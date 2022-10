As 5 melhores tiras de ioga para ajudar nos alongamentos do seu corpo

Equipamento Quando comprei meu novo tapete de ioga, como muitas outras pessoas, não dei muita atenção à alça que veio com ele. É simplesmente uma maneira de carregar seu tapete, ou assim pensei. Eu não poderia estar mais errado, a melhor cinta de ioga pode rapidamente se tornar uma parte extra essencial da sua prática de ioga. Quer saber mais? Como me tornei um praticante de ioga mais apaixonado, sinto, como muitos outros, que a prática de ioga não está completa sem as melhores tiras de ioga. As tiras de ioga que você compra para o seu tapete são muito importantes, pois precisam ser adequadas para você e seu corpo. Não vale a pena comprar algo que pareça bom, mas não lhe dê o suporte ou a resistência que você precisa em seu yoga. A melhor cinta de ioga ajuda você a assumir e manter posições de ioga que, de outra forma, seriam impossíveis sem ajuda. Você também pode usar tiras de ioga para fisioterapia após uma lesão ou apenas para realizar alongamentos musculares e aquecimentos adicionais que podem ajudar sua ioga. A melhor cinta de ioga ajudará você a obter alongamentos profundos, reduzindo o risco de puxar qualquer músculo e mantendo uma amplitude completa de movimento. Vejamos com mais detalhes as tiras de ioga e o que elas podem oferecer a você. Os benefícios de usar uma cinta de ioga Yoga é um grande negócio nos EUA no momento. O estudo mais recente do Yoga in America publicado em 2016 descobriu que o número de praticantes de ioga era superior a 36 milhões, um aumento de 20,4 milhões desde 2012. Ele mostra que 28% de todos os americanos participaram de uma aula de ioga em algum momento de suas vidas. Muitos deles levaram um tapete para a aula e não pensaram duas vezes na alça. As melhores alças de ioga são agora uma compra essencial para muitos exercícios de alongamento e poses de ioga, com algumas nem cabendo mais sobre o tapete para carregá-lo. Leves e portáteis, mas feitas de tecidos resistentes, muitas alças vêm com suas próprias bolsas ou podem ser facilmente colocadas na bolsa do seu kit. Uma cinta de ioga de boa qualidade oferecerá muitos benefícios para o seu treino e ioga, incluindo: Corrigindo seu alinhamento e forma Se, como eu, você já foi culpado de exageros nas poses, não segurando as costas na posição correta ou caindo às vezes, uma cinta de ioga pode ajudar a mantê-lo alinhado durante o alongamento. Manter sua forma correta reduz o risco de lesões ou fadiga muscular e seu corpo estar na posição correta permite que sua respiração flua mais facilmente, fazendo com que você se sinta menos sonolento. Melhor equilíbrio e estabilidade Quando você estiver usando uma melhor postura e forma correta devido à alça de ioga, seu corpo estará perfeitamente em equilíbrio. Chega de cair de poses mais difíceis ou balançar no tapete até que você eventualmente caia. Com poses que exigem estender as pernas à sua frente em pé, uma alça oferece algo para você se segurar para obter mais alavancagem. Permitir que você acompanhe seu progresso A maioria das tiras de ioga que você compra hoje apresenta vários loops que você pode usar para rastrear melhorias em sua flexibilidade ou amplitude de movimento. À medida que você progride, você simplesmente passa para o próximo loop para um alongamento mais profundo e desafiador. Os benefícios de uma melhor forma, melhor respiração e equilíbrio irão ajudá-lo a progredir mais rápido e manter as posturas por muito mais tempo. Pratique em casa sem um parceiro Alguns asanas de ioga exigem um parceiro de alongamento para suporte extra. Com uma alça de ioga, a alça se torna sua parceira, permitindo que você faça muitos alongamentos sem ajuda e sem perda de controle. Reduza as lesões ao iniciar pela primeira vez Pode ser muito tentador, ao começar a praticar ioga, forçar-se demais. Afinal, a maioria dessas poses tende a doer, então como você sabe quando foi longe demais? Especialmente verdadeiro para indivíduos menos flexíveis, muitas vezes você pode se esforçar para fazer uma pose que acaba alongando mais do que deveria ou arredondando a parte inferior das costas. Uma alça de ioga permite que você execute confortavelmente as poses mais desafiadoras, mantendo uma gama completa de movimentos sem o risco de lesões. O vídeo do YouTube a seguir mostra como você pode incorporar uma cinta de ioga em sua prática de ioga. A melhor cinta de ioga Com tantas tiras de ioga diferentes disponíveis, pode ser difícil saber qual escolher. Você quer uma alça que seja durável, mas leve o suficiente para transportar facilmente, se ela se encaixar no seu tapete ainda melhor. Analisamos muitas das alças mais vendidas para trazer a você, em nossa opinião, os candidatos à melhor alça de ioga.









Nossa escolha Você pode ter pensado que uma alça de ioga era apenas para carregar seu tapete para a aula e voltar, mas eles são muito versáteis do que isso. A melhor alça de ioga será algo que você anexa ao seu tapete, mas também pode ser usada para exercícios de alongamento e para dar suporte adicional a algumas poses de ioga. A melhor cinta de ioga é essencial para qualquer estudante de ioga ou iogue sério. A alça ajuda o aluno a manter o alinhamento correto ao realizar vários alongamentos e dá comprimento extra para alcançar poses amarradas. Lembre-se de que as tiras de yoga não são apenas para yoga, elas também podem ser usadas por dançarinos, entusiastas de Pilates ou pessoas que possam estar em fisioterapia. O material de nylon tecido forte, o livro de exercícios incluído e o nome da marca de boa qualidade tornam a Original Stretch Out Strap da OPTP, a melhor alça de ioga, em nossa opinião, que você pode comprar hoje. Pode estar disponível apenas em uma cor, mas uma pulseira é muito mais do que cor. Se isso te incomoda tanto, por que não tentar obter um tapete da mesma cor, a menos que você realmente não goste de verde! Mais

