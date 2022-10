Quais são os melhores suplementos de BCAA para homens?

Aminoácidos Com os BCAAs sendo divulgados e um suplemento maravilhoso para a construção muscular, você sem dúvida está curioso para saber se eles estão à altura do hype e se você deveria realmente tomá-los. Só para que você saiba, deixe-me apresentar todos os fatos sobre o BCAA, além de reunir os melhores suplementos de BCAA para homens no mercado no momento. O que são BCAA? Talvez você seja novo na sala de musculação e enquanto tenta descobrir o tempo de proteína em pó e queimadores de gordura, algum cara lança um sorrateiro “você não está tomando BCAAs?” apenas para uma boa medida. O que? Outro suplemento? É realmente necessário? Se você está procurando um corpo que lhe garanta um papel no próximo Mike mágicofilme, os BCAAs podem ser o pote de ouro no final do arco-íris do seu treino. Precisa do ABC dos BCAAs? Primeiro, significa aminoácidos de cadeia ramificada, que são os blocos de construção das proteínas. Embora existam 20 aminoácidos, apenas nove deles são essenciais quando se trata de sua dieta. Quando se trata de fortalecimento muscular, você só precisa pensar na trilogia épica de leucina, isoleucina e valina. A leucina pode ajudá-lo a desbloquear o próximo nível de potencial físico. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda cerca de 2-3 gramas, 3 vezes por dia. (fonte) Isoleucina e valina são asseclas da leucina. Todos os três trabalham juntos em harmonia para estimular a síntese de proteínas, interromper a quebra do músculo e ajudar na recuperação. https://www.youtube.com/watch?v=YFJyNCPKs9I Onde encontrar BCAAs Aminoácidos de cadeia ramificada podem ser encontrados em alimentos ricos em proteínas. As fontes animais oferecem um perfil completo de aminoácidos. Proteína à base de plantas, nem tanto. Se você comer uma dieta bem equilibrada e rica em proteínas, é provável que não precise de suporte adicional no departamento de BCAA. No entanto, se você segue uma dieta vegetariana ou vegana, usa dietas de jejum intermitente ou musculação em excesso, os suplementos de BCAA podem ser benéficos para você. Quando tomar suplementos de aminoácidos de cadeia ramificada? A primeira janela crucial é logo antes do treino. Isso permitirá que seu corpo use os BCAAs como combustível, em vez de recorrer às reservas de BCAAs de seus músculos. Isso também ajudará a reduzir os níveis de cortisol, garantindo que você esteja em um estado mais anabólico durante o treino. Além disso, combinar BCAAs com seu pó de proteína pós-treino aumentará a síntese de proteínas e, por sua vez, ajudará no crescimento muscular. Além disso, algumas pessoas optam por usar suplementos de BCAA logo pela manhã depois de jejuar durante a noite. Sem comida como combustível, seu corpo começará a quebrar as proteínas musculares para obter energia. O uso de suplementos de BCAA neste momento dará ao seu corpo uma fonte alternativa de combustível. O que procurar em um suplemento de BCAA Em primeiro lugar, dê uma boa olhada no rótulo. Idealmente, escolha algo que lhe dê um perfil completo de aminoácidos para tirar o máximo proveito do seu treinamento. Normalmente é recomendada uma proporção de 2:1:1 (leucina: isoleucina: valina). Suplementos tendem a vir em forma de pó ou pílula. Não há muita diferença entre os dois em termos de qualidade. É simplesmente uma questão de preferência e palatabilidade. No entanto, tomar pílulas várias vezes ao dia não é a xícara de chá de todos, então muitas vezes os pós são o caminho a percorrer. Você também deseja verificar ingredientes extras, como açúcar e carboidratos. Embora muitas pessoas queiram evitar açúcares e carboidratos ao tentar manter um físico magro, as opções com sabor geralmente contêm alguns açúcares ou adoçantes artificiais. Os adoçantes artificiais devem ser evitados, pois apenas um punhado foi aprovado para uso pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA (como o adoçante natural estévia). Uma opção com baixo teor de açúcar é a melhor escolha na maioria dos casos. Os melhores suplementos de BCAA para homens Com tantos suplementos por aí, encontrar o certo para você pode ser como procurar uma agulha no palheiro. Não se preocupe, dei uma olhada no que está por aí e escolhi cinco produtos de qualidade para compartilhar com você hoje. Eu listei os prós e os contras de cada um, bem como os avaliei em cinco. Isso torna mais fácil tomar uma decisão informada sobre qual suplemento de BCAA atenderá às suas necessidades.









Nossa escolha Para mim tem que ser a marca BulkSupplements. Saber que este suplemento é testado por terceiros quanto à pureza deixa sua mente tranquila sobre a qualidade do que você está colocando em seu corpo. Também é um ótimo preço e acho que isso seria uma boa escolha para quem deseja adicionar BCAAs à sua dieta. Mais

