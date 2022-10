Top melhores rolos de perna em 2022

Equipamento

Os músculos das pernas tensos e doloridos são uma queixa comum entre muitas pessoas, sejam elas corredores ativos, praticantes de exercícios regulares ou aqueles que levam um estilo de vida mais sedentário. O melhor rolo de perna utiliza pressão aplicada de sua própria força para aliviar o desconforto na área da perna, o que geralmente ajuda a reduzir a dor em outras partes do corpo.

O que é um rolo de perna?

Um rolo de perna é um dispositivo leve e portátil, usado para fornecer automassagem na área das pernas. É composto de uma série de contas de plástico ou borracha enfiadas em uma haste central firme, com alças em cada extremidade. É usado segurando as alças e rolando as contas sobre um determinado grupo muscular. A pressão disso e da superfície das contas ajuda a liberar os músculos tensos e o tecido miofascial. Como o dispositivo é portátil, é fácil variar a pressão utilizada e é possível usar o produto em muitas situações.

Quem precisa de um rolo de perna?

Um rolo de perna pode ser usado por pessoas de todas as idades e origens para muitos problemas diferentes. É particularmente útil para aqueles que fazem muito treinamento de alto impacto, como corredores, pois frequentemente sofrem de músculos tensos e doloridos nas pernas. No entanto, também é muito útil para quem faz qualquer tipo de exercício ou treino, e é eficaz para liberar músculos que ficaram tensos pelo uso excessivo ou como resultado de um estilo de vida sedentário.

Um rolo de perna fornece uma forma de liberação miofascial. O sistema fascial compreende todo o tecido conjuntivo em forma de malha do corpo, que sustenta os órgãos internos e liga todos os músculos. Essa camada fascial pode ficar tensa por muitas razões diferentes, incluindo lesão, uso excessivo durante uma atividade específica ou como resultado de má postura ou inatividade por um longo período de tempo. Embora a fáscia apertada possa não ser imediatamente perceptível, com o tempo pode resultar em redução da liberdade de movimento e aumento da dor no corpo.

Como escolho o melhor rolo de perna?

Há uma série de rolos de perna disponíveis em vários tamanhos, densidades e texturas. É melhor consultar um fisioterapeuta ou profissional de fitness antes de selecionar um rolo, pois eles podem recomendar a melhor densidade, tamanho e textura para suas necessidades.

Rolos de perna de baixa densidade são melhores para usuários sedentários ou inexperientes, enquanto produtos de maior densidade são mais benéficos para aqueles que são mais ativos, especialmente se seus músculos já estão acostumados a serem liberados por meio de rolamento ou massagem. Rolos mais curtos, medindo até cerca de 17 polegadas, são os melhores para a área das pernas, pois são mais aptos a liberar músculos menores e mais difíceis de acessar. A superfície massageadora de um rolo de perna pode ser lisa, o que geralmente é melhor para usuários inexperientes, ou texturizada, o que é preferível para atletas mais experientes, pois proporciona um efeito de massagem mais direcionado e intenso.

Qual é a melhor maneira de usar um rolo de perna?

Um rolo de perna pode ser usado de várias maneiras e em muitas partes do corpo. Existem muitos tutoriais e vídeos on-line no YouTube que fornecem informações sobre isso, mas se você for um usuário iniciante ou tiver um problema específico, é sempre aconselhável consultar um fisioterapeuta ou profissional de fitness, pois eles serão capaz de orientá-lo nos melhores métodos para suas necessidades.

Em geral, a melhor maneira de usar um rolo de perna envolve segurar as alças do rolo e passar a superfície de massagem em diferentes áreas da perna. É fácil aumentar ou diminuir a pressão à medida que os músculos relaxam e seu limiar de dor muda. É importante relaxar ativamente os músculos ao usar o rolo e usá-lo diretamente na pele ou com roupas muito leves para obter melhores resultados. O uso frequente com pressão mais leve aplicada é mais eficaz do que a aplicação de pressão máxima e, embora algum alívio seja geralmente sentido instantaneamente, resultados mais duradouros exigem uso regular por um longo período de tempo.

Um rolo de perna pode ser usado para aquecer os músculos antes do exercício e, ao fazer isso, é melhor gastar cerca de 30 segundos em cada área específica. O rolo também pode ser usado durante o exercício para liberar a tensão e cãibras, e após um treino para acelerar a recuperação muscular. É importante se concentrar nos músculos mais cansados ​​ao usar o rolo durante e após o exercício, e se a dor de um músculo fraco for sentida em qualquer ponto, é benéfico variar a pressão nessa área entre suave e firme. Para aqueles que são mais sedentários, é mais eficaz usar o rolo em intervalos regulares ao longo do dia para evitar a rigidez muscular.

O vídeo a seguir mostra uma demonstração de como usar efetivamente um rolo de perna:

Quais são os recursos e benefícios de um rolo de perna?

Como os rolos de perna estão disponíveis em uma seleção de tamanhos, texturas e densidades, os recursos e benefícios variam de acordo com suas necessidades pessoais. Os produtos com densidade mais alta dão uma pressão mais intensa e tendem a ser mais duráveis, enquanto os produtos de densidade mais baixa são mais adequados para usuários inexperientes e pessoas menos ativas. Para a área das pernas especificamente, é melhor usar um rolo de tamanho menor para acessar facilmente todos os grupos musculares. Rolos mais longos são úteis se você também quiser massagear áreas maiores do corpo, como as costas, ou se tiver uma estrutura maior que a média. No entanto, eles são menos portáteis do que produtos menores. Os rolos com superfícies massageadoras lisas proporcionam uma pressão uniforme e geralmente são mais versáteis para diferentes áreas, embora sejam mais propensos a escorregar, pois têm menos atrito contra a superfície do corpo. Os rolos com superfície texturizada tendem a fornecer uma pressão mais intensa e direcionada em áreas problemáticas e pontos apertados. O melhor rolo de perna aumentará a flexibilidade e a mobilidade através da liberação miofascial e melhorará a circulação, o que ajuda a acelerar a recuperação. Também auxilia na prevenção de lesões e aumenta a resistência muscular.

Qual é o melhor rolo de perna?

Com tantos produtos para liberação miofascial disponíveis, tentar selecionar o melhor rolo de perna pode ser um pouco esmagador. Facilitamos as coisas selecionando cinco dos melhores rolos de perna do mercado e avaliamos cada um deles para você em benefícios, qualidade e preço.











Nossa escolha

Em nossa opinião, o melhor rolo de perna é o The Fitness Room Premium Muscle Roller Massage Stick. Este produto é altamente eficaz com um núcleo de aço durável e uma superfície de rolamento texturizada de densidade média, que foi superior à do Physix Gear Sport Muscle Roller Stick. O IDSON Muscle Roller Stick não rolou tão suavemente quanto o rolo de perna da Fitness Room e também foi o mais pesado dos produtos que avaliamos.

O rolo de perna Fitness Room tem um valor muito melhor do que o Stick Therapeutic Body Massage Stick e apresenta melhor acabamento que o Elite Muscle Roller Stick. A combinação de eficácia, qualidade, durabilidade e custo-benefício fazem do The Fitness Room Premium Muscle Roller Massage Stick o melhor rolo de perna disponível.

Mais