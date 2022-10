Qual é o melhor pó multivitamínico em 2022?

Multivitamínico Os suplementos vitamínicos nos fornecem nutrientes valiosos que podem estar faltando em nossas dietas diárias. Embora a maioria das pessoas esteja familiarizada com esses produtos em forma de pílula, tomar vitaminas em pó tem muitas vantagens. Se você está procurando um multivitamínico diário acessível que tenha uma longa vida útil e uma alta taxa de absorção, compartilharei alguns dos melhores por aí. O que é um pó multivitamínico? Os multivitamínicos são exatamente como o nome soa – um suplemento contendo vitaminas e minerais em forma de pó. Alguns pós são aromatizados, enquanto outros não têm sabor e podem ser misturados com shakes de proteína, aveia, sucos ou um simples copo de água. Quem deve tomar um pó multivitamínico? Todos podem se beneficiar tomando um suplemento vitamínico diário, mas os pós multivitamínicos são particularmente úteis para quem tem dificuldade em engolir comprimidos. Isso inclui crianças, idosos ou aqueles que simplesmente preferem beber seus suplementos em vez de tomar uma pílula. Eles são populares porque fornecem doses de alta potência. A maioria dos multivitamínicos tradicionais à base de comprimidos exige que você tome mais de um comprimido por dia, e pode ser necessário tomar mais de um tipo de vitamina para obter a dose diária recomendada. A maioria dos pós multivitamínicos requer apenas uma dose para fornecer a maioria dos nutrientes necessários para uma boa saúde. O que devo procurar em um multivitamínico em pó? Há uma infinidade de pós no mercado que fornecem vitaminas e nutrientes, por isso pode ser difícil determinar quais são os melhores. Primeiro, selecione um pó que tenha uma ampla gama de nutrientes e forneça o mais próximo possível de 100% do valor diário recomendado. (fonte) Todos os pós multivitamínicos terão uma lista de ingredientes no rótulo e incluirá uma coluna que indica o %VD no suplemento. Procure cada uma das 13 vitaminas da lista – vitaminas C, A, D, E, K e as vitaminas B, que incluem B6, B12, tiamina, riboflavina, ácido pantotênico, niacina, biotina e folato. (fonte) Além disso, fique de olho nos minerais essenciais, como cálcio, potássio e magnésio. Os melhores multivitamínicos em pó incluirão doses desses elementos vitais. Os idosos, especialmente, podem se beneficiar do poder de construção óssea de minerais adicionais em sua dieta. (fonte) Em seguida, você deve procurar um pó multivitamínico que atenda a qualquer necessidade especial de saúde que você tenha. Adultos mais velhos, mulheres grávidas, atletas e crianças podem encontrar fórmulas projetadas com suas preocupações únicas de saúde em mente. Por exemplo, as mulheres grávidas precisam de ferro e folato adicionais, e idosos e veganos precisam prestar muita atenção para ingerir vitaminas B suficientes. (fonte) Finalmente, considere como você estará tomando o suplemento. Se você quiser misturá-lo com seu copo de leite ou suco de laranja matinal, escolha um pó sem sabor. Se você preferir tomá-lo como uma bebida independente, procure um com um sabor que agrade ao seu paladar. É necessário um pó multivitamínico? Embora obter a quantidade diária recomendada de vitaminas e minerais seja crucial para uma boa saúde, há quem defenda que é possível obter esses nutrientes através da nossa dieta diária. Embora isso possa ser verdade, a maioria das crianças e adultos tem dificuldade em comer o suficiente da combinação certa de nutrientes para obter 100% das quantidades recomendadas todos os dias. (fonte) Além disso, a maioria dos americanos tem pelo menos algumas lacunas em sua nutrição e muitos comem em um nível abaixo do ideal. Como as vitaminas, minerais e nutrientes são baseados em uma recomendação diária, é impossível compensar o tempo perdido se você ou seus filhos tiverem um dia de má nutrição. Às vezes, o melhor ataque é uma boa defesa. Suplementar diariamente com o melhor pó multivitamínico garantirá que você obtenha todos os benefícios de promoção da saúde e prevenção de doenças crônicas disponíveis para você. Se você tiver mais dúvidas, confira este vídeo extremamente detalhado e útil. Dr. James Meschino divide tudo para procurar em um multivitamínico.









Todos os pós multivitamínicos acima podem fornecer um ótimo suplemento para sua nutrição diária. Comparado com os outros produtos; O pó multivitamínico oferece o melhor valor por porção em relação ao custo sem sacrificar a qualidade. Esta fórmula não é apenas relativamente econômica, mas também fornece os benefícios adicionais de doses generosas de minerais e antioxidantes importantes que podem melhorar sua saúde geral. Ultra-conveniente, fácil de transportar e capaz de fornecer diariamente a combinação essencial de vitaminas.

