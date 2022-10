Qual é o melhor multivitamínico gomoso para adultos em 2022?

Metas A triste verdade é que a dieta americana moderna não fornece quantidades adequadas de nutrientes essenciais. Muitas pessoas recorrem a pílulas multivitamínicas para ajudar a preencher a lacuna. Encontrar um suplemento que funcione para você pode ser difícil se você tiver problemas para engolir comprimidos e cápsulas. Felizmente, os multivitamínicos mastigáveis ​​e gomosos estão se tornando cada vez mais populares – não apenas para crianças! Neste artigo, compartilharei algumas das coisas mais importantes para procurar em um multivitamínico e minhas escolhas para o melhor multivitamínico gomoso do mercado no momento. A dieta americana média Uma olhada nos hábitos alimentares atuais dos americanos mostra que muitas pessoas não ingerem o suficiente dos alimentos certos enquanto comem muitos dos errados. Mais de 60 por cento dos indivíduos não cumprem as recomendações das Diretrizes Dietéticas dos EUA para vegetais, frutas, laticínios e óleos. (fonte) Frutas e legumes em particular, são excelentes fontes de vitaminas e minerais. Uma dieta pobre significa alto risco de deficiências nutricionais. Vitaminas solúveis em água versus vitaminas lipossolúveis As vitaminas se dividem em duas categorias: solúveis em água e solúveis em gordura. As vitaminas hidrossolúveis incluem o conjunto de vitaminas do complexo B e vitamina C. (fonte) Exemplos de vitaminas lipossolúveis são A, D, E e K. (fonte) A diferença entre os dois grupos está na disponibilidade. Os hidrossolúveis não são armazenados no corpo, enquanto as vitaminas lipossolúveis são armazenadas no fígado e no tecido adiposo. Em termos práticos, você precisa reabastecer os estoques de vitaminas do seu corpo que são solúveis em água todos os dias. Embora seu corpo tenha um suprimento de vitaminas lipossolúveis, você ainda precisa manter o tanque cheio, por assim dizer. A ingestão adequada desses nutrientes é tão importante quanto suas contrapartes solúveis em água. Por que tomar um multivitamínico? Tomar um multivitamínico é uma maneira conveniente de garantir que você esteja recebendo uma nutrição adequada, mesmo que não esteja seguindo as dietas mais saudáveis. Embora você provavelmente saiba que comer frutas e legumes faz parte de uma boa dieta, o custo é um obstáculo em muitos lares. Um estudo da Harvard School of Public Health descobriu que uma dieta saudável custa cerca de US$ 1,50 a mais por dia do que uma não saudável. (fonte) Se você estiver com um orçamento limitado, esse valor pode aumentar rapidamente. Um multivitamínico pode ajudar a resolver esses problemas. Se sua dieta inclui uma grande porção de alimentos processados, provavelmente falta nutrição. A conveniência dos alimentos processados ​​tem um preço. O processamento pode liberar nutrientes valiosos, especialmente vitaminas solúveis em água. O Centro de Controle de Doenças estima que alimentos processados ​​e refeições em restaurantes representam até 75% de sua ingestão de sódio. (fonte) Vantagens de um multivitamínico gomoso Muitas pessoas optam por um multivitamínico que inclui minerais. Quando você precisa de nutrientes como cálcio, o tamanho da pílula que você precisa tomar aumenta. Alguns indivíduos podem ter dificuldades em engolir comprimidos grandes por uma variedade de razões médicas e psicológicas. (fonte) Enquanto várias doses oferecem uma alternativa, há também o risco de esquecer de tomar uma segunda ou terceira pílula. Você pode pensar que reduzir pela metade ou esmagar sua vitamina é uma boa maneira de contornar isso. Muitos multivitamínicos são de liberação programada devido às diferentes taxas de absorção dos nutrientes. Isso significa que o uso de um cortador ou triturador de comprimidos resultará em uma dosagem completamente imprecisa. Um multivitamínico gomoso oferece uma excelente – e saborosa – alternativa. Como escolher o melhor multivitamínico gomoso para adultos Multivitaminas não são criadas iguais. Suas necessidades nutricionais e as doses dietéticas recomendadas (RDA) variam à medida que você envelhece. (fonte) Isso significa que você não deve apenas tomar a mesma vitamina que seu filho toma. As RDAs para a maioria dos nutrientes aumentam com a idade. Quais vitaminas? Você deve começar reduzindo suas opções de um multivitamínico gomoso, escolhendo um que inclua o complemento completo das 13 vitaminas essenciais. O objetivo de tomar um multivitamínico é manter o número de pílulas que você precisa tomar no mínimo. Isso manterá seus custos baixos e ajudará a garantir que você obtenha uma nutrição adequada todos os dias. A dose certa Verifique o rótulo para as porcentagens de RDA de cada vitamina. Mais nem sempre é melhor. Um excedente não oferece valor extra para uma vitamina solúvel em água porque você excretará o excesso. Para uma vitamina lipossolúvel, pode levar a altos níveis insalubres de vitaminas armazenadas. Este vídeo da Allied Services IHS discute a importância de uma boa nutrição durante toda a sua vida. Os melhores multivitamínicos gomosos para adultos em 2022 Conclusão Depois de considerar os prós e contras de cada multivitamínico gomoso, nossa escolha é o SmartyPants Adult Gummy Vitamins. Embora fosse o mais caro, fomos influenciados por seu perfil nutricional que incluía óleo de peixe. Também ficamos impressionados com o fato de conter açúcar de cana orgânico, em oposição ao milho ou xarope de glicose encontrados em outros produtos. E tivemos que tirar o chapéu para um produto que pode fazer óleo de peixe uma ameaça.

