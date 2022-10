Quais são os melhores suplementos pré-treino sem estimulantes e sem cafeína em 2022?

Suplementos O mercado de suplementos pré-treino está saturado de estimulantes e cafeína, mas nem todo mundo quer ou precisa desse impulso artificial. Existem muitas opções de pré-treino sem cafeína de alta qualidade por aí. Neste artigo, vou detalhar algumas das razões pelas quais você pode querer deixar a cafeína fora de sua rotina de exercícios. Então vou olhar para algumas das opções de suplementos pré-treino disponíveis e compartilhar seus prós e contras. Espero que no final você seja capaz de decidir sobre o melhor suplemento pré-treino sem estimulantes para você. Por que ficar sem estimulantes? O objetivo dos estimulantes (incluindo a cafeína) em um suplemento pré-treino é dar-lhe um impulso de energia. A dose de cafeína na maioria equivale a uma ou duas canecas enormes de café. Maior energia é uma coisa boa, mas estimulantes nem sempre são a melhor maneira de conseguir isso. Aqui estão algumas razões pelas quais você pode considerar ficar livre de estimulantes. 1. A cafeína pode interferir no seu sono Muitas pessoas trabalham à noite ou à noite depois do trabalho. Se você estiver tomando cafeína no final da tarde, talvez não consiga dormir bem naquela noite. Seu sistema nervoso central permanece alerta por uma média de cinco horas depois de tomar cafeína ou qualquer estimulante similar. (fonte) 2. Não é seguro para pessoas com pressão alta Estimulantes funcionam por vasoconstrição, o que significa aperto dos vasos sanguíneos. Como resultado, torna-se mais difícil para você bombear sangue por todo o corpo. Isso leva a picos de pressão arterial. Para aqueles que já têm pressão alta, os estimulantes podem ser muito perigosos. Se você tem um problema de saúde em andamento ou toma um medicamento prescrito, sempre consulte um profissional de saúde antes de adicionar um suplemento à sua rotina. 3. Algumas pessoas simplesmente não se beneficiam de estimulantes Os estimulantes podem ter efeitos adversos em algumas pessoas, desde náuseas e dores de estômago até ansiedade. Nesses casos, o benefício simplesmente não supera os efeitos colaterais. 4. Estimulantes podem ser viciantes A cafeína e a maioria dos estimulantes fornecem não apenas um impulso físico, mas mental. Estimulantes aumentam os níveis de dopamina no cérebro, o neurotransmissor associado ao prazer. Você se sentirá meio chapado enquanto estiver tomando cafeína ou estimulantes, mas a queda depois provavelmente fará com que você deseje mais. Sair de estimulantes pode até resultar em ansiedade ou depressão. (fonte) 5. Mesmo as pessoas que usam estimulantes regularmente devem fazer pausas Não é seguro tomar suplementos com alto conteúdo estimulante por longos períodos de tempo. Fazer uma pausa nos estimulantes dá ao seu corpo a chance de recuperar sua energia natural. Seu corpo também se ajustará aos estimulantes ao longo do tempo, tornando-os menos eficazes quanto mais você os tomar. Um especialista em condicionamento físico recomenda fazer um ciclo de pré-treinos estimulantes aproximadamente a cada dois meses. Confira o vídeo dele para razões pelas quais você deve dar ao seu corpo o descanso ocasional da cafeína e outros estimulantes: Substitutos de estimulantes comuns Então, o que os melhores pré-treinos sem estimulantes usam para dar um impulso? A resposta é geralmente aminoácidos. Existe uma grande variedade de aminoácidos com uma gama ainda maior de benefícios. Os aminoácidos certos podem fazer qualquer coisa, desde melhorar a resistência e dar-lhe mais força até ajudar na recuperação muscular. A seguir estão os aminoácidos e nutrientes mais comuns que você encontrará nos melhores suplementos pré-treino sem cafeína: Creatina A creatina é um dos suplementos de treino mais bem pesquisados ​​no mercado. É um aminoácido conhecido por aumentar a força e estimular o crescimento muscular. (fonte) Muitos estudos revelaram os benefícios da creatina para o desempenho atlético. (fonte) Tomar creatina também pode ter benefícios cumulativos a longo prazo – incluindo maior força, menos massa gorda e mais massa muscular. (fonte) Hoje, muitas empresas dedicaram tempo e recursos ao desenvolvimento de variedades aprimoradas de creatina para seus suplementos. A creatina monohidratada é a original, enquanto a creatina HCL é outra versão comum conhecida por causar menos retenção de água e produzir músculos que parecem mais magros. A creatina micronizada é um pó mais fino que é mais fácil de misturar em uma bebida e absorver no corpo. No entanto, algumas pessoas têm problemas para absorver a creatina simples devido à sua genética. A creatina também não é tão eficaz para exercícios baseados em resistência, como corrida. (fonte) Por esses motivos, não escolhi nenhum suplemento somente de creatina para revisar neste artigo. Citrulina A citrulina, às vezes listada como L-citrulina, é um aminoácido que ajuda o corpo a produzir mais óxido nítrico (NO). O óxido nítrico é um vasodilatador, que ajuda o corpo com a circulação sanguínea. Com o efeito oposto dos estimulantes, o NO alarga os vasos sanguíneos e permite um maior fluxo sanguíneo para os músculos. O fluxo sanguíneo saudável permite que seu corpo forneça mais oxigênio e nutrientes aos músculos e melhore seu desempenho. Um estudo testou o tempo que os ciclistas levaram para completar um exercício com e sem citrulina. Os participantes que tomaram suplementos orais de citrulina não apenas concluíram a tarefa mais rapidamente, mas relataram menos fadiga muscular e melhor concentração. (fonte) Muitos suplementos combinam citrulina com L-malato. Você pode ver o ingrediente listado como malato de citrulina. Malato, que é apenas a adição de ácido málico, aumenta seus níveis de energia. Um estudo sobre citrulina-malato para levantadores de peso masculinos profissionais resultou em mais repetições na parte inferior do corpo. (fonte) Um estudo semelhante analisou tenistas profissionais. O resultado foi maior força de preensão e maior força na parte inferior do corpo quando os jogadores tomaram oito gramas de malato de citrulina antes do exercício. (fonte) Além de melhorar o desempenho em atletas, o malato de citrulina também reduz a dor muscular, tornando-o útil também para os novatos na academia. (fonte) Beta-alanina A beta-alanina é produzida naturalmente no fígado. Você também obtém beta-alanina de carnes como carne bovina e aves. É conhecido como um aminoácido “não essencial”, pois não é necessário consumi-lo. No entanto, suplementos de beta-alanina posso fornecer benefícios adicionais. Quando você toma beta-alanina, ela vai para as fibras musculares. Lá ele se combina com a histidina – outro aminoácido – para formar carnosina. A carnosina é responsável por manter o pH do sangue. Ele atua como um tampão entre os íons de hidrogênio para promover menos acúmulo de ácido. Manter o pH correto no sangue é importante. Muito ácido na corrente sanguínea resulta em fadiga muscular. Durante o exercício, seu corpo naturalmente produz mais ácido e você começa a se sentir desgastado. (fonte) A beta-alanina atenua e impede esses efeitos. Estudos sobre beta-alanina mostram resultados impressionantes. Os participantes que tomaram suplementos de beta-alanina durante treinos intervalados de alta intensidade aumentaram sua massa muscular magra. Eles também viram melhorias em seu desempenho geral. (fonte) A beta-alanina pode lhe dar uma sensação de formigamento ou “alfinetes e agulhas”, então não se surpreenda se isso acontecer quando você fizer um pré-treino com este ingrediente. BCAA Aminoácidos de cadeia ramificada, ou BCAAs, também são ótimos reforços de treino. Os BCAAs primários são L-leucina, L-isoleucina e L-valina. A leucina é o BCAA mais impactante e possui um grande volume de estudos para comprovar seus benefícios. (fonte) Um estudo descobriu que os participantes que procuram suplementos de BCAA com um treino de resistência tiveram maior força muscular. Eles também experimentaram perda de gordura e ganhos de massa muscular magra. Melhores pré-treinos sem estimulantes e sem cafeína para 2022 Eu revisei cinco dos melhores suplementos pré-treino sem estimulantes. Pode surpreendê-lo como alguns desses produtos são simples, mas todos eles comprovadamente dão um impulso durante um treino. Dê uma olhada nesta lista para ajudá-lo a encontrar o melhor pré-treino sem cafeína.









Conclusão Eu recomendo o pó de citrulina da Kaged Muscle como o melhor pré-treino livre de estimulantes. O preço é um pouco mais alto do que outros pós de citrulina, mas sua qualidade está entre as melhores. Garantido seguro para atletas e aprovado pelo GRAS, o Kaged Muscle Citrulline tem muitos benefícios adicionais que outras marcas não têm. Enquanto eles só usam citrulina para melhorar seu treino, eu desafio você a experimentar um suplemento simples. Muitos pré-treinos são embalados com tantos ingredientes que não sabemos o que está ajudando você a obter resultados positivos. Vários estudos provaram a eficácia da L-citrulina como suplemento de treino. Aumenta a circulação sanguínea, o crescimento muscular e o desempenho geral. Experimente um dos melhores suplementos pré-treino sem cafeína e faça algo de bom para o seu corpo.

