Os melhores ciclos sob a mesa em 2022

Mesmo como alguém que adora me manter em forma, assim que as noites frias de tempestade chegam, andar de bicicleta no vento e na chuva é a última coisa que quero fazer. Por que eu quero experimentar o frio quando posso ficar aquecido no sofá e assistir a uma maratona de Game of Thrones e apenas deixar Jon Snow contar a todos os outros como o inverno está chegando? Claro, existem bicicletas ergométricas internas para mantê-lo pedalando como um atleta olímpico durante todo o ano, mas que tal uma que você possa usar o dia todo no trabalho? O melhor ciclo sob a mesa permitirá que você desfrute de um treino e mantenha seu regime de condicionamento físico enquanto se senta em sua mesa durante o horário de expediente. Eu sei direito, falar sobre conveniência! Uma bicicleta de mesa é uma bicicleta sem assento que cabe sob seu espaço de trabalho ou em qualquer lugar em que você esteja sentado, como no sofá em casa, enquanto assiste à TV. Em vez de pegar a estrada ou se aventurar na academia, você pode fazer seu treino cardio a qualquer hora, em qualquer lugar. Responder a listas intermináveis ​​de e-mails (ou deslizar direto no Tinder) nunca foi tão saudável! Vamos ver como você pode se exercitar enquanto está em sua mesa, antes de ver alguns dos ciclos mais vendidos sob a mesa. Ao terminar o final de um dia de trabalho monótono, você pode imaginar que está pedalando pelas colinas de Florença em um dia de verão – que boa ideia seria! Por que escolher um ciclo sob a mesa? Uma nova pesquisa da Ergotron diz que 86% dos americanos estão sentados o dia todo, todos os dias. No total, os americanos ficam sentados em média 13 horas por dia e dormem por mais oito horas. Os cientistas até descobriram que não se exercitar e ficar sentado o dia todo é tão perigoso quanto fumar ou ser obeso. Eu sei, coisas assustadoras! Para muitos de nós, oito dessas horas sentadas serão atrás de uma mesa de trabalho. A sessão prolongada e a atividade insuficiente podem ter uma série de efeitos negativos, incluindo: Degeneração muscular.

Circulação pobre.

Ossos mais macios.

Quadris apertados.

Postura pobre.

Ganho de peso e todos os efeitos colaterais, doenças cardíacas, aumento do risco de acidente vascular cerebral e diabetes, para citar apenas alguns. O melhor ciclo sob a mesa é uma maneira fácil de combater esses problemas. Mover seu corpo, mesmo em um ritmo lento, trará enormes benefícios à saúde. Você queimará calorias para ajudar a perder peso, o que melhora sua saúde geral e reduz a pressão nas articulações e nos órgãos. O exercício também desencadeia processos importantes associados à quebra de gorduras e açúcares. O exercício sentado é ótimo para obter um treino de baixo impacto, mas produtivo. Para pessoas em reabilitação de cirurgia ou com problemas de mobilidade ou equilíbrio, um ciclo sob a mesa é uma maneira segura de obter todos os benefícios do exercício. Você pode até combinar um mascate sob a mesa com alguns exercícios de ioga na cadeira, como os mostrados no vídeo do YouTube a seguir, para um treino mais eficaz. Precauções para usar um ciclo sob a mesa Assim como qualquer rotina de exercícios, usar um ciclo sob a mesa traz um pequeno risco. Sempre fale com um médico antes de iniciar qualquer nova atividade física. Seu trabalho pode ser cansativo, mas ninguém quer ver você tendo um ataque cardíaco em sua mesa. Certifique-se de que sua cadeira seja estável e não tenha rodas. Às vezes, uma alça pode prender sua cadeira ou mesa para impedir que a bicicleta e a cadeira se movam. Se sua mesa for baixa, pode ser aconselhável procurar um aparelho elíptico onde suas pernas não levantem tão alto. Sempre aplique força para baixo, não para frente, como se estivesse andando de bicicleta de verdade. Comece com a resistência mais baixa e construa-a. E tente manter a parte superior do corpo imóvel para que suas pernas façam todo o trabalho. Você pode mudar sua rotina mais tarde e colocar muitos ciclos sob a mesa em cima da mesa para um treino de braço. Finalmente, é aconselhável verificar com seus empregadores e colegas de trabalho se eles têm alguma objeção a um ciclo sob a mesa no escritório. Quem sabe, uma vez que eles vejam o seu, seu escritório pode se transformar em uma aula de spin ao meio-dia! Melhor ciclo sob a mesa Você pode não ter ouvido falar de ciclos sob a mesa antes, mas quando você olha, há muitos deles disponíveis. Com tantas opções, é difícil decidir qual é a melhor escrivaninha para você. Comece garantindo que a bicicleta que você escolher se encaixe no espaço que você deseja usá-la. Se sua mesa for muito baixa, talvez seja melhor escolher um aparelho elíptico ou uma máquina de step para o treino da parte inferior do corpo. Uma máquina mais compacta também será mais portátil para facilitar o transporte entre a sala da frente e o escritório. O nível de resistência do ciclo determinará a eficácia do treino. A maioria dos ciclos sob a mesa agora vem com resistência magnética que tem a vantagem de ser super silenciosa. A última coisa que queremos no escritório é uma bicicleta ergométrica barulhenta ao lado de nossas mesas, já temos o triturador para isso. Combine o ciclo que você escolher com o seu nível de habilidade. Se um ciclo sob a mesa for anunciado como ideal para reabilitação ou exercícios de baixo impacto, ele não oferecerá a resistência para uma sessão intensa de condicionamento físico. A resistência ajustável permitirá que você varie sua rotina e aumente à medida que fica mais forte. Analisamos muitos dos modelos mais vendidos para ajudar você a economizar tempo ao selecionar uma bicicleta sob a mesa. Aqui estão os cinco principais ciclos sob a mesa.









Nossa escolha Aqueles dias sedentários no escritório debruçado sobre um relatório de vendas ou atrás de uma tela de computador ficaram muito mais saudáveis. O melhor ciclo sob a mesa é uma maneira inteligente de ficar saudável e prevenir condições que ameaçam a vida. E você está sendo pago por isso também! Embora existam muitas mesas de bicicleta disponíveis, o Desk Bike Pedal Exerciser é o melhor ciclo de mesa disponível hoje. Pedais mais baixos significam que cabe sob sua mesa e não há medo de bater os joelhos ao usá-lo. Uma resistência magnética silenciosa de oito níveis significa que você pode realizar até mesmo os treinos mais intensos sem incomodar seus colegas. E o design compacto significa que você pode levá-lo para casa para continuar pedalando na frente da TV também! Mais

