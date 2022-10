Barras Seguir uma dieta vegana tornou-se cada vez mais popular em todo o mundo na última década. Seja como uma postura contra a crueldade animal ou uma tentativa de uma vida mais saudável, seguir uma dieta sem carne é muito comum nos dias de hoje. No entanto, muitos veganos acham difícil obter toda a proteína necessária diariamente. É aqui que as barras de proteína veganas podem ser úteis. Mas quais são as melhores barras de proteína veganas? Vamos descobrir. Todos nós sabemos que a proteína é uma parte importante da nossa dieta. Garantir que consumimos o suficiente desse macronutriente essencial para permitir que nosso corpo funcione corretamente é uma obrigação. A proteína não apenas compõe todas as células do nosso corpo, mas também é frequentemente chamada de “blocos de construção” do músculo. O sistema imunológico, o sistema digestivo e o sangue também dependem de proteínas para funcionar. A ingestão diária recomendada de proteína depende da sua idade e sexo, mas é de cerca de 6 onças por dia para adultos. Isso é simplesmente para evitar a deficiência e permitir que seu corpo continue com as tarefas diárias. Quando você aumenta a atividade física, pode precisar de até um grama completo de proteína por quilo de peso corporal para sustentar o esforço adicional. Isso pode ser uma grande pergunta, especialmente se você não estiver comendo carne. Portanto, algumas pessoas podem achar útil a suplementação adicional. Uma barra de proteína pode beneficiá-lo se você precisar de mais proteína devido ao aumento da atividade física ou talvez seus hábitos alimentares estejam fazendo com que sua ingestão seja insuficiente. A proteína pode ser encontrada em fontes animais e vegetais. Obviamente, para veganos e vegetarianos, as proteínas animais estão fora dos limites. Mesmo suplementos como proteína de soro de leite e caseína não são permitidos se você for vegano. Existem várias fontes de proteínas naturais à base de plantas que são adequadas para veganos. De acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA, as melhores fontes de proteína para veganos e vegetarianos incluem tofu, leguminosas, feijão, nozes, folhas verdes e até algas marinhas. Fontes naturais de alimentos integrais devem sempre ser sua primeira escolha ao procurar aumentar a ingestão de proteínas. No entanto, as proteínas vegetais tendem a não ter um perfil completo de aminoácidos e geralmente são mais difíceis de serem absorvidas pelo corpo do que as proteínas animais. Portanto, a suplementação adicional pode ser benéfica para os veganos. Embora existam muitos suplementos de proteína disponíveis em várias formas, as barras de proteína oferecem inúmeros benefícios. Perda de peso Estudos comprovam que a proteína é mais saciante do que carboidratos e gorduras no curto prazo. Ao consumir uma barra de proteína após um treino ou como substituto de uma refeição, você pode reduzir o apetite e se sentir satisfeito por mais tempo. Isso pode diminuir o desejo de consumir calorias desnecessárias, o que pode ser uma grande ajuda quando se trata de perda de peso. Crescimento e recuperação muscular A recuperação é uma grande parte do treinamento. Seu corpo precisa de tempo para reabastecer as fibras musculares que foram quebradas pelo exercício. A proteína é o elemento predominante no músculo, portanto, se você aumentar sua ingestão de proteína após o exercício, poderá levar a uma recuperação mais rápida. Em uma revisão dos efeitos de suplementos de proteína na massa muscular, força e potência aeróbica e anaeróbica, as evidências sugeriram que a suplementação de proteína pode acelerar os ganhos tanto no exercício aeróbico quanto no anaeróbico. Tomar proteína adicional pode ser benéfico para o crescimento muscular. Conveniência Vamos ser sinceros, na sociedade de hoje todos temos vidas ocupadas e é por isso que as barras de proteína são uma opção atraente e conveniente. Você não precisa se preocupar em misturar um shake ou preparar suas folhas verdes densas em proteínas antes de sair correndo pela porta. Sem dúvida, as barras de proteína são benéficas para quem não tem muito tempo livre. Teor de proteína Depende de seus objetivos de condicionamento físico, mas a quantidade de proteína a ser buscada pode ser de 10 gramas a 20 gramas por porção. A extremidade superior da escala pode ser benéfica para aqueles que tentam construir músculos e aumentar o volume. No entanto, para aqueles que simplesmente procuram preencher lacunas em sua dieta para manter uma boa saúde, até 10 gramas de proteína por barra serão suficientes. Teor de açúcar e calorias Algumas barras de proteína contêm altos níveis de açúcar, tornando-as mais parecidas com barras de chocolate superfaturadas. Outras barras de proteína são projetadas para fisiculturistas ou como substituto de refeição e têm até 300 calorias por barra. Claro, se você está tentando ganhar peso e ganhar massa, o alto teor de calorias não é um problema. No entanto, se você é alguém que está tentando diminuir a cintura, essas barras devem ser evitadas. Confira os ingredientes Leia sempre os rótulos com atenção, especialmente se tiver alguma alergia ou intolerância alimentar. Muitas barras de proteína veganas contêm fontes de amendoim e principalmente soja (muitas vezes é a principal fonte de proteína). Além disso, tente encontrar uma barra com ingredientes naturais, se puder – sem sabores artificiais ou adoçantes. Em primeiro lugar, seguir uma dieta saudável não significa nada se você estiver consumindo ingredientes que não consegue ler e muito menos entender. Embora o alto teor de açúcar não seja aconselhável, muitos adoçantes artificiais não são aprovados pela Food and Drug Administration dos EUA e geralmente são viciantes. Isso pode fazer você desejar mais doces, de acordo com a Harvard Medical School. Eu dei uma olhada nas barras de proteína no mercado e escolhi as cinco melhores barras de proteína veganas para compartilhar com você hoje. Eu listei os prós e os contras de cada um e deixei você com o meu favorito geral para ajudá-lo a tomar uma decisão de compra informada.









Nossa escolha Então aí está, nossos cinco concorrentes para as melhores barras de proteína veganas. Para mim, tem que ser Garden of Life Organic Sport Protein Bar com certeza. Não só esta barra contém uma dose generosa de proteína, (incluindo BCAAs) uma porção de fibra, e é livre de soja. Se você deseja construir músculos ou usá-lo como substituto de refeição, ele preenche todas as caixas que você deseja. Também é testado por terceiros quanto à qualidade, para que você possa ter confiança no que está comendo. Enfim, uma ótima escolha para qualquer pessoa. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação