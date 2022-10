Qual é a melhor joelheira para caminhadas?: Nosso guia Top 5

Equipamento

Quando alguém lhe diz para “dar uma caminhada”, normalmente se refere a isso como um insulto. Mas a caminhada é uma das atividades mais recompensadoras que você pode fazer com muitos benefícios à saúde, incluindo reduzir o risco de doenças cardíacas, melhorar a pressão arterial e os níveis de açúcar no sangue, aumentar a densidade óssea e também pode ser um ótimo evento social. Um estudo publicado pelo International Journal of Sports Medicine sugere ainda que a caminhada pode ser benéfica na recuperação de pacientes com câncer.

Mas nem tudo são boas notícias.

Se você sofre de dor no joelho ou instabilidade, a ideia de fazer uma caminhada pode enchê-lo de horror. A melhor joelheira para caminhadas ajudará a aliviar a dor dos joelhos, fornecendo suporte durante a caminhada e compressão que aumenta o fluxo sanguíneo. Assim como muitos outros atletas que usam joelheiras para melhorar seu desempenho esportivo e proteger seus joelhos, um caminhante pode usar uma joelheira para tornar suas caminhadas mais longas e agradáveis.

Mais tarde, procuraremos a melhor joelheira para caminhadas, mas primeiro vamos ver por que as joelheiras são tão boas para nós e outras maneiras de proteger esses joelhos tão importantes. Nossos joelhos suportam o peso do nosso corpo durante a maior parte do dia, com mais de um terço dos americanos atualmente sofrendo de dor no joelho. Com práticas seguras de caminhada e a melhor joelheira para caminhadas, podemos ajudá-lo a proteger seus joelhos e evitar se tornar apenas mais uma estatística.

Como cuidar dos joelhos durante a caminhada

A caminhada é definida como a atividade de fazer longas caminhadas no campo, com o dicionário Cambridge dando o exemplo de “Vamos caminhar na Sierra Nevada”. Caminhar pode ser uma experiência social ou apenas uma maneira pessoal de explorar a natureza e o ambiente local, além de ser uma ótima forma de exercício. Tal como acontece com a maioria das formas de exercícios, acarreta riscos de lesões, sendo a dor no joelho uma das formas mais comuns de lesão experimentadas por caminhantes experientes.

Quando você sai para caminhar, não quer gastar mais tempo se preocupando com a saúde de seus joelhos, há todos esses pontos turísticos para aproveitar. Uma joelheira para caminhadas ajudará a dar mais estabilidade aos seus joelhos e permitirá que você caminhe por muito mais quilômetros.

O vídeo do YouTube a seguir mostra exercícios que você pode realizar para melhorar a saúde do joelho durante a caminhada.

A segurança deve sempre vir em primeiro lugar ao caminhar, seja apenas andando por meia hora no parque ou para um canto mais remoto do seu estado. Uma joelheira oferecerá compressão que pode melhorar a circulação sanguínea nas pernas, mas não deve ser tão apertada a ponto de restringir o fluxo sanguíneo ou o movimento do joelho. A melhor joelheira para caminhadas oferecerá estabilização de suporte e proteção adicional para os joelhos para uma experiência mais confortável e agradável.

Como as joelheiras podem ajudar

Joelheiras podem ajudar com vários problemas específicos, muitos dos quais são sofridos por caminhantes, mas de forma alguma exclusivos para eles. Usar a melhor joelheira para caminhadas pode colocar uma mola no seu passo se você sofre de artrite ou qualquer outra forma de dor nas articulações. Uma joelheira aplicará pressão na articulação, o que pode reduzir a dor associada à artrite e fornecer suporte adicional para caminhar sem dor.

Lesões como ruptura de menisco ou entorses de ligamento podem ser evitadas com o apoio de uma joelheira e, se a lesão já ocorreu, pode ajudar na recuperação. Joelheiras que usam compressão para aumentar a circulação na área da patela ajudarão a apoiar o joelho e ajudar na cicatrização. Usar uma joelheira significa que você pode começar a caminhar novamente sem arriscar mais lesões.

Para pessoas que sofreram uma luxação do joelho, uma joelheira pode ajudar a estabilizar a rótula, mantendo-a no lugar. Aparelhos articulados ou desenhos de rótula fechada tendem a funcionar melhor nesses casos, pois cercam a rótula e evitam que ela escorregue para fora do lugar.

Melhor joelheira para caminhadas

Com tantos tipos diferentes de joelheiras, mangas e tiras disponíveis, pode ser difícil saber qual oferecerá o melhor suporte para o joelho enquanto você caminha. Escolher um material leve e respirável como neoprene ou uma mistura de nylon/algodão é sempre um bom começo, mas lembre-se de verificar se contém spandex ou látex se sua pele for sensível.

Você vai querer algo que possa ser facilmente usado sob suas roupas e à prova d’água é sempre um benefício se você puder encontrá-lo. Verifique os tamanhos disponíveis, tabelas de tamanhos fornecidas pelo fabricante e, se apenas um tamanho estiver disponível, verifique se o joelho se encaixa nas medidas máximas/mínimas. Se você usar uma órtese muito pequena, corre o risco de piorar a lesão, enquanto, por outro lado, uma órtese muito grande não ajudará em nada seu joelho.

Nossa escolha

Escolher a melhor joelheira para caminhada pode ser mais difícil do que escolher sua próxima rota para uma caminhada. O mais importante é não comprometer a qualidade ou um ajuste confortável, você só recebe um par de joelhos. A cirurgia do joelho pode ser um processo muito doloroso e invasivo que a melhor joelheira para caminhadas pode ajudar a evitar.

Em nossa opinião, o Exous Knee Brace Support Protector é a melhor joelheira para caminhadas que você pode comprar hoje. A estabilização lateral integrada, um sistema de compressão total de quatro vias e forro de lycra amigo da pele oferecerão um suporte confortável para o joelho enquanto você sobe a próxima grande colina. E quem sabe, talvez a próxima colina que você subir seja uma montanha.

