Quais são os melhores extratos e suplementos de chá verde em 2022?

Suplementos Até agora, a maioria das pessoas já ouviu falar sobre os benefícios para a saúde de adicionar uma xícara de chá verde à sua rotina diária. Na verdade, o chá verde tem sido apontado como possivelmente a bebida mais saudável de todos os tempos. Não é surpresa que o extrato de chá verde esteja aumentando em popularidade em todo o mundo. Com tantas opções disponíveis, pode ser difícil escolher o melhor extrato e suplemento de chá verde para suas necessidades. Vou dar uma olhada no que está por aí e compartilhar meus favoritos neste artigo. O que é Chá Verde? O chá verde é uma bebida com uma história que remonta a milhares de anos. Originou-se na China durante o reinado do imperador Shennong. É produzido a partir das folhas de uma flor chamada camélia sinensis. As folhas de chá verde não são fermentadas, o que permite que maiores concentrações de antioxidantes benéficos permaneçam. O que são Antioxidantes? Os antioxidantes são um tipo de produto químico encontrado naturalmente em muitos alimentos. O principal tipo de antioxidantes no chá verde são as catequinas. Estes demonstraram ajudar a apoiar a saúde do coração e o sistema imunológico, além de prevenir muitas doenças. Você pode encontrar antioxidantes em outras fontes de alimentos, como frutas, legumes e nozes, mas o chá verde tem a maior concentração, tornando-o uma potência para a saúde. Extrato de chá verde O extrato de chá verde é uma forma concentrada de folhas de chá verde. Os extratos são uma maneira conveniente de complementar sua rotina diária de saúde ou perda de peso. A potência de um extrato de chá verde é geralmente mais forte do que uma xícara de chá. Você obtém todos os benefícios nutricionais do chá verde, mas em uma dose maior. Vamos ser sinceros, há tantas xícaras de chá que você pode beber em um dia, certo? Benefícios do uso do extrato de chá verde O poder dos antioxidantes O chá verde contém flavanóis, incluindo catequinas, epicatequina (EC), galato de epicatequina, epigalocatequina (EGC), todos benéficos para o corpo. O galato de epigalocatequina (EGCG) é conhecido por ser o mais potente. Numerosos estudos mostraram que o EGCG é responsável pela maioria das propriedades do chá verde. Protege as células saudáveis ​​dos efeitos dos radicais livres e reduz o risco de câncer. O EGCG também tem efeitos anti-inflamatórios, além de reduzir os níveis sanguíneos e de glicose. Aminoácidos essenciais A teanina é um aminoácido encontrado no chá verde que pode ajudar a compensar os efeitos negativos da cafeína. Um estudo recente examinou os efeitos da teanina nos distúrbios do sono induzidos pela cafeína em ratos. O estudo confirmou que baixas doses de teanina podem reverter parcialmente as reduções induzidas pela cafeína no sono de ondas lentas. Também pode ajudar a melhorar o humor e a função cerebral, além de reduzir o estresse. Em outro estudo recente, pessoas que tiveram danos cerebrais menores usando uma combinação de teanina e extrato de chá verde mostraram sinais de melhora da memória. Aumento no desempenho Um ingrediente chave no extrato de chá verde é a cafeína, um estimulante que pode ajudar as pessoas a aumentar o metabolismo e melhorar o estado de alerta. Estudos sugerem que a cafeína aumentou os níveis de exercício voluntário de camundongos, retardando a fadiga, em vez de aumentar a capacidade aeróbica. Também é dito ser benéfico para a perda de peso. Perda de peso O chá verde pode ajudá-lo a perder peso de várias maneiras. Em primeiro lugar, foi demonstrado em um estudo recente que o consumo de chá verde que contém catequina (EGCG) aumenta seu metabolismo. Em segundo lugar, pode aumentar a queima de gordura no corpo. Vários estudos foram realizados provando que o EGCG tem o potencial de aumentar a oxidação da gordura e, portanto, reduzir os efeitos da obesidade. Reduz o risco de câncer Antioxidantes no chá verde têm potencial de redução do câncer. Uma revisão baseada nos mecanismos de prevenção do câncer pelos polifenóis do chá verde e preto concluiu que os polifenóis do chá verde e preto atuam em vários pontos regulando o crescimento, a sobrevivência e a metástase das células cancerígenas, incluindo efeitos nos níveis de DNA, RNA e proteínas. Redução do risco de diabetes O chá verde pode reduzir os níveis de glicose no sangue. Um estudo analisou seus efeitos no controle da glicose e na sensibilidade à insulina e produziu resultados favoráveis. Melhorar a saúde cardiovascular O chá verde ajuda a regular a pressão arterial. Um estudo sobre os efeitos preventivos das catequinas nas doenças cardiovasculares concluiu que contribui para a redução da hipertensão. O que procurar em extratos e suplementos de chá verde Conheça sua catequina (EGCG) Como o EGCG é o antioxidante mais benéfico, é preciso procurar uma dose alta desse constituinte. Cuidado com a Cafeína Você deve estar atento ao teor de cafeína. Não importa quais sejam suas intenções de suplementar, você não deve consumir muito ou acabará se sentindo nervoso. Para algumas pessoas, pode ser benéfico escolher descafeinado. Se você tem pressão alta, deve evitar completamente a cafeína. Outros ingredientes Leia sempre o rótulo e procure algo sem muitos aditivos. O chá verde é um produto natural, então por que você quer consumir algo que inclui uma lista de produtos químicos que você não consegue ler e muito menos entender? Dito isto, um tipo de ingrediente adicionado que posso ser benéfico no extrato de chá verde é vitaminas ou minerais essenciais. As melhores opções de extrato e suplemento de chá verde Há uma série de produtos para escolher e muitas vezes pode ser difícil dizer qual fabricante oferece o suplemento de melhor qualidade. Analisei as opções disponíveis e escolhi os cinco principais suplementos de extrato de chá verde que acho que servirão para quase todos.









Nossa escolha Para mim, o Extrato de Chá Verde da Radial Nutrition é o vencedor claro. Não só tem uma boa dose de EGCG, mas os ingredientes são todos naturais, sem aditivos. É adequado para vegetarianos e veganos, descafeinado e fabricado nos EUA, o que reforça a confiança em um produto de qualidade. No geral, acho que isso seria uma excelente escolha para quem deseja experimentar um suplemento de extrato de chá verde. Mais

