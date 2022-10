Os melhores exercícios de pedal para idosos em 2022

À medida que envelhecemos, encontrar maneiras eficazes e de baixo risco de se exercitar pode se tornar muito mais desafiador. O melhor pedal para idosos oferece uma forma de exercício segura e de baixo impacto que melhora a mobilidade das articulações, a circulação sanguínea, o tônus ​​muscular e a aptidão cardiovascular, e pode ser feito em casa ou no trabalho. O que é um Exercitador de Pedal para Idosos? Um pedal exercitador para idosos é um dispositivo, geralmente leve e portátil, que é composto por pedais de bicicleta em uma plataforma estacionária. Muitas vezes, apresenta resistência ajustável que pode ser variada para alterar seus níveis de esforço e aumentar a força e a forma física. Um exercitador de pedal para idosos fornece uma forma de exercício cardiovascular de baixo impacto que também pode fortalecer suas pernas e braços. Esta forma de exercício melhora a circulação, tonifica os músculos, melhora a saúde das articulações e queima calorias. Quem precisa de um exercitador de pedal? Um exercitador de pedal pode ser benéfico para pessoas de todas as idades, especialmente idosos. Um pedal exercitador pode ser usado para fisioterapia e reabilitação após uma lesão ou operação, para fortalecer músculos fracos ou sedentários e para melhorar a aptidão cardiovascular e a circulação sanguínea em todo o corpo. Também pode ser útil se você estiver retornando ao exercício após uma longa pausa, pois é uma forma de exercício de baixo impacto e baixo risco que é mais segura para o sistema musculoesquelético. Como escolho o melhor exercitador de pedal para pessoas idosas? É sempre melhor consultar primeiro um profissional médico sobre qual forma de exercício é mais adequada para sua situação e necessidades, especialmente se você estiver se recuperando de uma cirurgia ou lesão. Os exercitadores de pedal para idosos têm uma variedade de recursos para você escolher. Muitos oferecem diferentes níveis de tensão ou resistência, então você pode variar a intensidade do seu exercício e ajustá-la de acordo. Alguns modelos oferecem uma tela alimentada por bateria que mostra várias leituras, como tempo decorrido, distância percorrida, calorias queimadas e rotações por minuto, o que é ótimo se você deseja acompanhar seu exercício. Muitos exercitadores de pedal para idosos apresentam tiras nos pedais para maior segurança, alças de borracha na base do produto para evitar escorregar e alguns oferecem uma alça que pode ser usada para prender o produto à cadeira em que você está sentado. Alguns modelos são dobrados para facilitar o transporte ou armazenamento, enquanto outros possuem uma alça para facilitar a movimentação. Qual é a melhor maneira de usar um exercitador de pedal? A melhor maneira de usar um exercitador de pedal é sentar em uma cadeira ou sofá, colocar o produto na sua frente e colocar os pés nos pedais. Se o exercitador de pedal tiver diferentes níveis de resistência, selecione aquele que melhor se adapta às suas necessidades e capacidade. Então você só precisa começar a pedalar! Mesmo em um nível de baixa resistência, um pedal exercitador para idosos ajudará a melhorar sua mobilidade, fortalecer seus músculos e aumentar a frequência cardíaca e a circulação. Também é possível colocar o exercitador de pedal em uma mesa ou mesa e usá-lo para exercitar os braços de forma eficaz. Um médico ou profissional de fitness poderá aconselhá-lo melhor sobre quanto tempo você deve pedalar e com que frequência, dependendo da sua idade, nível de condicionamento físico e quaisquer problemas musculoesqueléticos que você possa ter. O vídeo a seguir mostra uma demonstração de como usar um exercitador de pedal para idosos: Quais são os recursos e benefícios de um exercitador de pedal para pessoas idosas? Como mencionei anteriormente, os exercitadores de pedal têm vários recursos. Variar a resistência do produto permite que você aumente a força, melhore sua aptidão cardiovascular, altere a intensidade do seu exercício e construa seu caminho para tarefas mais desafiadoras. Alguns exercitadores de pedal apresentam displays de LED, que permitem acompanhar a distância percorrida e o tempo gasto, bem como as rotações por minuto e as calorias queimadas. Alças embutidas para manter suas mãos e pés nos pedais com segurança, alças de borracha antiderrapantes nos pés do produto e alças para prender o produto à cadeira em que você está sentado ajudam a garantir um ambiente seguro, seguro e baixo método de exercício de risco. Existem inúmeros benefícios do exercício cardiovascular de baixo impacto ao usar um exercitador de pedal. Pesquisas mostraram que exercícios regulares de baixo impacto e intensidade moderada em idosos melhoram a aptidão aeróbica e a força das pernas, bem como os níveis de energia e entusiasmo. Descobriu-se que o exercício para idosos, mesmo em baixa intensidade, pode ajudar na perda de peso, melhorar a saúde geral, reduzir o risco de doenças como câncer de mama e cólon, osteoartrite e doenças cardíacas e aumentar a longevidade. Qual é o melhor exercitador de pedal para pessoas idosas? Com tantos produtos diferentes para escolher, encontrar o melhor exercitador de pedal para idosos pode ser uma tarefa difícil. Fizemos todo o trabalho duro para você selecionando cinco dos modelos mais populares atualmente disponíveis e avaliando cada um deles em recursos, qualidade e custo-benefício.









Nossa escolha Depois de avaliar cinco dos melhores exercitadores de pedal para idosos, nossa escolha preferida é o BodyHealt Pre-Assembled Fold Up Leg Exerciser. É leve, mas também robusto, vem pré-montado e pronto para uso e funciona silenciosamente. As alças de borracha na base do pedal exercitador efetivamente impedem que ele se mova, o que era um problema com os exercitadores Vaunn e Platinum Fitness. Ambos os produtos também tiveram problemas de fabricação que afetaram negativamente sua qualidade geral, como rangidos, superaquecimento de peças e movimento brusco dos pedais. Tanto o Sunny Health and Fitness quanto o DeskCycle tinham recursos que não eram particularmente necessários ou úteis para usuários idosos, como os displays de LED e altos níveis de resistência. Esses produtos também eram consideravelmente mais pesados ​​para os idosos se movimentarem, os designs eram menos portáteis e eram muito mais caros do que os modelos mais simples. A combinação de eficácia, custo-benefício, portabilidade e os recursos mais úteis para usuários idosos fazem do BodyHealt Pre-Assembled Fold Up Leg Exerciser nossa escolha para o melhor exercitador de pedal para idosos atualmente disponível. Mais

