Quais são os melhores separadores de dedos para corredores em 2022?

Equipamento A corrida é uma ótima atividade para o condicionamento físico geral e para ajudar a aumentar o desempenho em atividades esportivas específicas. Correr tem inúmeros benefícios comprovados para a saúde, incluindo um menor risco de doenças cardiovasculares – em até 50% – e redução do risco de obesidade e diabetes. Aaron Baggish, cardiologista e diretor associado do Programa de Desempenho Cardiovascular do Hospital Geral de Massachusetts, observa que, além de aumentar a aptidão cardiovascular e a longevidade, a corrida também pode melhorar o humor, diminuir os sintomas de depressão e aumentar a qualidade de vida percebida. Correr tem muitas coisas positivas, mas como a maioria das coisas na vida, nem tudo são boas notícias. Correr, especialmente por longas distâncias e em alta velocidade, leva a uma força mecânica bastante brutal passando por nossas articulações de sustentação de peso. Isso pode levar a lesões. Felizmente, a tecnologia e a engenhosidade nos forneceram vários produtos para ajudar a absorver parte do choque e reduzir o risco de lesões. Os separadores de dedos já existem há algum tempo, mas agora estão disponíveis em várias formas. Se você ainda não os encontrou antes, eles definitivamente valem a pena dar uma olhada mais de perto… O que são separadores de dedos? Embora possa parecer autoexplicativo, e é verdade que os separadores de dedos fazem exatamente isso, existem diferentes tipos de separadores de dedos disponíveis no mercado. Alguns separadores de dedos são feitos de uma almofada de toque macio que fica abaixo ou na frente da bola do pé, com pilares de gel firmes que deslizam entre cada um dos dedos. Outros vêm na forma de meias; com furos para cada dedo individual ou uma barra de tecido ou fio entre cada dedo do pé, deixando os dedos reais livres. Vários tipos de separadores de dedos estão disponíveis para separar um dedo problemático de seu vizinho ou para separar todos os cinco dedos. Podem ser de silicone ou gel, plástico forrado com tecido, espuma, neoprene ou outro tecido firme. Quem precisa de separadores de dedos? Às vezes, os separadores de dedos são usados ​​para problemas específicos, como joanetes, dedos em martelo, calos, calos, dedos enrolados ou sobrepostos e quando um dedo precisa ser imobilizado. Eles podem parar a irritação e proteger as abrasões da pele para mais danos. Os separadores de dedos de silicone e gel podem ajudar a absorver um pouco do choque cada vez que um pé é colocado quando corremos. Eles podem impedir que os dedos se esfreguem e corrigir pequenas variações biomecânicas, o que pode reduzir o risco de muitas lesões diferentes. Portanto, os separadores de dedos podem ser úteis para muitas pessoas diferentes por vários motivos. O tipo de separador de dedos que você escolhe usar depende da preferência pessoal, mas também de quanto suporte você precisa e com o que você acha confortável trabalhar durante o treinamento. Este é um ótimo vídeo sobre os motivos pelos quais as pessoas podem optar por usar separadores de dedos e também mostra como alguns dos diferentes estilos de produtos funcionam: https://www.youtube.com/watch?v=s6C0vGRyhkk Os separadores de dedos funcionam? Se os separadores de dedos funcionam ou não depende de qual é o problema e o que as pessoas querem que os separadores de dedos façam. Os separadores de dedos demonstraram ser eficazes para muitos problemas diferentes. Aqui está o que eles são projetados para fazer: Resolver problemas de alinhamento biomecânico Outra função de muitos separadores de dedos é fornecer correção suave de problemas de desalinhamento dos pés dianteiros e dos dedos. Enquanto algumas pessoas relatam alívio quase imediato, pode levar alguns meses de encorajamento suave para notar uma diferença no alinhamento e nos sintomas associados. Certamente, os separadores de dedos dos pés demonstraram ser muito eficazes – mais do que usar técnicas de bandagem – na prevenção do desalinhamento da primeira articulação metatarsal no dedão do pé. Absorção de impacto O objetivo dos separadores de dedos é apoiar e separar suavemente os dedos dos pés, permitindo que as forças geradas durante a corrida sejam distribuídas por uma área de superfície mais ampla. Mesmo a camada extra mais fina de tecido sob o pé durante a corrida ajudará a absorver pelo menos um pouco do choque e fornecerá amortecimento extra. Os separadores de dedos que incorporam gel ou silicone provavelmente são mais úteis na absorção de choques do que o tipo de tecido, embora tenham a desvantagem de não absorver a transpiração. Separadores de dedos e atividade muscular Infelizmente, hoje em dia passamos tanto tempo em superfícies lisas e agradáveis, e apertando nossos pés em sapatos que não são projetados em torno da forma natural de nossos pés. Isso significa que muitas estruturas, incluindo os músculos intrínsecos, não são capazes de funcionar tão bem quanto deveriam. Descobriu-se também que os separadores de dedos dos pés aumentam a atividade dos numerosos músculos menores e curtos do pé, que coletivamente rotulamos de músculos intrínsecos. Eles ajudam nossos pés a nos estabilizar e trabalham duro quando estamos em terreno irregular. Outros estudos também teorizaram que os separadores dos dedos dos pés são eficazes em espalhar os dedos dos pés para diminuir a atividade dos músculos hiperativos do pé e do tornozelo. Isso permitiria que os outros músculos, incluindo os músculos intrínsecos, se tornassem mais ativos. O estudo descobriu que os separadores de dedos dos pés são uma opção de tratamento útil para ajudar a melhorar a marcha. Aliviar a dor Muitas pessoas relatam que os separadores de dedos ajudam a diminuir a quantidade de dor associada a vários problemas de postura dos pés. Contanto que o separador de dedos que você está usando esteja fazendo algo para resolver o problema, é provável que ajude a reduzir a dor. Algumas pessoas acham que o alívio da dor, assim como outros sintomas, pode ser imediato, mas muitas pessoas também acham que seus níveis de dor mudam ao longo de um período de algumas semanas ou meses de uso. Dependendo do problema individual e do tipo de separador de dedos usado, eles podem ser muito eficazes na redução da dor por uma margem significativa. Pode ajudar a melhorar a técnica de corrida A técnica de corrida é muito difícil de analisar corretamente sem equipamento científico especializado, mas, curiosamente, muitos corredores relatam que o uso de separadores de dedos os torna mais conscientes do que está acontecendo com seus pés quando estão treinando. Muitas pessoas, por exemplo, pensam que o uso de separadores de dedos os encoraja a fazer um bom contato durante a fase de retirada dos dedos da marcha de corrida, quando o pé deixa a superfície de corrida. Isso poderia levar a melhorias na técnica de corrida. Precauções para uso Todos os separadores de dedos mudam a maneira como nosso corpo funciona em algum grau ou outro. Isso deve ser cuidadosamente gerenciado para garantir que não haja problemas como resultado do uso de separadores de dedos. Considere cuidadosamente por que você deseja usar separadores de dedos. Verifique se os separadores de dedos são uma solução adequada para o seu problema. Se você não tiver certeza, é melhor verificar com um profissional médico especializado, como um especialista em biomecânica ou um podólogo. Verifique se o produto escolhido é adequado para execução. Alguns separadores de dedos, como os de ioga, não são projetados para serem usados ​​com calçados. Alguns são puramente projetados para o conforto em casa e para usar como meias sem dedos. É improvável que esses produtos sejam adequados para ajudar a gerenciar seu problema. Use os separadores de dedos exatamente conforme detalhado nas instruções fornecidas pelo fabricante. Alguns protetores de dedos precisam ser usados ​​por apenas alguns minutos por dia para começar, aumentando gradualmente a quantidade de tempo que você os usa por mais de algumas semanas. Isso os torna impraticáveis ​​para correr no início, mas é importante dar aos seus pés esse tempo para se ajustarem. Monitore seus sintomas com cuidado. Anote como você se sente após cada corrida e, em geral, avalie sua dor ou sintomas em uma escala de zero a dez regularmente. Isso permitirá que você veja se os separadores de dedos estão ou não fazendo a diferença. É importante dar a qualquer separador de dedos um tempo razoável para determinar se funciona bem para você ou não. Se não houver diferença após alguns meses de uso, experimente um produto diferente ou procure aconselhamento especializado. Quais são os melhores separadores de dedos para corredores? Tendo entendido tudo sobre separadores de dedos, agora estamos passando para o lado comercial das coisas – os melhores separadores de dedos disponíveis no mercado. Já sabemos que os vários tipos de separadores de dedos funcionam de maneiras diferentes. O produto certo para você depende das circunstâncias individuais e da escolha pessoal. Após horas de pesquisa e revisão de produtos, aqui estão nossos melhores separadores de dedos para corredores. Escolhemos cinco produtos de alta qualidade de alguns estilos diferentes e destacamos seus principais recursos para ajudá-lo a decidir qual pode ser o melhor para você.









Nossa escolha A variedade de diferentes estilos de separadores de dedos torna bastante difícil escolher um vencedor geral. Todos os separadores de dedos foram muito apreciados pela maioria dos usuários, mas o que se mostrou mais popular foi o ZenToes Pack of Four Toe Separators. Eles são fáceis de usar, cabem na maioria das pessoas e têm a conveniência de serem espaçadores individuais. A maioria dos usuários os achou confortáveis ​​de usar durante o treinamento e ficaram agradavelmente surpresos com o quão bem eles permaneceram no lugar – sem deslizar ou torcer. A maioria das pessoas estava confiante de que podia sentir a pressão suave do apoio, e muitas notaram melhorias nos sintomas anteriores. Embora algumas pessoas pensassem que não forneceram suporte suficiente para resolver problemas sérios de alinhamento, seria difícil encontrar um produto pronto para uso que atendesse a esse trabalho especializado. Feitos de látex de grau médico, esses separadores de dedos são de ótima qualidade e impressionaram a grande maioria das pessoas. Mais

