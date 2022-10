Quais são os melhores suplementos pré-treino para correr em 2022?

Suplementos Você já esteve lá antes. Você foi nessa corrida pensando que não ia suar, mas agora seus pulmões estão queimando. Você não tem certeza se suas pernas podem carregá-lo pelo resto do caminho. Felizmente, existem suplementos saudáveis ​​para aumentar sua resistência durante uma corrida. Vou levá-lo através das razões para experimentar um suplemento pré-treino e ajudá-lo a escolher o melhor pré-treino para corrida. Por que usar um suplemento pré-treino para correr? Diferentes tipos de exercício têm necessidades diferentes. Muitos suplementos pré-treino são destinados ao treinamento com pesos ou rotinas de alta intensidade. Os corredores não precisam necessariamente do mesmo impulso de alta energia no início de um treino. Em vez disso, é mais importante tomar um suplemento que o ajude com resistência. A parte mais difícil da corrida não é começar, mas manter-se em movimento. O que os corredores devem procurar em um suplemento pré-treino? Correr é difícil para o seu corpo, por isso não é uma boa ideia consumir muitos estimulantes. Os estimulantes energizam você por um breve período de tempo, mas deixam você se sentindo ainda mais esgotado quando a alta temporária desaparece. Felizmente, alguns nutrientes podem melhorar a resistência e a resistência do seu corpo. É importante que os corredores obtenham carboidratos, aminoácidos e beta-alanina, todos os nutrientes que melhoram a resistência e não apenas dão um impulso a curto prazo. Carboidratos Algumas pessoas evitam suplementos com carboidratos, mas para os corredores, os carboidratos são importantes. Os carboidratos complexos fornecem a energia necessária para fazer exercícios cardiovasculares prolongados. Os maratonistas regulares sabem que os carboidratos são vitais para cruzar a linha de chegada. (fonte) Carboidratos produzem glicogênio, seu corpo armazena em seus músculos. Quando você precisa de energia, seu corpo utiliza esse estoque de glicogênio. Ter glicogênio suficiente dá ao corpo uma fonte consistente de energia sem esgotar sua massa muscular. Beta-alanina Beta-alanina é um suplemento promissor no mundo da saúde e fitness usado para aumentar sua resistência. É um tipo de aminoácido. Pesquisas descobriram que, além de melhorar o desempenho, a beta-alanina também ajuda a aumentar sua massa corporal magra. (fonte) Confira este vídeo super rápido para ter uma ideia de como a beta-alanina funciona no organismo: A beta-alanina funciona muito bem em um regime pré-treino. No entanto, você pode tomar doses a qualquer hora do dia e ainda sentir seus benefícios. A beta-alanina funciona muito bem em um regime pré-treino. No entanto, você pode tomar doses a qualquer hora do dia e ainda sentir seus benefícios. BCAA Os aminoácidos, especialmente os aminoácidos de cadeia ramificada (BCAAs), são ótimos para resistência e tonificação da massa corporal. Um estudo no Journal of the International Society of Sports Nutrition testou participantes em um programa de treinamento de resistência. (fonte) Metade dos participantes tomou suplementos de BCAA enquanto a outra metade tomou whey protein. O grupo BCAA mostrou maiores melhorias na força muscular e perda de gordura, resultando em uma massa corporal mais magra. Outro estudo examinou a massa corporal enquanto os participantes permaneceram em uma dieta com restrição calórica. (fonte) Suplementos regulares de BCAA ajudaram adultos ativos a perder massa gorda. No entanto, indivíduos que não tomaram BCAAs perderam massa muscular magra. A proporção BCAA mais comumente aceita é 2:1:1 de leucina para isoleucina para valina. Essa proporção se alinha mais de perto com a estrutura natural de nossos músculos. A leucina é o BCAA mais benéfico, estimulando de forma mais eficaz o crescimento e a recuperação muscular. (fonte) Citrulina A citrulina é outro suplemento útil que aumenta o fluxo sanguíneo e o metabolismo para evitar o armazenamento excessivo de gordura. O que excluir Tente evitar cafeína ou outros estimulantes em seu suplemento. Como a maioria dos suplementos pré-treino contém alguma cafeína, procure aqueles com pequenas doses. Muitos corredores optam por suplementos sem creatina. Além de alguns riscos à saúde para populações selecionadas, a creatina não melhora o desempenho em atividades de resistência, como corrida. Avaliações Conclusão Cytomax Sports Performance Mix é a minha melhor escolha para o melhor pré-treino para corrida. Cytomax aumenta a resistência com foco em carboidratos, enquanto ainda inclui uma quantidade saudável de aminoácidos, incluindo BCAAs. Ele usa cafeína para um impulso, mas em uma quantidade menor do que muitos concorrentes. Sports Performance também tem ingredientes que aumentam a saúde para aumentar o seu desempenho e a qualidade do seu treino. L-glutamina e L-alanina estimulam o crescimento e a recuperação muscular, enquanto uma mistura de eletrólitos ajuda você a se manter hidratado em corridas longas. O desempenho esportivo é um impulso saudável e com preço razoável para tomar antes do treino. Mais

