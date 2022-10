Como se livrar do seu topo de muffin: 12 exercícios abdominais para uma barriga lisa

Ginástica Muffin top é uma gíria para a gordura da barriga que paira sobre a cintura da roupa. O excesso de gordura da barriga pode ser difícil de perder, mas não desista porque existem algumas maneiras de se livrar do seu topo de muffin. Comer uma dieta equilibrada é um bom começo, usar roupas do tamanho correto e também fazer alguns exercícios. Alimentação saudável Todos nós sabemos a importância de uma alimentação saudável e se você está tentando perder gordura da barriga, é ainda mais importante. Cortar junk foods e alimentos de conveniência e evitar o álcool. A regra básica é que, se você queimar mais calorias do que consome, perderá peso. Compre roupas que sirvam Comprar roupas que sirvam não vai acabar com a parte de cima do seu muffin, mas vai reduzir a aparência da gordura da barriga. Uma cintura apertada vai empurrar a gordura da barriga para cima, que então ficará sobre a cintura. Usar tops folgados também pode ajudar a esconder seu topo de muffin até que você tenha trabalhado para se livrar da gordura da barriga. 12 exercícios para se livrar do seu topo de muffin Existem muitos exercícios que você pode fazer para ajudar a se livrar do topo do seu muffin. O melhor desses exercícios é que você não precisa de nenhum equipamento especial e não precisa pagar taxas de academia. Antes de fazer qualquer um dos exercícios, certifique-se de aquecer para que seus músculos estejam prontos. Vejamos 12 exercícios que você pode fazer para ajudá-lo a perder gordura da barriga. Há um pequeno guia sobre como fazer cada exercício e um link para um vídeo de demonstração do YouTube para cada um. Exercícios de Insetos Mortos O inseto morto é um exercício abdominal que pode ajudá-lo a perder o excesso de gordura da barriga. Você precisará deitar no chão com os braços ao lado do corpo antes de levantar as pernas para a posição de mesa. Com os joelhos dobrados e as pernas paralelas ao chão, você deve levantar o braço direito. Estique a perna esquerda, mas não permita que ela toque o chão. Retorne à posição inicial e repita com o outro braço e perna, mantendo sempre as costas no chão. Você deve fazer 10 repetições e tentar fazer 3 séries para obter os melhores resultados do exercício. Tesouras A tesoura é um exercício simples que é bom para tonificar os glúteos e o abdômen e também exercita as pernas. Deite-se no chão com os braços ao lado do corpo e levante as duas pernas alguns centímetros do chão. Você pode então chutar as pernas com uma tesoura, levantando-as alternadamente para a esquerda e para a direita, sem deixá-las tocar o chão. Você pode fazer de 10 a 15 repetições por perna, ponto em que deve sentir a queimadura e pode fazer mais algumas repetições que desejar. Abdominais As abdominais são um exercício simples que trabalha o abdômen e ajuda a se livrar da gordura da barriga indesejada. Sente-se no chão com os joelhos dobrados para que os pés fiquem apoiados no chão. Coloque as mãos atrás da cabeça e levante a cabeça e aproxime-a dos joelhos o máximo que puder. Tente de 20 a 30 abdominais por sessão, o que dará ao seu abdômen um treino, mas você pode fazer mais se estiver confortável. Se você achar difícil manter os pés planos, peça a alguém para segurar seus pés ou prendê-los sob uma barra. Elevação de bunda Este treino é ótimo para perder gordura da barriga e tem como alvo os abdominais inferiores e oblíquos. Deite-se de costas com os joelhos dobrados para manter os pés apoiados no chão. Levante sua bunda até que seus joelhos e ombros formem uma linha reta e você deve manter a posição por 3 a 5 segundos. Abaixe o bumbum até tocar o chão e repita o exercício de 10 a 20 vezes antes de parar. Não mantenha as posições por muito tempo, pois você não quer sobrecarregar seus músculos, especialmente a parte inferior das costas. flexões de bicicleta Um crunch de bicicleta é um bom exercício para se livrar da gordura da barriga indesejada e tonifica os abdominais. Deite-se no chão com as costas retas e coloque as mãos atrás da cabeça para apoiar o pescoço. Você então imita um movimento de bicicleta com as pernas em um ritmo lento por 2 a 3 minutos. Concha de velas O dipper castiçal tem como alvo os músculos oblíquos que podem ajudar a se livrar da gordura da barriga. Ajoelhe-se com as costas retas, abdômen firme e estique a perna direita para o lado. Posicione as mãos sobre a cabeça com os braços estendidos e trave os dedos. Mova seu corpo para a esquerda e mergulhe o mais baixo possível antes de retornar à posição vertical. Repita até completar 15 mergulhos e repita o exercício no lado oposto. Prancha O exercício de prancha tem como alvo os abdominais profundos internos, o que ajuda a diminuir a cintura. Você precisará ficar em uma posição de flexão, mas descanse nos antebraços em vez das palmas das mãos. Contraia os músculos abdominais e segure por 15 a 30 segundos e tente fazer isso em intervalos de 3 a 4 minutos. Hip Dips Hip dips são flexões laterais e são ótimas para se livrar do seu topo de muffin. Deite-se de lado com uma mão na cintura e levante o corpo com o braço oposto. Mergulhe os quadris o máximo possível e faça isso em ambos os lados 10 a 15 vezes por sessão. Cruzamento Duplo O cruzamento duplo também é um ótimo treino para se livrar da gordura da barriga e tem como alvo os abdominais. Deite-se de costas com as mãos atrás da cabeça e levante o joelho direito em direção ao peito. Ao mesmo tempo, puxe o ombro esquerdo em direção ao joelho. Você deve alternar entre os lados esquerdo e direito até ter feito 3 séries de 20 repetições. Ao fazer este treino, certifique-se de que as omoplatas saiam do chão e não puxe a parte de trás da cabeça. bambolê O bambolê é uma ótima maneira de treinar e funciona nos músculos abdominais, quadris, pernas e costas. Para obter os melhores resultados, você deve usar um bambolê com peso feito para exercícios. Manter o bambolê girando em torno de sua cintura exigirá alguma prática, mas é muito eficaz. Procure fazer cerca de 10 a 15 minutos de bambolê por dia como parte de suas sessões regulares de exercícios. Torções russa As torções russas trabalham no abdômen e na cintura para se livrar da gordura da barriga que causa o topo do muffin. Sente-se no chão com os joelhos dobrados e os dois pés apoiados no chão e junte as mãos. Mantenha as costas retas e torça o tronco para a esquerda e para a direita e aponte para 10 a 15 torções para cada lado. Super homen O exercício do super-homem trabalha os abdominais, glúteos, pernas e braços e é uma forma eficaz de perder gordura da barriga. Deite-se de bruços no chão e estenda os braços à sua frente. Você deve então levantar as pernas, braços e pernas do chão e contrair os glúteos. Mantenha a posição por alguns segundos antes de retornar à posição inicial e repita o exercício 10 a 15 vezes. Se você estiver confortável, pode manter a posição por um pouco mais de tempo, o que trabalhará mais os músculos. Descanse e mantenha-se hidratado Você deve fazer esses exercícios de cinco a seis dias por semana para ver o topo do seu muffin desaparecer. Sempre reserve um dia por semana para descansar e permitir que seus músculos se recuperem. Você também precisa ficar bem hidratado bebendo muita água fresca ou sucos nutricionais. E finalmente… Se você fizer os exercícios que vimos e comer uma dieta equilibrada, você deve se livrar do topo do seu muffin. Você não verá resultados instantâneos, mas em um período de semanas você deve perder gordura da barriga. Quando você atingir seus objetivos, você pode continuar com os exercícios, até aumentar as repetições ou o número de segundos que você mantém em cada posição, para manter seus músculos tonificados.

