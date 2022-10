Barras Para a maioria dos caras que gostam de treinar duro, terminar um treino com um aumento de proteína é o único caminho a percorrer. No entanto, a ideia de suar sobre um fogão quente para obter essa dose de proteína não é a ideia de diversão após uma sessão de treinamento brutal. Uma maneira rápida e conveniente de ajudar a construir e reparar seus músculos é com uma barra de proteína. Mas quais são as melhores barras de proteína para homens? Vamos dar uma olhada. Quem pode se beneficiar de uma barra de proteína? Proteína é todo macronutriente essencial que nosso corpo precisa em massa simplesmente para funcionar normalmente, não importa se você está indo à academia com força diariamente. A proteína é encontrada em todas as células do nosso corpo. Mais importante do ponto de vista do treino, a proteína é o que repara e ajuda a construir nossos músculos. De fato, o Instituto Nacional de Saúde recomenda que o homem médio consuma 0,36 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Isso é cerca de 56 gramas por dia para o homem sedentário médio. Mas, se você está treinando com pesos regularmente, deve ter como objetivo 1 grama de proteína por quilo de peso corporal. Uma maneira conveniente de carga de proteína é com o uso de barras de proteína. Eles são fáceis de colocar em sua bolsa de ginástica e não requerem a preparação ou limpeza de smoothies de proteína. O que as barras de proteína podem fazer por você? Barras de proteína parecem ser o melhor lanche milagroso. A embalagem chamativa não só promete dar-lhe ganhos, como também nos garante que os seus sabores são tão deliciosamente de dar água na boca que ficará feliz em saltar a sobremesa. Uma barra de proteína de boa qualidade pode dar-lhe aquele impulso de proteína muito importante e um grande impulso de energia quando usado como um lanche em movimento. Se você quiser usar barras de proteína para ajudá-lo a tirar o máximo proveito do seu treino, elas podem ajudá-lo a aumentar a massa corporal magra. Um estudo mostrou que fisiculturistas que usaram barras de proteína de soro de leite e soja como parte de sua dieta experimentaram ganho de massa corporal magra induzido pelo treinamento de exercícios. O problema é que muitas barras de proteína são apenas barras de chocolate superfaturadas disfarçadas. Eles são embalados com adoçantes artificiais, carregados de carboidratos e calorias vazias, enquanto oferecem fontes mínimas de proteína de má qualidade. Uma barra de proteína de má qualidade pode acabar levando ao ganho de gordura. Portanto, é importante observar atentamente o que está por dentro antes de fazer uma compra. Como escolher uma barra de proteína Quando se trata de qualquer suplemento, a simplicidade geralmente é melhor. Procure uma barra de proteína com o menor número possível de ingredientes. Os nutrientes que faz conter deve vir de alimentos integrais. Muitas barras de proteína de boa qualidade usam uma fonte de proteína à base de plantas. Isso significa que a barra está cheia de nozes e sementes, em vez de ingredientes que você não consegue pronunciar. Além disso, é importante tomar cuidado com corantes e adoçantes artificiais. A maioria dos adoçantes artificiais não foi aprovada pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA, com exceção de quatro, sendo um deles o adoçante natural estévia. Muitos desses corantes e adoçantes artificiais podem não apenas causar efeitos adversos como urticária e até asma, mas também são tóxicos para o corpo. Por isso, ao escolher uma barra de proteína de qualidade, procure uma boa fonte de proteína. Isso significa 7 gramas ou mais. Baixo teor de calorias (150-250) e açúcar (não mais de 13 gramas) também é ideal. Lembre-se de que você só recebe tantos por dia, não use todos em um lanche! As melhores barras de proteína para homens Pesquisei várias barras de proteína no mercado e encontrei as melhores barras de proteína para homens. Estarei compartilhando cinco excelentes produtos para compartilhar com vocês hoje e listando seus prós e contras.









Nossa escolha No geral, acho que o produto RXBAR é uma excelente escolha para qualquer homem que procura uma barra de proteína de qualidade que ofereça uma alternativa à proteína em pó. Com ingredientes de alimentos integrais de qualidade em geral, é uma excelente escolha. Mais

