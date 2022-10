As melhores joelheiras para esquiar em 2022

Equipamento

Esquiar é um esporte que você ama ou odeia. Aquela sensação de adrenalina enquanto você acelera pela neve fresca ou pelos divertidos fins de semana de esqui em família. Mas à medida que você fica mais confiante e mais rápido, o risco de lesões graves no joelho também aumenta.

Projetos de esqui aprimorados nas últimas décadas significam que podemos ir mais rápido, mas quanto mais rápido você esquiar, mais forte cairá. Os fabricantes de esquis agora estão trabalhando em fixações inteligentes que se soltam automaticamente quando sentem uma queda, evitando as forças de torção no joelho que geralmente levam a danos no LCA. Infelizmente, as fixações de esqui ‘eletromecânicas’ ainda estão a vários anos de uso generalizado.

Até então, a melhor joelheira para esquiar é sua melhor aposta para tratar e prevenir lesões no joelho enquanto adiciona estabilidade ao esquiar. Como qualquer esporte radical, você vai querer uma joelheira que seja leve, mas que suporte e não limite muito seus movimentos. Vamos dar uma olhada em como a melhor joelheira para esquiar pode tornar sua viagem de esqui mais segura e agradável, antes de olhar para algumas das melhores joelheiras disponíveis.

Por que você precisa da melhor joelheira para esquiar

As lesões no joelho são uma das lesões mais comuns na sociedade cotidiana, afinal o joelho suporta todo o peso da parte superior do corpo. Mas a prevalência é muito maior em esquiadores com lesões graves no joelho aumentando, apesar da queda geral da taxa de lesões. Lesões no joelho são responsáveis ​​por quase um terço de todas as lesões de esqui.

O ligamento colateral medial (LCM) do joelho sempre foi uma das lesões mais comuns do joelho, com uma torção do joelho, muitas vezes causando uma entorse do ligamento cruzado anterior. Lesões do ligamento cruzado anterior também são comuns no esqui, causadas por aterrissar de um salto em um joelho dobrado ou aterrissar em um joelho que foi estendido demais. No vídeo do YouTube a seguir, um fisioterapeuta canadense analisa as lesões do LCA e como você pode evitá-las.

Usar uma joelheira para apoiar o joelho fornecerá cerca de 30% mais resistência às forças aplicadas aos ligamentos do joelho durante o esqui. Joelhos previamente lesionados se beneficiarão do suporte adicional, além de ajudar a evitar mais lesões nos ligamentos do joelho. A melhor joelheira para esquiar também evitará a hiperextensão dos membros, outra causa importante de rupturas de ligamentos ou entorses.

O que procurar na melhor joelheira para esquiar

O tamanho é o fator mais importante na escolha de uma joelheira. Uma joelheira muito frouxa não oferecerá suporte suficiente, enquanto uma muito apertada será desconfortável de usar e limitará seu movimento. Verifique o guia de dimensionamento do fabricante (muitos incluem especificações sobre como medir a si mesmo), pois pode ser irritante ter que devolver produtos várias vezes.

Projetos de apoio de joelho têm duas opções principais; patela aberta ou fechada. Certas lesões serão beneficiadas por serem suportadas pela pressão aplicada à patela, mas outras lesões podem piorar com pressão extra na rótula. Falar com um profissional médico irá ajudá-lo a decidir qual é o certo para sua condição.

Algumas das joelheiras mais baratas são geralmente mangas com um design de neoprene deslizante. Os suspensórios deslizantes normalmente se encaixam em uma determinada faixa de tamanho e têm muito pouca capacidade de ajuste. Um envoltório apresentará alguma forma de sistema de travamento, geralmente velcro, que permite um ajuste personalizado com dobradiças ou estabilizadores de suporte para suporte adicional.

As mangas de joelho normalmente oferecem menos suporte, mas podem fornecer compressão e um calor terapêutico para uma recuperação mais rápida de lesões no joelho. As cintas com estabilizadores integrados geralmente apresentam suportes de aço ou rígidos em ambos os lados do joelho para mais suporte. As joelheiras mais avançadas usam duas seções, geralmente mangas, com dobradiças para fornecer um sistema de suporte lateral ao redor do joelho.

Qual é a melhor joelheira para esquiar?

Existem muitas opções diferentes disponíveis ao procurar a melhor joelheira para esquiar, desde armações de alumínio até mangas de neoprene com dobradiças, pode ser confuso saber qual é a melhor para você. Examinamos muitos dos modelos mais vendidos para trazer a você cinco produtos que saem das pistas para serem a melhor joelheira para esquiar.











Nossa escolha

Para muitas pessoas que praticam esportes atléticos, incluindo esqui, usar algum tipo de suporte para o joelho pode ser uma parte crítica de sua vida cotidiana. Mas qualquer pessoa pode se beneficiar de uma joelheira para garantir que sua viagem de esqui termine com uma nota mais positiva. A melhor joelheira para esquiar oferecerá suporte aos joelhos, evitando muitas lesões comuns de esqui. Se você sofrer uma lesão no LCA e / ou MCL, pode exigir vários meses de cura, mas uma joelheira pode fornecer suporte, estrutura e alinhamento para ajudar sua confiança e manter o joelho no lugar.

Em nossa opinião, a cinta de suporte de joelho DonJoy Armor com dobradiça FourcePoint é a melhor joelheira para esqui que você pode comprar hoje, mesmo com um preço muito mais alto. Embora possa não oferecer nenhuma compressão, ele fornece níveis incomparáveis ​​de suporte com uma dobradiça FourcePoint especialmente patenteada e o aclamado sistema de alavancagem de quatro pontos da DonJoy. Embora as joelheiras mais baratas estejam disponíveis, se você leva a sério o seu esqui, as recomendações não são muito maiores do que uma joelheira usada pela equipe de esqui dos EUA.

