido aos inúmeros benefícios de desempenho, incluindo a capacidade da creatina de crescer e preservar os músculos e melhorar a capacidade cognitiva. Você é um bom candidato a tomar um suplemento de creatina se: Um fisiculturista, powerlifter ou atleta que faz treinamento de força regular

Alguém que se exercita regularmente e quer aproveitar ao máximo seus treinos

Acima de 40 anos e procurando preservar a massa óssea e muscular à medida que envelhece

Alguém com uma doença cognitiva degenerativa

Vegetariano ou alguém que não come muita carne O que procurar nas melhores pílulas de creatina Existem vários tipos diferentes de creatina usados ​​para fazer suplementos. Ao procurar a melhor pílula de creatina, você deve prestar atenção aos ingredientes e à potência do suplemento para obter o melhor valor pelo preço. Você geralmente encontrará creatina em uma das seguintes formas: Monohidrato de Creatina A creatina monohidratada é a forma mais comum. É o que a maioria dos estudos científicos usam em testes. Esta versão se liga à água e cada molécula fornece 88% de creatina pura. Quando você toma como uma dose, um grama dará ao corpo 4,40 gramas de creatina ativa para usar. Creatina Micronizada A creatina micronizada tem a mesma estrutura básica que a creatina monohidratada. Este tipo de creatina tem partículas menores que o tornam mais simples de absorver e mais fácil para o estômago. Qualquer pessoa que sinta inchaço ou dor de estômago ao tomar creatina pode querer procurar esta versão no rótulo dos ingredientes. Fosfato de creatina O fosfato de creatina é outra forma com um nível mais baixo de creatina por molécula (62,3%) do que o monohidrato de creatina. Normalmente é mais caro. Citrato de Creatina O citrato de creatina é uma forma ligada de creatina projetada para facilitar a absorção e menos dores de estômago. Na maioria dos casos, isso vem em forma de pó e é significativamente mais caro do que outros tipos de creatina. Creatina Etil Éster (CEE) Creatine Ethyl Ester é uma forma mais recente e foi projetada para aumentar as taxas de absorção do suplemento. Sugere-se que tenha uma taxa dez vezes maior, permitindo que ele seja transportado com mais eficiência pelas membranas biológicas e pelos músculos. Atualmente, não foi submetido a nenhum teste clínico. Kre-Alkalyn Kre-Alkalyn é outro composto de creatina que se acredita ter taxas de absorção mais altas do que o normal devido ao processamento com um nível de PH mais alto. Também é relatado para reduzir o inchaço comumente visto ao tomar creatina. Em um pequeno estudo, os levantadores de peso olímpicos que suplementaram com essa forma de creatina tiveram um ganho de 28% em quantidades de levantamento ao longo de um período de 60 dias. (fonte) O efeito da creatina no corpo é um processo complicado. Para mais detalhes sobre como funciona e sugestões sobre a melhor forma de adicioná-lo ao seu cronograma de suplementação, confira este vídeo útil da Dra. Michelle McDonald. Efeitos colaterais das pílulas de creatina A creatina foi comprovada através de estudos como um suplemento seguro para tomar tanto a longo quanto a curto prazo. (fonte) Não afeta negativamente as funções gastrointestinais, cardiovasculares, musculoesqueléticas, renais ou hepáticas. Alguns usuários relatam anedoticamente dores de estômago ou inchaço, embora esses sintomas não sejam confirmados por meio de ensaios clínicos. Minha escolha para as melhores pílulas de creatina Todos os suplementos de creatina que analisamos têm mérito sério. Qualquer um deles pode produzir ganhos de crescimento muscular, desempenho, força, condicionamento físico e clareza mental para qualquer usuário. No entanto, All American EFX Kre-Alkalyn EFX é minha recomendação para a melhor pílula de creatina para o crescimento muscular. É uma opção econômica que produziu ótimos resultados para os usuários e se compara favoravelmente à concorrência. A tecnologia de pH balanceado de ponta também mostrou alguns resultados impressionantes em estudos e testes. Escolher um suplemento que irá ajudá-lo a construir músculos e ter o melhor desempenho irá ajudá-lo a tirar o máximo proveito de cada treino. Kre-Alkalyn EFX é uma boa aposta para ajudar a alcançar seus objetivos. Mais

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

