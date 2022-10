Os melhores dispositivos de alongamento da panturrilha em 2022

Equipamento

Quando pensamos em músculos em nossos corpos, as panturrilhas geralmente estão no final da lista. O músculo da panturrilha é um dos músculos mais usados ​​e importantes em nossos corpos. Ninguém nunca diz “Olhe as panturrilhas daquele Jon Snow!” mas talvez devessem.

Nossas panturrilhas nos dão aquele empurrão extra ao subir escadas ou uma colina íngreme. Mas, mais do que isso, os bezerros são importantes em cada passo que damos e também podem parecer muito bons quando estão em forma. Alongar as panturrilhas diminuirá o risco de rasgar os músculos e pode ajudar na recuperação de muita dor no pé ou no joelho.

Se você já sofreu com dores noturnas nas pernas, a pesquisa mostrou que um alongamento melhorado da panturrilha pode prevenir essas cãibras noturnas. Quer você use salto alto, corra regularmente ou faça as duas coisas, alongar as panturrilhas deve fazer parte de sua rotina diária, pois panturrilhas mais apertadas e encurtadas podem causar lesões. Embora existam muitos alongamentos que você pode realizar sem ajuda, analisamos alguns dos melhores dispositivos de alongamento da panturrilha do mercado para ajudar a aliviar quaisquer tensões na parte inferior do corpo.

Por que é importante alongar os músculos da panturrilha?

Sua panturrilha é composta por dois músculos, o gastrocnêmio e o sóleo, que se encontram no tendão de Aquiles e se ligam ao calcanhar. Qualquer movimento de sua perna ou pé usa esses músculos. O músculo gastrocnêmio é responsável por levantar o calcanhar enquanto você está de pé com os joelhos retos. Enquanto o músculo sóleo levanta o calcanhar enquanto o joelho é dobrado.

Quando eles se contraem, esses músculos permitem que você plante nas pontas dos pés. À medida que seus pés pousam quando você corre ou caminha, os músculos da panturrilha precisam se alongar para permitir que seu pé fique achatado e sua canela avance. Se os músculos da panturrilha estiverem muito tensos, você caminhará constantemente nas pontas dos pés, o que prejudica sua capacidade de se mover ou andar normalmente.

Músculos da panturrilha que são excessivamente tensos podem aumentar o risco de ruptura de um músculo, especialmente as rupturas do tendão de Aquiles, e são mais fracos. Alongar os músculos da panturrilha melhorará sua amplitude de movimento, diminuirá o risco de rupturas ou entorses e permitirá que os músculos exerçam níveis adequados de força. O vídeo do YouTube a seguir analisa com mais detalhes a anatomia dos músculos da panturrilha.

Quais são os sintomas dos músculos tensos da panturrilha?

Os sintomas dos músculos tensos da panturrilha dependerão da causa. A dor na panturrilha geralmente é resultado do uso excessivo e é comum em pessoas que levam estilos de vida mais ativos ou gostam de esportes como corrida ou ciclismo. Corredores de maratona, triatletas ou indivíduos mais velhos que praticam esportes físicos são mais propensos a desenvolver músculos tensos da panturrilha ou cãibras musculares.

Músculos contraídos podem variar de um pouco desconfortável a uma dor intensa. Seus músculos podem ser duros ao toque, contrair-se sob a pele e podem levar a lesões ou lágrimas mais graves. Os efeitos podem durar de alguns segundos a 15 minutos ou talvez mais e normalmente são notados logo após o exercício.

Alongar as panturrilhas é um passo importante para aliviar qualquer dor no pé ou no calcanhar, incluindo condições dolorosas, incluindo:

Fascite plantar.

Tendinite de Aquiles.

Pés super pronados.

Joanetes recorrentes.

Tala de canela.

Mais flexibilidade dos músculos da panturrilha também melhorará seu desempenho esportivo e atlético. Músculos da panturrilha saudáveis ​​e flexíveis ajudarão a prevenir lesões, estabilizando o tornozelo enquanto você corre e pula. É menos provável que você sofra de uma torção no tornozelo ou do tendão de Aquiles distendido com um comprimento muscular saudável da panturrilha.

As melhores maneiras de alongar os músculos da panturrilha

Uma das maneiras mais simples de alongar as panturrilhas é nas escadas. Ficar com os dois pés no mesmo degrau, deixando os calcanhares para trás a partir do degrau, alongará os músculos da panturrilha. Você pode variar a intensidade aproximando ou afastando os pés da borda do degrau.

Outro alongamento recomendado para os músculos da panturrilha é a pose de ioga, o cão descendente. Essa postura alongará as panturrilhas, além dos isquiotibiais e glúteos também. Com as mãos e os pés no chão, em uma posição de quatro, empurre os quadris para cima em direção ao teto. Mantenha os calcanhares no chão e tente endireitar os joelhos suavemente, conforme mostrado neste vídeo instrutivo do YouTube:

Dispositivos como um balancim de pé também podem ser uma das maneiras mais poderosas de alongar os músculos da panturrilha. Rolando o pé para trás ou para frente, você pode esticar o joelho para trabalhar o músculo gastroc ou dobrar o joelho para alongar o músculo sóleo. Uma prancha inclinada também pode ser um alongamento poderoso e confortável para ambos os músculos da panturrilha. Outro alongamento suave e controlado para as panturrilhas pode ser alcançado com uma cinta elástica como as usadas na ioga.

Os melhores dispositivos de alongamento da panturrilha

Com tantos produtos disponíveis que afirmam ser os melhores dispositivos de alongamento da panturrilha, é difícil saber quais funcionam e em que gastar seu dinheiro suado. Analisamos alguns produtos mais vendidos, para trazer a você, em nossa opinião, cinco dos melhores dispositivos de alongamento de panturrilha disponíveis hoje.











Nossa escolha

Muitas pessoas argumentam que você não precisa de nenhum desses dispositivos para alongar as panturrilhas. Mas os melhores dispositivos de alongamento da panturrilha geralmente podem ser uma maneira mais segura e eficaz de alongar esses músculos do que os exercícios tradicionais de aquecimento. Eles também podem ser muito mais fáceis e reduzir o estresse que você coloca em suas outras articulações.

Embora os balancins de pé sejam usados ​​por muitos para alongar os músculos da panturrilha, nosso produto favorito foi o One Stretch Calf-Stretching Device. Uma curva gradual no dispositivo significa que você pode variar a profundidade do seu alongamento, reservando os trechos mais profundos para a parte superior da panturrilha, onde é mais necessário. Feito de um plástico moldado por injeção durável, é leve e portátil e, em nossa opinião, o melhor dispositivo de alongamento da panturrilha que você pode comprar.

Mais