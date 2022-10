As melhores palmilhas para correr em 2022

Equipamento

Embora a corrida seja uma forma de exercício simples e muito benéfica, ela pode causar desgaste considerável nas articulações e nos músculos do corpo. As melhores palmilhas para corrida têm recursos de amortecimento e absorção de choque, que podem ajudar a aliviar e prevenir inúmeros problemas.

O que são palmilhas para corrida?

Palmilhas para corrida são inserções para seus sapatos que são projetadas para aliviar a dor de vários problemas causados ​​pela corrida. Eles também podem ajudar a evitar que esses problemas se desenvolvam ou piorem com o tempo.

Esses problemas são predominantemente causados ​​por impactos repetidos nas articulações e ligamentos, principalmente na parte inferior das pernas e nos pés. Eles incluem lesões por estresse ósseo, como fraturas por estresse, bem como dores nas canelas, esporões de calcanhar, tendinite, joelho do corredor e fascite plantar. Outras condições que podem ser causadas ou agravadas pela corrida incluem dor no arco e no calcanhar, calos, bolhas e fadiga nos pés.

O seguinte vídeo do youtube discute algumas lesões comuns na corrida, como elas ocorrem e como elas podem ser prevenidas:

Como funcionam as palmilhas para corrida?

As palmilhas para corrida funcionam de várias maneiras, com recursos que são benéficos para diferentes tipos de pés e diferentes problemas causados ​​pela corrida. O suporte do arco ajuda a manter os pés e as pernas no alinhamento correto e evita a pronação excessiva, e o controle de movimento evita o movimento lateral dos pés.

Uma quantidade considerável de amortecimento nesses produtos, geralmente feitos de componentes de gel, ajuda a reduzir o nível de impacto nas articulações da perna. Uma camada superior de espuma que se molda aos contornos do pé ajuda a absorver o choque de forma eficaz; isso também ajuda a reduzir o desgaste nas pernas.

Quem precisa das melhores palmilhas para correr?

As melhores palmilhas para corrida podem ser usadas por corredores de todos os níveis, e também são benéficas para pessoas que fazem muitas caminhadas, caminhadas ou simplesmente passam longos períodos em pé.

É importante consultar um especialista em pés para ajudá-lo a determinar se você precisa ou não de um produto desse tipo, pois palmilhas desnecessárias ou incorretas para sua condição podem causar mais danos do que benefícios.

Qual é a melhor maneira de usar palmilhas para corrida?

As palmilhas para corrida são fáceis de usar e podem ser inseridas rapidamente antes do uso. Primeiro você precisa remover as palmilhas de fábrica de seus sapatos para permitir espaço suficiente para a nova palmilha.

Em seguida, você pode inserir sua nova palmilha e verificar se ela precisa de algum ajuste de tamanho. Se for esse o caso, pode já haver contornos no produto para tamanhos diferentes, ou você pode criar o seu próprio usando o pé ou a palmilha original como guia.

Insira suas novas palmilhas seguindo as instruções do fabricante para o posicionamento correto e elas estarão prontas para uso imediato. As palmilhas para corrida devem durar até seis meses, dependendo do nível de uso.

Como escolher as melhores palmilhas para corrida?

Se você tem condições específicas que precisam ser tratadas ou apenas deseja um amortecimento extra para longas horas passadas em seus pés, é sempre melhor consultar um podólogo ou profissional médico antes de comprar palmilhas para corrida, pois eles podem aconselhá-lo sobre quais recursos serão mais benéficos para voce.

As palmilhas para corrida apresentam um alto nível de amortecimento nas áreas do calcanhar e do antepé, e alguns produtos podem ter uma superfície de espuma que se molda ao formato do pé ou componentes especialmente desenvolvidos que fornecem absorção de choque eficaz. As palmilhas para corrida geralmente incluem suporte embutido para a área do arco do pé, e os recursos de controle de movimento impedem o movimento lateral do pé e a pronação excessiva.

Os materiais utilizados na fabricação desses produtos possuem características e benefícios próprios; uma base antiderrapante na palmilha impedirá que ela se mova dentro do sapato, a absorção de umidade ajuda a manter os pés secos e os tratamentos de prevenção de odores ajudam a manter os sapatos com cheiro fresco.

As palmilhas para corrida são fabricadas para se adequar a um determinado tamanho de sapato ou aparadas para permitir que você as personalize. Eles podem apresentar canais de fluxo de ar para ajudar a manter os pés frescos, e a maioria dos produtos é lavável e durável, mesmo com uso regular.

Quais são os benefícios das melhores palmilhas para corrida?

As melhores palmilhas para corrida podem oferecer inúmeros benefícios para pessoas de todos os níveis de atividade. O principal benefício é a absorção do excesso de choque e a redução do nível de impacto exercido no sistema musculoesquelético. Esses produtos também ajudam a manter os pés e as pernas alinhados corretamente enquanto estão em pé, caminhando ou correndo, e podem prevenir lesões e o desenvolvimento de condições como esporão de calcanhar e fascite plantar.

As melhores palmilhas para corrida podem melhorar seus níveis de desempenho durante o exercício e prolongar a vida útil de seus tênis de corrida, pois as palmilhas podem ser usadas para substituir a sola original do sapato quando estiver desgastada. Além disso, as melhores palmilhas para corrida podem incluir muitos recursos que mantêm os pés frescos, secos e livres de odores.

Quais são as melhores palmilhas para corrida?

Com uma variedade tão grande de órteses personalizadas e palmilhas prontas para usar disponíveis, escolher as melhores palmilhas para corrida pode ser muito difícil. Cobrimos todos os terrenos difíceis para você, avaliando cinco palmilhas para produtos de corrida atualmente disponíveis e avaliando cada um deles em seus recursos, qualidade, custo-benefício e benefício geral.











Nossa escolha

Depois de avaliar minuciosamente nossos produtos selecionados em sua qualidade, eficácia, preço e características, nossa escolha para as melhores palmilhas para corrida são as palmilhas cortáveis ​​para absorção de choque MOISO Gel Sports Comfort. Além de serem mais econômicas do que todos os outros produtos que analisamos, essas palmilhas para corrida tinham vários recursos e benefícios que as destacaram dos demais.

As palmilhas cortáveis ​​MOISO Gel Sports Comfort para absorção de choque contêm componentes de gel de massagem que amortecem e moldam todas as áreas do pé, bem como um arco neutro para apoiar e estabilizar todos os tipos de arco e áreas exclusivas em forma de favo de mel que também ajudam para reduzir o estresse do impacto. Este produto não causou nenhum desconforto adicional como as palmilhas do Dr. Scholl e teve melhor suporte do arco do que muitos dos outros produtos, incluindo as palmilhas New Balance.

As palmilhas cortáveis ​​MOISO Gel Sports Comfort para absorção de choque são benéficas para inúmeras lesões e condições de corrida, e também melhoram o desempenho e reduzem os níveis de dor. Eles são feitos de material de alta qualidade, se encaixam bem em todos os tipos de calçados esportivos e são duráveis ​​e duradouros, ao contrário dos modelos Powerstep e Sof Sol.

Essa combinação de alta qualidade, recursos, preço e eficácia no alívio e gerenciamento de lesões e condições causadas pela corrida faz das Palmilhas Cortáveis ​​para Absorção de Choque MOISO Gel Sports Comfort nossa escolha para as melhores palmilhas para corrida no mercado hoje.

