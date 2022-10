Qual é o melhor equipamento de corrida em clima frio em 2022?

Equipamento Para muitas pessoas, mesmo aquelas que são corredores regulares, correr não é tão divertido no inverno quanto nos meses de verão. Está frio, talvez úmido, as manhãs e as noites são mais escuras, e às vezes pode ser difícil encontrar motivação para sair para correr. Uma coisa que pode realmente ajudar é saber que você estará aquecido e confortável quando estiver fazendo a quilometragem. Ter o equipamento certo pode fazer uma grande diferença aqui. Então, quais são as melhores peças de equipamento em que você pode investir para mantê-lo confortável e confortável nas corridas de inverno? Continue lendo e tudo será revelado… O que é equipamento de corrida para clima frio? O equipamento de corrida para clima frio é um termo amplo e abrangente que abrange qualquer coisa que possa ajudá-lo a se sentir mais confortável ou a ser mais eficaz em seu treinamento durante a estação fria. Trabalhando de cima para baixo, o equipamento de corrida para clima frio inclui chapéus, balaclavas, cachecóis e luvas. Ele também inclui tops térmicos, calças de corrida, jaquetas impermeáveis ​​e algumas pessoas também acessórios à prova de intempéries para segurar iPods, mp3s, telefones e rastreadores de fitness. Concentrando-se em roupas para correr em uma onda de frio, existem características-chave que tornam algumas roupas mais adequadas. Em primeiro lugar, o tecido. Muitos corredores argumentam que preferem estar um pouco frios ao correr, em vez de muito quente. Isso torna a escolha da roupa certa para correr em clima frio uma tarefa bastante difícil para alguns corredores. As roupas projetadas especificamente para corredores geralmente são feitas de uma mistura de fibras de alta tecnologia capaz de reter um pouco de calor perto da pele, ao mesmo tempo em que permite respirabilidade. Muitas jaquetas de corrida, por exemplo, são resistentes à água e respiráveis, em vez de totalmente à prova d’água. Uma roupa que é completamente à prova d’água faz um ótimo trabalho para manter a chuva do lado de fora, mas a barreira também retém a transpiração no interior, causando condensação e uma corrida viscosa e pegajosa! O outro ponto sobre roupas específicas para corrida é que elas são projetadas para permanecer no lugar enquanto você está balançando – bem, é o que acontece nas minhas corridas; você provavelmente está caminhando propositalmente…! Muitas roupas de corrida apresentam punhos que prendem suavemente nos pulsos ou tornozelos para evitar que você puxe constantemente as mangas para baixo ao redor dos cotovelos enquanto corre. Quem precisa de equipamento de corrida para clima frio? Para ser honesto, todo mundo que se exercita no frio precisa de algum tipo de equipamento para o frio. Os produtos que você escolhe dependem de sua atividade e de suas necessidades pessoais. Algumas pessoas, por exemplo, podem notar que suas mãos ou pés ficam particularmente frios e optar por algumas luvas ou meias especializadas. Se você não gosta da sensação de extremidades cobertas ao correr, usar uma camisa ou calça térmica por baixo pode ser outra opção. Estudos científicos sugerem que cerca de 10% do calor do nosso corpo é perdido pela cabeça, portanto, uma cobertura de cabeça bem projetada pode ajudar a reter o calor. Qual é o melhor equipamento de corrida para clima frio? Após uma revisão completa de inúmeros equipamentos que podem ser benéficos em climas frios, selecionamos cinco produtos que funcionam extremamente bem para corrida. Analisamos muitos produtos diferentes de cada categoria e criamos nosso principal produto de cada uma. Dê uma olhada nos prós e contras – você pode querer pensar em investir em várias peças para ajudar a mantê-lo confortável nas corridas de inverno!









Nossa escolha Todos esses produtos são um ótimo complemento para qualquer corredor, mas realmente depende do que faz você se sentir confortável. Dos produtos analisados, o equipamento de corrida para clima frio mais útil e melhor para investir para a maioria das pessoas foi um top de corrida de inverno de boa qualidade. A blusa de manga longa para homem Tesla se encaixa perfeitamente, embora, é claro, existam outros produtos semelhantes para senhoras. Este top impressionou a maioria dos usuários com conforto e desempenho. Os usuários gostaram da elasticidade e respirabilidade, da grande variedade de cores e do tecido higiênico e de alto desempenho. Na verdade, não há muito o que não gostar! Mais

