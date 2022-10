Os 5 melhores tênis de corrida de 2022 para pronação excessiva: conserte seus pés!

Equipamento Seja você um corredor experiente ou um iniciante, é extremamente importante investir em um par de tênis de corrida de boa qualidade que sejam adequados aos seus pés. Existem várias posturas diferentes dos pés a serem consideradas aqui, e uma delas é a pronação excessiva, que é a tendência de carregar muito peso na parte interna ou medial do pé. Então, é hora de dar uma olhada mais de perto na pronação excessiva e descobrir quais são os melhores tênis de corrida se você pronar em excesso ao correr. O que é sobrepronação? Nem todos os especialistas concordam – há muito debate na comunidade científica sobre como definir a pronação, muito menos sobrepronação. A pronação é um movimento combinado que ocorre no complexo do pé e tornozelo, envolvendo muitas articulações e estruturas de tecidos moles diferentes. Na corrida, a pronação ocorre durante o toque do calcanhar, à medida que o peso rola para a frente em direção aos dedos dos pés e para o lado medial dos pés, como mostrado neste vídeo: Como saber se estou superpronando? Um diagnóstico preciso só pode ser feito por um especialista. Ao tentar o autodiagnóstico, 89% dos corredores diagnosticam erroneamente sua própria marcha. Uma coisa que pode lhe dar uma pista sobre se você pode ou não ser um pronador excessivo é examinar um par de tênis de corrida bem usado. Se eles estiverem excessivamente desgastados no calcanhar externo e na borda interna da bola do pé em comparação com o resto da sola do tênis de corrida, você pode estar pronando excessivamente. A pronação excessiva não é a única razão para o desgaste excessivo nesta área; existem outras disfunções biomecânicas que podem resultar no mesmo padrão de piso, como rotação interna excessiva no quadril. Quais são os melhores tênis de corrida para pronação excessiva? Nós nos perdemos em nossa busca para encontrar os melhores tênis de corrida para pronação excessiva! Aqui está a lista de nossas cinco principais escolhas, incluindo seus pontos bons e ruins.









Nossa escolha Da gama de tênis de muito boa qualidade analisados, os melhores tênis de corrida para pronação excessiva são o Brooks Adrenaline GTS 17. Eles podem parecer um pouco volumosos, mas os usuários os acharam muito confortáveis ​​e de suporte, e descobriram que eles entregavam um desempenho de corrida superior. As pessoas gostaram das opções de encaixes mais largos e uma gama de cores; na verdade, a única desvantagem foi que algumas pessoas pensaram que deveriam durar mais, mas isso se deve a vários fatores, incluindo terreno e estilo de corrida. Além do ótimo desempenho, pelo menor preço dos testados, achamos que o Brooks Adrenaline GTS 17 oferece um excelente valor, e a maioria dos usuários concordou. Mais

Conteúdo verificado por RJ5929

Sempre procure um médico

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.