Você deve treinar sozinho ou com um parceiro?

Estudos mostraram que as pessoas que treinam com um amigo ou parceiro de treino passam mais tempo se exercitando do que aquelas que treinam sozinhas.

Muitos dos aplicativos de hoje tentam oferecer companhia para você criando grandes comunidades online onde você pode inspirar e motivar uns aos outros, além de registrar ou se gabar de suas conquistas. Um parceiro virtual pode realmente substituir um amigo de treino da vida real?

Existe até um aplicativo agora, chamado Gymder, que visa conectar você a um parceiro adequado da vida real para essas sessões de treino! Mas é um parceiro de treino realmente o que você precisa para levar seu programa de condicionamento físico para o próximo nível, ou é simplesmente outra distração?

Tendo tomado a decisão de embarcar em um regime de condicionamento físico, talvez a próxima maior decisão seja se você treina sozinho ou chama os serviços de um amigo ou colega de academia para ajudá-lo a treinar. Todos nós já vimos esses dois amigos na academia rindo e brincando juntos enquanto treinam, mas eles estão realmente alcançando mais de seus objetivos de condicionamento físico ou seria melhor simplesmente malhar sozinhos e se concentrar no trabalho em mãos?

Todo mundo é diferente quando se trata de se exercitar, algumas pessoas acham muito mais fácil treinar sozinhas, enquanto outras podem ansiar por essa interação social e responsabilidade que um colega de academia pode fornecer. Embora seja bem entendido que o exercício pode melhorar sua forma física e saúde geral, não há regras claras se trabalhar sozinho ou com um parceiro é melhor.

Vamos dar uma olhada nos benefícios frequentemente citados pelos fãs de se exercitar sozinho antes de ver por que apresentar um parceiro à sua rotina de exercícios pode ser benéfico, às vezes com pesquisas para apoiá-lo.

As vantagens de malhar sozinho

Muitas vezes você encontrará a mesma razão citada por muitas das pessoas que preferem trabalhar sozinhas; se eles soubessem o quanto tinham em comum um com o outro.

Liberdade

Definitivamente, o motivo mais comum para querer malhar sozinho é a liberdade. Liberdade para malhar quando quiser, onde quiser e fazer o que quiser. Se você tiver uma necessidade espontânea de se exercitar em alguma hora imprópria, você pode simplesmente ir sem se preocupar em ligar para seu colega de treino em cima da hora.

Tempo

Seu treino é provavelmente muito exclusivo para você. Talvez você prefira uma sessão mais longa na sala de aeróbica em vez da sala de musculação, ou mais tempo em exercícios de peso corporal do que no treinamento do núcleo. O que você preferir, você pode fazer sem ter que esperar que um parceiro termine o que está fazendo.

Distração

Você pode se concentrar mais em seu treino sem a distração de conversar com outra pessoa.

Entretenimento para fones de ouvido

Treinar sozinho oferece a opção de colocar os fones de ouvido e ouvir a música, o que ajuda a mantê-lo empolgado. Você pode até fazer um curso de idiomas se for deixado sozinho ao se exercitar.

Hora de ‘eu’

Para muitas pessoas, o exercício é o momento ideal para ficar sozinho. Hora de relaxar e limpar a cabeça quando estiver estressado, ou aliviar um pouco a tensão do dia.

Insociável

E, finalmente, é claro, talvez você simplesmente não goste de outras pessoas!!

Por que escolher treinar com um parceiro pode impulsionar seu regime de condicionamento físico

Motivação

Esta pode ser a maior vantagem de trabalhar com um parceiro. Todos nós temos aquelas manhãs em que não queremos sair da cama, muito menos ir à academia, mas nenhum de nós quer decepcionar ninguém, então malhar com um parceiro adiciona mais responsabilidade à sua rotina. O colega de treino também pode motivá-lo a fazer mais, perguntando sobre seu progresso e fazendo check-in regularmente.

Fator de diversão

Os treinos podem ser mais divertidos quando você escolhe treinar com um parceiro. Apenas se arrastar em uma esteira não é a maneira mais emocionante de passar o tempo, mas jogar outra pessoa na mistura pode apimentar as coisas. Primeiro, é alguém com quem conversar, mas o mais importante é alguém compartilhando a mesma experiência e talvez até alguém com quem competir.

Variedade

Trabalhar com um parceiro pode ajudar a variar sua rotina. Muitos exercícios são bem executados sozinhos, mas também há exercícios em que você precisa de um parceiro para identificá-lo ou mesmo alguns desenvolvidos para usar o peso corporal de seu parceiro junto com o seu. O exercício de peso corporal a seguir foi projetado para mulheres que preferem se exercitar com seu amigo ou parceiro e farão com que seus corações batam.

Metas de condicionamento físico

É mais provável que você mantenha seus objetivos de condicionamento físico ao se exercitar com um parceiro, pois não deseja desistir facilmente na frente dos outros quando o treino parece mais desafiador. Um estudo observou que 95% das pessoas que iniciaram um programa de perda de peso ao mesmo tempo que amigos concluíram o programa, em comparação com apenas 67% que optaram por seguir o programa sozinho.

Efeito Köhler

Escolher um companheiro de treino com um nível de condicionamento físico maior que o seu também pode ser uma maneira de se esforçar mais, pois ninguém quer ser considerado o elo mais fraco. Isso é conhecido como o efeito Kőhler com a Universidade do Kansas, descobrindo que as pessoas que se exercitavam com alguém que pensavam ser melhor do que elas aumentavam o tempo e a intensidade do treino em 200%.

Segurança pessoal

É claro que com toda essa intensidade extra e tempo gasto se exercitando, a segurança pode ser uma consideração importante. Não apenas ter alguém para identificá-lo quando você está levantando esses pesos, mas também alguém que entende seus limites e pode dizer quando você está trabalhando demais.

Reduzir o custo

Escolher treinar com um parceiro também pode reduzir os custos de malhar. Um personal trainer para uma sessão individual pode custar mais de US$ 85 em algumas academias, mas quando você escolhe um pacote de treinamento de parceiro, o custo pode cair para menos de US$ 50 por pessoa. Pergunte na sua academia sobre as diferentes opções de preços e talvez considere finalmente obter aquele pacote de treinamento anteriormente inacessível dividido entre vocês dois.

Montador por Associação

À medida que seu parceiro fica em forma, muitas vezes você também fica em forma. Um estudo publicado na revista Obesity descobriu que pessoas com excesso de peso tendem a perder mais peso quando cercadas por amigos mais aptos que são mais ativos.

Aumente seu humor

Os efeitos bem conhecidos do exercício na elevação do seu humor e redução do estresse são ainda mais aprimorados quando se exercita com um parceiro, de acordo com as descobertas da American Osteopathic Association. Treinar juntos pode ser uma ótima maneira de os amigos aproveitarem a companhia um do outro e aumentar ainda mais sua motivação com menos chances de perder uma sessão.

Treino sozinho ou com um parceiro? A escolha é sua!

Discutir todos os méritos de se exercitar sozinho ou com um parceiro pode levar quase tanto tempo quanto correr uma maratona, mas no final do dia é uma questão de preferência pessoal. A pesquisa que analisamos tende a sugerir que malhar com um parceiro pode ajudá-lo a se exercitar mais, obter melhores resultados e manter seu programa de condicionamento físico melhor do que malhar sozinho. Além disso, pode ser muito mais divertido também, nunca é uma coisa ruim.

