Os 5 melhores exercícios em casa que você pode fazer sem qualquer equipamento

Ginástica A pandemia do COVID-19 afetou muitas áreas da vida, e sair para se exercitar ou ir à academia não foi exceção. Para muitos, não ser capaz de realizar suas rotinas habituais de condicionamento físico os lançou imediatamente em táticas de improvisação para obter sua correção de condicionamento físico. Para outros, a experiência de confinamento os inspirou a iniciar sua jornada de condicionamento físico, transformando as condições negativas do confinamento em um motivo para melhorar sua saúde e bem-estar, diminuindo assim sua suscetibilidade ao inevitável estresse que vem acontecendo. De qualquer forma, encontrar maneiras de ficar e ficar em forma em casa recebeu atenção sem precedentes desde o surto de Covid-19. Para muitas pessoas, no entanto, não só eles não tinham equipamentos à mão em casa, mas todas as opções de compra de equipamentos on-line desapareceram à medida que os preços dispararam e os suprimentos diminuíram. Mas, aqui está a boa notícia. A melhor ferramenta que você pode usar para obter um ótimo treino sem equipamento é algo a que todos temos acesso – nossos corpos. Exercícios de treinamento com peso corporal (utilizando movimentos que forçam você a puxar ou empurrar seu próprio peso corporal) podem emagrecer e tonificar seu corpo, além de adicionar definição muscular. Eles também condicionam seu corpo para lidar melhor com atividades físicas diárias, como carregar bolsas pesadas, levantar seus filhos e manter uma boa postura em geral. Além disso, para qualquer pessoa que esteja passando por longos intervalos de seus esportes favoritos, esta é a maneira perfeita de manter seu corpo em ótima forma para um retorno ao jogo. Aqui estão cinco dos exercícios básicos mais confiáveis ​​que você pode fazer em casa sem a necessidade de equipamentos. Este exercício, recentemente tornado mais famoso pelo desafio viral planking, trabalha o corpo todo, pode ser feito em qualquer lugar e permite muitas variações. Embora a prancha possa parecer simples, pode ser enganadora. Enquanto você está fazendo prancha, você está trabalhando todo o seu núcleo – incluindo oblíquos, reto abdominal e transverso abdominal. Além disso, seus glúteos também estão trabalhando duro, apoiando o bumbum e as costas. Apesar de sua dificuldade, porém, este exercício pode ser facilmente realizado com segurança e sem complicações. Pode parecer contra-intuitivo, mas a prancha também pode ajudar a reduzir significativamente a dor nas costas. Através da prancha, seus músculos abdominais são condicionados a ativar e apoiar seu corpo e, uma vez que o fizerem, estarão tirando uma tensão considerável de suas costas. A melhora de sua postura também pode ter um grande efeito em seus ombros e pescoço, combatendo as dores provocadas pelo agachamento repetido. Este movimento de exercício consagrado pelo tempo é o rei da multitarefa. Ao realizar agachamentos, você ativa os músculos das costas e do núcleo, pratica o equilíbrio e melhora a circulação. Você também queima mais gordura do que outros exercícios devido ao ganho muscular simultâneo. O agachamento também é um dos exercícios funcionais mais úteis e mais antigos, o que significa que esse movimento é altamente adaptável ao uso diário do corpo – você não terá problemas em agachar para alcançar a prateleira inferior da geladeira depois de passar algumas horas de cócoras. Ao contrário do exercício de agachamento padrão, os lunges incorporam uma mudança significativa no peso à medida que você avança ou recua. Como mencionado anteriormente, esses exercícios também são uma ótima maneira de preparar seu corpo para o retorno ao seu esporte favorito e para o desempenho máximo contínuo. Lunges, de acordo com Bats Finder, são um excelente complemento para o treino de um jogador de beisebol, pois aumentam a flexibilidade e a estabilidade nas extremidades inferiores. Lunges são conhecidos como exercícios de treinamento unilateral, o que significa que eles treinam individualmente cada perna. Em vez de apenas aumentar a força, os exercícios unilaterais trabalham para aumentar sua coordenação e equilíbrio geral, o que coloca em jogo a força das costas e do núcleo. Enquanto estamos no assunto de equilíbrio, manter uma variedade de poses de equilíbrio pode fazer maravilhas. Embora não sejam necessariamente baseadas em ioga, muitas dessas posturas são derivadas de movimentos tradicionais de ioga e, novamente, ajudarão qualquer jogador de esportes a permanecer flexível enquanto espera para retornar às atividades normais. Posições de equilíbrio, como a postura da prancha, a postura da cadeira (mantendo uma posição sentada) ou quaisquer poses de ioga conhecidas (High Crescent Lunge, Tree Pose) devem ser adicionadas a uma rotina sem equipamentos em casa. Eles alongam seus músculos e membros e melhoram a postura e a flexibilidade, além de aumentar a força por meio de vários usos musculares e envolvimento do núcleo e são bons para todas as idades. Por último, mas não menos importante, este clássico envolve seus bíceps, tríceps, core, deltóides e parte inferior do corpo – e isso é tudo apenas para manter a estabilização. Usar todos esses grupos musculares de uma só vez exige que seu coração trabalhe mais para empurrar sangue rico em oxigênio para os músculos. Isso torna as flexões um ótimo exercício cardiovascular que promove a saúde do coração enquanto fortalece os músculos. Esses exercícios de peso corporal podem parecer tediosos e simplistas, mas em muitos casos é exatamente isso que é necessário. Se você está de alguma forma desmotivado ou sem inspiração, pode ser devido à fadiga mental de complicar demais o que realmente precisa ser simplificado para criar a ação necessária. Esses exercícios são testados, testados e confiáveis ​​por um bom motivo e podem ser adaptados com muitas variações para mantê-los interessantes e desafiadores. Então, mexa-se e experimente a poderosa simplicidade de usar apenas o peso do seu corpo para transformar sua forma física! Foto da capa de Elena Kloppenburg no Unsplash

