As melhores palmilhas de basquete para homens, mulheres e crianças em 2022

O basquete é um esporte incrivelmente popular, com a maioria das crianças aspirando a afundar como um dos Harlem Globetrotters. Infelizmente, uma superfície mais dura é um pré-requisito do basquete, escolher uma superfície mais macia simplesmente reduziria o ressalto da bola. As melhores palmilhas de basquete ajudarão a minimizar o risco de lesões na quadra e escolher a melhor para seus pés ajudará você a melhorar seu jogo.

O basquete é um dos esportes mais populares nos EUA, com mais de um milhão de atletas do ensino médio jogando todos os anos. Um estudo de lesões de basquete em jogadores do ensino médio descobriu que quase 40% de todos os casos estavam relacionados ao pé ou tornozelo. Não é surpreendente quando você considera todos os saltos, saltos e corridas em uma superfície dura por longos períodos.

Os impactos do estresse na parte inferior do corpo e nos pés ao jogar basquete são inevitáveis. As melhores palmilhas de basquete fornecerão aos jogadores maior conforto e estabilidade, reduzindo a chance de sofrer uma lesão crônica. Se você é um idiota como eu, o retorno de energia extra pode até ajudá-lo a saltar um pouco mais alto.

Vejamos como o basquete pode danificar seus pés antes de considerar em quais fatores você deve se concentrar ao escolher as melhores palmilhas de basquete.

Como jogar basquete pode danificar seus pés

Cada vez que você corre ou pula em uma quadra de basquete, você estica um ligamento na base do pé, conhecido como fáscia plantar. Você provavelmente já ouviu falar disso antes na condição de fascite plantar quando você puxa ou tensiona esse ligamento crucial, geralmente por uso excessivo. Se você não se aquecer adequadamente antes de um jogo, como qualquer outro ligamento em seu corpo, ele pode ser puxado e resultar em dor.

Outra lesão comum no basquete é no tornozelo. Toda vez que você pula, você flexiona os músculos do tornozelo, principalmente o tendão de Aquiles. O basquete pode causar a tração do tendão de Aquiles e continuar a jogar com uma lesão pode causar tendinite de Aquiles ou a fascite plantar mencionada anteriormente.

Ambas as condições do pé resultam em sintomas de inchaço, dor intensa, desconforto e hematomas. Além disso, o alto impacto do salto constante também leva a fraturas na canela, problemas no joelho e entorses musculares da perna. O uso excessivo constante do pé levará a um suporte enfraquecido, menos arco no pé e mais fadiga do pé e do tornozelo.

Como prevenir lesões no pé e no tornozelo de basquete

Dados da Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos EUA afirmam que mais de quinhentas mil lesões relacionadas ao basquete são tratadas em salas de emergência de hospitais a cada ano. A maioria deles pode ser prevenida com preparação para o jogo, melhor técnica e uso do equipamento correto.

Antes de jogar basquete, você deve garantir que está em boa forma física no início da temporada. Quando estiver fora de temporada, tente manter um programa de condicionamento físico equilibrado que incorpore exercícios aeróbicos, treinamento de força e movimentos para flexibilidade. O aquecimento e alongamentos antes de um jogo tornarão os músculos menos propensos a lesões e exercícios de fortalecimento do tornozelo, como no vídeo a seguir do YouTube, podem oferecer mais apoio aos pés no jogo.

Melhorar sua preparação e condicionamento pré-jogo não apenas reduzirá o risco de lesões, mas também poderá levar seu jogo para o próximo nível. Um bom par de tênis ou tênis de basquete também é essencial para o desempenho máximo, mas muitas vezes se desgasta com o tempo extra. Adicionar as melhores palmilhas de basquete aos seus sapatos esportivos reduzirá o desgaste do pé, além de aumentar a estabilidade e pode até melhorar sua técnica de jogo.

O que procurar nas melhores palmilhas de basquete

Para obter as melhores palmilhas de basquete, existem alguns recursos importantes que você deve ter em mente.

Absorção de impacto

Como o basquete envolve muitos saltos, a melhor absorção de choque é uma das coisas mais importantes que você deve procurar. O movimento de salto repetitivo força os jogadores a absorver o choque de aterrissagens duras. Isso pode levar a lesões agitadas no joelho ou no tornozelo.

As palmilhas esportivas devem fornecer acolchoamento extra que atua como amortecedor e, se o calcanhar estiver comprometido, elas podem fornecer altura extra. Espuma absorvente, almofadas de gel ou tecnologia patenteada podem ajudar a reduzir o impacto no calcanhar. Muitas palmilhas também possuem almofadas de impacto no antepé que oferecem melhor retorno de energia ao aterrissar.

Apoio de arco

Não importa que tipo de pé você tenha, você precisará de suporte para o arco, seja com pé chato ou com arco alto. Essa área no meio do pé oferece equilíbrio extra para evitar tropeçar e causar dor ou desconforto.

Os pés de formato mais natural apresentam um arco, por isso, se tiver pés chatos, você precisa contornar o pé usando palmilhas acolchoadas ou com suporte de ar no meio da sola. O suporte do arco diminuirá o estresse nas articulações e nos tendões do joelho, além de reduzir o impacto nos pés e tornozelos. Diferentes tipos de suporte de arco estão disponíveis de acordo com o seu tipo de pé.

Palmilhas Leves

Ao jogar basquete, seus sapatos precisam ser o mais leves possível para permitir que você corra mais livremente pela quadra e pule sem sentir que seus sapatos estão pesando. Seja qual for o material ou tecnologia que você escolher, certifique-se de que eles não adicionam muito peso ou atrapalham seus pés. A espuma pode ser um material leve que é bom para absorver choques, mas pode não ser tão durável quanto algumas outras palmilhas.

Respirabilidade e Absorção de Umidade

Uma característica adicional de muitas palmilhas é ter uma perfuração que permite que seu pé respire e sue naturalmente. As melhores palmilhas usarão uma tecnologia de absorção de umidade que ajuda a manter seu pé seco e fresco enquanto você joga. Tratamentos antimicrobianos ou antibacterianos podem impedir o crescimento de bactérias que causam aquele cheiro de sapato suado.

Quais são as melhores palmilhas de basquete?

Nossa escolha

Eles costumam dizer que durante um único jogo de basquete, um jogador pode pular, cortar, girar, deslizar e correr quase seis milhas. Isso é muito desgaste em seus pés, o que pode levar ao aumento da dor no joelho, perna, tornozelo e calcanhar. As melhores palmilhas de basquete ajudam a prevenir lesões, distensões e contusões que podem ocorrer com frequência no basquete – algumas podem até melhorar seu jogo!

Na nossa opinião, a melhor palmilha de basquetebol são as palmilhas Spenco GRF Basketball Maximum Performance. Fabricados por uma verdadeira empresa produtora de palmilhas ortopédicas, são recomendados por muitos médicos e médicos do esporte. O sistema de modulação patenteado de 3-Pod Ground Reaction Force promove um passo e impulso mais eficientes. Uma base perfurada permite que o pé respire e sue naturalmente para sessões de treino mais longas e mais tempo em quadra.

