Quais são as melhores vitaminas capilares para o crescimento do cabelo preto em 2022?

Perda de cabelo Os penteados mudam com as estações, mas uma coisa permanece constante – o cabelo comprido está sempre “na moda”. Embora possa parecer bonito sem esforço em alguém como Beyoncé, as mulheres com cabelos pretos sabem que nem sempre é fácil deixar os cabelos crescerem saudáveis. Cuidar bem do nosso cabelo é a chave para ajudá-lo a crescer longo e forte, mas os suplementos certos também podem lhe dar um impulso adicional. Se você usar uma das melhores vitaminas capilares para cabelos pretos diariamente, seu cabelo poderá crescer mais rápido e ter mais brilho, volume e força do que antes. O cabelo preto é mais difícil de crescer? Uma estatística comum que você provavelmente já ouviu é que o cabelo cresce 15 centímetros por ano. Embora isso possa ser verdade para alguns, a ciência nos mostrou que a rapidez com que o cabelo cresce pode variar amplamente com base em muitos fatores, incluindo raça, dieta, estresse, medicamentos e flutuações hormonais. (fonte) Um estudo publicado no International Journal of Dermatology descobriu que a raça pode desempenhar um grande papel na taxa de crescimento do cabelo. As participantes do sexo feminino de ascendência asiática tiveram uma média de 6 polegadas de crescimento por ano, enquanto as mulheres afro-americanas viram 4 polegadas e as mulheres caucasianas viram 5 polegadas no mesmo período. (fonte) Dieta e nutrição também desempenham um grande papel no crescimento e perda de cabelo. Estudos mostraram que deficiências nutricionais de minerais, vitaminas e ácidos graxos essenciais podem dificultar o crescimento de cabelos longos. (fonte) Suplementar com uma boa vitamina formulada para preencher essas lacunas nutricionais pode ser uma maneira de fazer o cabelo crescer mais rápido e por mais tempo. Quais ingredientes ajudam a promover o crescimento do cabelo preto? Há uma variedade de vitaminas e minerais que podem ajudar a estimular o crescimento dos folículos capilares. As melhores vitaminas para cabelos pretos terão alguns ou todos esses ingredientes para produzir os melhores resultados. Vitamina C A vitamina C não é apenas boa para suas defesas. É um nutriente essencial que auxilia na produção de colágeno, uma proteína importante que ajuda a crescer cabelos, unhas e pele saudáveis. A vitamina C também possui propriedades antioxidantes que combatem os danos dos radicais livres. Se o seu cabelo é fraco ou quebradiço e quebra facilmente, pode ser necessário suplementar com vitamina C. Complexo de vitamina B Existem oito vitaminas B separadas que fazem parte do complexo de vitaminas B, B1, B2, B3, B5, B7, B9 e B12. As vitaminas B como um todo desempenham um papel vital em nossos sistemas de energia, metabolismo, músculos, nervos, unhas, pele e cabelo. No que diz respeito ao crescimento do cabelo, eles promovem o crescimento e a divisão das células e, em quantidades adequadas, podem ajudar o cabelo a crescer mais rapidamente. As vitaminas do complexo B são solúveis em água, o que significa que não podem ser armazenadas pelo corpo ao longo do tempo. Para obter os benefícios, os suplementos que contêm vitaminas do complexo B precisam ser tomados diariamente. Niacina Outra das vitaminas do complexo B, a niacina desempenha um papel diferente no corpo e é responsável pela nutrição do couro cabeludo, ajudando a promover a circulação sanguínea. (fonte) Um couro cabeludo saudável leva a um cabelo saudável que não é quebradiço ou seco e tem menos chance de cair ou quebrar. Biotina Outra vitamina B crucial, a biotina é um dos suplementos mais populares no mercado que promove o crescimento mais rápido do cabelo. Quando tomado em uma vitamina capilar, ajuda o corpo a produzir glicose e a processar proteínas e decompô-las em aminoácidos. (fonte) O cabelo é composto de muitos elementos, incluindo uma forma de proteína, a queratina. Ao permitir que o corpo produza melhor queratina, a biotina promove o crescimento saudável do cabelo. (fonte) Para uma descrição mais detalhada de como seu corpo pode utilizar a biotina para crescer o cabelo, confira este vídeo informativo do Dr. James Meschino. Vitamina E Quando usada topicamente e massageada no couro cabeludo, a vitamina E pode estimular o crescimento do cabelo. É um poderoso antioxidante que ajuda a construir e reparar o tecido e, quando tomado por via oral, também pode apoiar cabelos saudáveis ​​​​e brilhantes. (fonte) Ferro O ferro é um mineral que é crucial para o crescimento de cabelos fortes. Se você tem cabelos pretos finos ou secos, é possível que tenha uma deficiência de ferro. Suplementos orais que incluem ferro às vezes podem causar dores de estômago, por isso é importante que sejam tomados com alimentos para obter melhores resultados. Zinco Uma pequena dose de zinco pode causar um grande impacto. A vitamina é responsável por manter suas defesas imunológicas, auxiliando na digestão e regulando seus hormônios. As flutuações nos hormônios podem causar estragos no cabelo e, em algumas pessoas, podem levar à perda de cabelo. Garantir que você obtenha zinco suficiente em sua dieta é uma boa maneira de cultivar cabelos pretos saudáveis. Suplemento de Proteína Marinha (MPS) Além da lista de substâncias conhecidas que podem ajudar a promover o crescimento do cabelo, existem alguns outros compostos que mostraram resultados positivos em estudos científicos. Suplementos de proteína marinha orais combinam cartilagem de tubarão e pó de molusco e foram demonstrados em dois estudos clínicos separados para fornecer nutrição natural ao cabelo. Os participantes dos estudos viram melhorias na queda de cabelo, estimulando o crescimento do cabelo e reduzindo a perda de cabelo. (fonte) Óleo de menta Quando usado topicamente, o óleo de hortelã-pimenta gerou efeitos significativos no crescimento do cabelo em estudos de pesquisa. Embora não seja uma vitamina ou mineral, é um ingrediente que você pode encontrar em muitos suplementos para cabelos pretos que podem ajudá-lo a crescer o cabelo mais grosso e mais forte. Em um estudo, o óleo de hortelã-pimenta produziu melhores resultados do que outros produtos tópicos para o crescimento do cabelo. (fonte) Quem deve usar vitaminas capilares para o crescimento do cabelo preto? Tanto homens quanto mulheres com cabelos pretos podem ter dificuldade em manter cabelos grossos e saudáveis. Você pode ser um bom candidato para usar uma das melhores vitaminas para o crescimento do cabelo preto se:

Desejo mais brilho, corpo ou volume em seu cabelo E o vencedor é… Cada suplemento em nossa lista tem muitos elementos que o tornam um dos principais candidatos. Cada um fornece uma dose diária de vitaminas que podem promover o crescimento do cabelo, mas uma se destaca das demais na minha opinião. Schwartz Bioresearch Fast Acting Women’s Growth and Shine atende aos nossos critérios para ser nossa primeira escolha para ser a melhor vitamina capilar para o crescimento do cabelo preto. Ele fornece grandes doses de muitos ingredientes clinicamente comprovados sem os enchimentos e aditivos encontrados em outros produtos. Também é amigável para vegetarianos. O cabelo preto saudável começa por dentro, e este suplemento irá ajudá-lo a obter o estilo que deseja. Mais

