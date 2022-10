Qual é o melhor equipamento para exercícios de antebraço em 2022?

Para quem procura melhorar a força do braço, uma ferramenta de treino de antebraço pode ser uma compra essencial. Algo que você pode colocar na bolsa e usar ao longo do dia em casa, no escritório ou na academia. Muitos dos dispositivos são silenciosos e sutis o suficiente para serem usados ​​em sua mesa despercebidos por outras pessoas. Antebraços saudáveis ​​podem tornar as atividades diárias, como levantar ou até mesmo tomar banho, menos dolorosas. Atividades regulares como abrir uma jarra, girar maçanetas de portas ou levantar objetos domésticos simples serão muito mais administráveis ​​quando você mantiver seus antebraços em boa forma. Músicos, atletas, alpinistas ou aqueles que sofreram uma lesão podem fazer uso de exercícios de fortalecimento do antebraço. Podem ser as ‘armas’ ou os músculos do braço que recebem toda a atenção, mas os músculos do antebraço são igualmente importantes. Pergunte a qualquer tenista ou golfista sobre a importância de braços fortes. Perder músculos à medida que envelhecemos é um processo natural, mas muitas das ferramentas do antebraço que veremos podem ajudar a fortalecer os músculos dos quais dependemos diariamente. Os benefícios do equipamento de exercício do antebraço A maioria das pessoas assume que o fortalecimento dos antebraços é apenas para fisiculturistas ou atletas que desejam aumentar a força do antebraço para melhorar o desempenho. Antebraços mais fortes podem torná-lo menos propenso a lesões, melhorar sua eficiência em atividades diárias funcionais, como encanamento ou jardinagem, e você também pode se beneficiar de uma aderência mais forte. Muitas lesões esportivas, como o cotovelo de tenista, podem se beneficiar do equipamento de exercício do antebraço se usado na reabilitação e pode aumentar a confiança de um paciente à medida que se recupera. A maneira mais eficaz e eficiente de fortalecer seu antebraço é com um equipamento de exercício de antebraço. Os antebraços consistem em músculos de contração mais lenta que não respondem tão bem a pesos pesados ​​quanto o bíceps e tríceps do braço. Roscas de pulso e movimentos de mão são mais eficientes no treinamento dos músculos do antebraço. Um exercício básico que você pode realizar na academia é o treinamento com barras grossas, que força os músculos do antebraço a produzir mais tensão. Assim como qualquer outra forma de exercício, você deve realizar exercícios de antebraço regularmente e de acordo com seu nível de condicionamento físico para obter os melhores resultados. O antebraço consiste em pequenos grupos musculares que não precisam dos mesmos níveis de treinamento excessivo de outros músculos. Por segurança e para evitar lesões, é recomendado que você evite treinar demais esses músculos específicos. Realizar exercícios de antebraço de intensidade moderada por aproximadamente 15 minutos será um treinamento adequado para os antebraços da maioria das pessoas. (Muitos dispositivos de treinamento de antebraço oferecem resistência variável para um treino mais desafiador, apenas certifique-se de seguir as recomendações e instruções para evitar ferir esses músculos.) O seguinte vídeo do Youtube recomenda alguns exercícios simples para o antebraço que você pode realizar em casa com objetos domésticos comuns antes de investir em equipamentos de exercícios de antebraço mais convenientes e portáteis: O melhor equipamento de exercício de antebraço Dependendo do que você deseja alcançar com seu programa de condicionamento físico, existem muitas opções diferentes disponíveis que fortalecerão os músculos do antebraço. Embora muitas máquinas disponíveis em sua academia local possam ser incorporadas à sua rotina para desenvolver a força do antebraço, a ideia de um equipamento de antebraço mais compacto ou portátil atrai muitas pessoas. Existem vários dispositivos disponíveis que não só podem ser usados ​​para a força do antebraço, mas também podem ser usados ​​na fisioterapia ou na recuperação de uma lesão esportiva. Analisamos muitos dos diferentes treinadores de antebraço para escolher aqueles que consideramos o melhor equipamento de exercício de antebraço.









Nossa escolha Embora qualquer um dos equipamentos de exercício do antebraço que analisamos forneça um treino sólido para os músculos do antebraço, para facilidade de uso, valor incrível para o dinheiro e uma ampla configuração de resistência, o Kootek Hand Grip Strengthener Strength Trainer é, em nossa opinião , a melhor máquina de exercícios de antebraço disponível hoje. Mais

