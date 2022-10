Quais são os melhores suplementos e pós de BCAA de degustação?

Aminoácidos Com o mercado de suplementos crescendo, é difícil acompanhar o que está em alta e o que não está. Com uma bolsa de ginástica cheia de proteína em pó, queimadores de gordura e, claro, BCAAs, a prioridade vai para os suplementos que você pode realmente desfrutar usando. Com tantos suplementos de treino no mercado, pode ser difícil saber o que é bom, ruim ou absolutamente horrível. É por isso que avaliei os suplementos e pós de BCAA mais saborosos disponíveis e escolhi cinco favoritos para compartilhar com você hoje. O que são aminoácidos de cadeia ramificada? Todos sabemos que a proteína é um dos macronutrientes mais importantes que nosso corpo precisa simplesmente para funcionar. Os aminoácidos são os blocos de construção das proteínas. Eles se unem em cadeias para criar proteínas que desempenham funções diferentes. Existem 20 aminoácidos. Onze não são essenciais, o que significa que nosso corpo é capaz de produzi-los por conta própria. De acordo com um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), existem nove aminoácidos essenciais que nosso corpo não pode produzir: Leucina

Isoleucina

Valina

Lisina

Treonina

Triptofano

Metionina

Fenilalanina

Histidina Como estes são indispensáveis, é essencial obtê-los a partir de fontes alimentares, seja uma combinação de fontes ricas em proteínas, nutritivas de origem animal e vegetal ou, em alguns casos, suplementos. O termo aminoácidos de cadeia ramificada ou BCAAs, refere-se a três dos aminoácidos essenciais – leucina, isoleucina e valina. Os BCAAs constituem 35% dos aminoácidos essenciais nas proteínas musculares e são responsáveis ​​pela síntese proteica. Quem precisa de suplementos de aminoácidos de cadeia ramificada? Os BCAAs têm uma série de benefícios para quem busca perder peso e ganhar massa muscular. A dieta é catabólica, o que significa que muitas vezes leva à ruptura muscular. Quanto mais peso você perde, mais seu corpo começa a quebrar a proteína muscular para usar os aminoácidos como uma forma alternativa de energia em vez de gordura. Esta é a última coisa que você quer se estiver tentando construir ou manter massa muscular magra. Através da criação de proteínas e da síntese da maquinaria celular, os aminoácidos de cadeia ramificada promovem o crescimento e a recuperação muscular. Simplificando, seu corpo precisa aminoácidos. Especialmente se você está regularmente treinando força ou jejum intermitente. BCAA Food Sources vs Suplementos Os fanáticos por fitness sem dúvida já ouviram falar de suplementos de BCAA. No entanto, a suplementação não é a única maneira de obter essas pequenas maravilhas de construção muscular. Alimentos ricos em proteínas, como ovos, bife e frango, são excelentes fontes naturais de BCAAs. Além disso, proteínas à base de plantas, como as encontradas nas sementes de cânhamo e chia, são ótimas fontes de BCAAs para vegetarianos. Pode ser difícil consumir fontes alimentares suficientes para atingir doses mais altas de BCAAs. É aqui que entram os suplementos. Com um suplemento de BCAA, você pode ter certeza de atender sua RDA. Isso dá paz de espírito, especialmente porque eles são tão valiosos para o corpo. Como escolher um suplemento de BCAA de excelente sabor Ao considerar suplementos em pó, o sabor pode ser um grande fator decisivo. Afinal, quem quer jogar algo no pescoço com gosto de serragem logo antes de um treino hardcore? Sentir náuseas e levantar pesos na minha experiência não é uma boa combinação! No entanto, você precisa considerar o teor de açúcar. Vamos enfrentá-lo, por que você precisa de açúcar neste suplemento? Além disso, é algo que você deve evitar se estiver cuidando do seu peso. Infelizmente, se um suplemento sem sabor faz você engasgar, você precisa estar preparado para uma pequena quantidade de açúcar ou adoçantes artificiais para obter um deleite saboroso. Suplementos e pós de BCAA com melhor sabor Para facilitar o processo de compra, selecionei os bons, os ruins e os terríveis, para encontrar os melhores suplementos e pós de BCAA para compartilhar com você hoje.









Nossa escolha: Para mim, a marca Muscle Pharm oferece o suplemento de BCAA com melhor sabor. Não só o sabor é ótimo, mas oferece uma proporção extra potente de BCAAs de 3:1:2. Como bônus, é fabricado nos EUA em uma instalação GMP que oferece confiança na qualidade do produto. Acho que isso seria uma boa escolha para quem deseja adicionar BCAAs em sua dieta. Mais

