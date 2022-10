Como usar um rolo de espuma Guia sem sentido

Num relance Você pode usar rolos de espuma para prevenção de lesões, aquecimentos pré-exercício e rolos de espuma de reabilitação auxiliam na liberação miofascial através da automassagem.

Os exercícios com rolos de espuma são dispositivos de exercícios populares, as aulas de ginástica apoiam o uso desses dispositivos simples, aumentando sua reputação positiva.

O uso de rolos de espuma juntamente com técnicas de aquecimento de exercícios de alongamento estático libera a tensão nos músculos e resulta em uma maior amplitude de movimento. Frequentemente, há um novo gadget que é apontado como um uso obrigatório em sua rotina de exercícios. Os rolos de espuma não são exceção. Agora mainstream, os rolos de espuma são anunciados pelos gurus do fitness como o dispositivo para aumentar a flexibilidade, o desempenho e o tempo de recuperação do seu corpo. Rolando seu corpo sobre um tubo – o que é isso! Você está intrigado sobre como usar um rolo de espuma? Você não está sozinho. Vamos continuar e aprender sobre a técnica astuta de liberar a tensão e por que esse dispositivo de exercício simples tem uma reputação delirante. O que são rolos de espuma? Primeiro para o novato; o que é um rolo de espuma? É um dispositivo de exercício que é um tubo cilíndrico denso e pode ter uma superfície lisa ou texturizada. Os rolos de espuma são um equipamento de exercício barato e versátil que pode ser usado em casa. Exercitar-se com um rolo de espuma é uma maneira alternativa de aquecer seus grupos musculares antes do treino. Os rolos de espuma ajudam a esticar os ligamentos musculares com nós para diminuir a tensão, melhorar a amplitude de movimento e reduzir a fadiga muscular. Os rolos de espuma também são usados ​​para o resfriamento pós-exercício para aumentar a circulação e reduzir a possível dor muscular de início tardio (DOMS), aquela dor que sentimos 24 a 48 horas após um treino intenso. Os rolos de espuma são projetados para uma técnica de automassagem de corpo inteiro conhecida como liberação miofascial (MFR). Esta técnica de massagem profunda é usada para liberar a tensão e a dor muscular antes de um treino e depois para ajudar na recuperação muscular. Ao massagear os tecidos conjuntivos, ou fáscia, que envolve seus músculos com um rolo de espuma, afirma-se que você pode aumentar sua amplitude de movimento, aumentar a circulação, estimular o sistema linfático e reduzir a tensão muscular e ajudar na flexibilidade. Como usar um rolo de espuma Os rolos de espuma não são difíceis de usar e há muitas razões para incorporá-los à sua rotina de exercícios. Você pode realizar exercícios de rolamento de espuma para os músculos do pescoço, ombros, parte superior das costas, quadris, pernas e coxas. Ao usar um rolo de espuma, você trabalha cada grupo muscular, fazendo até três repetições, com duração de 60 segundos cada vez. Aplicando compressão em seus músculos, apoiando-se no rolo e movendo-se para frente e para trás. Seu peso corporal aplica a pressão à medida que o rolo se move ao longo do solo. O uso inicial de um rolo de espuma pode ser desconfortável, alguns usuários até dizem que é doloroso. Usar uma boa técnica não deve criar desconforto e aplicar uma quantidade moderada de pressão com uma pequena e lenta amplitude de movimento é o melhor. Os exercícios de rolos de espuma são melhores para essas áreas musculares: Isquiotibiais e glúteos.

Banda iliotibial.

Parte superior das costas.

Quadríceps. Benefícios para a saúde do rolo de espuma Os benefícios para a saúde do seu corpo ao se exercitar com um rolo de espuma são evidentes e pesquisas comprovam as afirmações dos gurus do fitness. Incorporar exercícios de rolos de espuma em sua rotina de fitness tem vários benefícios, analisamos os benefícios comprovados pela ciência aqui: 1. Flexibilidade Exercitar alongamentos estáticos pré-treino tem sido tradicionalmente usado para estender a flexibilidade, melhorar a saúde musculoesquelética, diminuir a tensão muscular e ajudar a prevenir lesões. Os rolos de espuma foram estudados quando usados ​​como parte de um exercício de alongamento de aquecimento combinado com alongamento estático e como alternativa às técnicas convencionais de alongamento para aumentar a flexibilidade. Um teste de quatro semanas estudou a eficiência dos rolos de espuma para aumentar a flexibilidade dos isquiotibiais, com resultados mostrando que os rolos eram tão eficazes quanto o método de alongamento PNF contrair-relaxar. Outro estudo mostrou um aumento de 4,3% na amplitude de movimento usando a massagem com rolo de espuma como exercício pré-treino. 2. Recuperação O uso de um rolo de espuma pós-exercício permite que o corpo se recupere mais rapidamente, ajudando a eliminar as toxinas do corpo e aumentar o fluxo sanguíneo para os músculos fatigados. Os exercícios de rolo de espuma ajudam a reduzir a dor muscular de início tardio (DOMS). O rolamento de espuma definitivamente funciona na redução da rigidez e da dor nos grupos musculares sentidos após um intenso exercício. Estudos mostram que em 24 horas a dor muscular pós-exercício foi reduzida naqueles que realizaram rolamento de espuma pós-exercício. A técnica de rolagem de espuma é uma ferramenta útil para atletas que precisam se recuperar rapidamente dos exercícios de treinamento. 3. Diminuição do Risco de Lesão Exercitar-se sem um aquecimento adequado pode aumentar o risco de lesões. Músculos que estão tensos são mais propensos a lesões, através da massagem com um rolo de espuma você aumenta a circulação e o fluxo sanguíneo para os músculos, alonga o músculo e essas ações ajudam a prevenir lesões. Como os exercícios com rolos de espuma aumentam a amplitude de movimento, isso pode ajudar a evitar o risco de lesões causadas pelo excesso de exercícios. 4. Desempenho Como os exercícios de rolamento de espuma ajudam a reduzir a fadiga muscular, aumentando a circulação, a amplitude de movimento e a dor muscular pós-exercício, supõe-se que esses fatores, por sua vez, melhorem o desempenho. Até certo ponto, o rolamento de espuma reduz a fadiga muscular e pode permitir que você aumente sua frequência de sessões de exercícios e, assim, melhore seu desempenho. Que tipo de rolo de espuma é melhor? Os rolos de espuma variam de superfície lisa e texturizada básica a rolos vibratórios. A densidade e o tamanho da espuma diferem, oferecendo uma ampla escolha dependendo do uso planejado. Os rolos de tamanho menor são compactos e cabem convenientemente na sua bolsa de ginástica, trabalham um músculo de cada vez. Os rolos de espuma mais longos permitem que você faça muitos exercícios com rolos de espuma. Iniciantes no rolamento de espuma optam por um rolo liso de densidade média, sua flexibilidade os torna ótimos para treinos longos. Os rolos de espuma de densidade mais dura têm uma superfície de textura áspera para massagem e são mais voltados para atletas profissionais. Estudos revelam que diferentes rolos de espuma podem afetar a amplitude de movimento. Um estudo comparando rolos de espuma vibratórios com rolos de espuma não vibratórios descobriu que o maior aumento na amplitude de movimento foi alcançado com o rolo vibratório. Erros comuns ao usar um rolo de espuma O principal erro comum ao se exercitar com um rolo de espuma é muita velocidade. Ir rápido ao usar um rolo de espuma pode causar desconforto aos músculos e não alcançar o aquecimento desejado. Como os rolos de espuma devem imitar uma massagem nas mãos na área muscular, faz sentido ir devagar. Indivíduos fazem isso em áreas sensíveis ou com nós, constantemente sobrecarregando essas áreas pode realmente causar hematomas e dor. Se você tiver uma área muscular sensível ou lesionada, role sobre ela com peso mais leve e por apenas 30 segundos. Conclusão Os rolos de espuma são uma peça barata de equipamento de fitness que é fácil de usar e ajuda a auto massagem de liberação miofascial. Qualquer coisa que ajude a reduzir o tempo de recuperação é uma vantagem. Os rolos de espuma usados ​​corretamente são indolores e os benefícios terapêuticos são comprovados pela ciência. Um rolo de espuma é um gadget de fitness essencial, ótimo para iniciantes e profissionais. Ajuda a condicionar o corpo, desapertar os nós e flexibilizar os grupos musculares para que possa obter o máximo benefício do seu treino. Um rolo de espuma é um dispositivo de exercício que conquistou seu lugar na academia. Mais

