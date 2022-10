Qual é o melhor disco de equilíbrio em 2022?

Às vezes chamado de almofada oscilante, disco de estabilidade ou almofada de equilíbrio, um disco de equilíbrio é uma ótima maneira de melhorar a força do seu núcleo. Ele pode ser usado para se recuperar de uma lesão na parte inferior do corpo ou pode simplesmente ser uma nova maneira divertida de se exercitar.

Os melhores discos de equilíbrio normalmente podem ser usados ​​em uma cadeira para melhorar sua postura ou em pé durante os treinos para fortalecer os músculos do núcleo. Um disco de equilíbrio pode ser usado em pé, sentado ou ajoelhado para melhorar sua coordenação após uma lesão esportiva e ajudar a aliviar a dor lombar redistribuindo a pressão na coluna.

Discos ou almofadas de equilíbrio tendem a ser infláveis, normalmente vêm com uma bomba manual para que você possa ajustar o suporte para ser tão firme ou macio quanto necessário, simplesmente ajustando a pressão do ar. A superfície de um disco de equilíbrio pode ser texturizada para maior aderência e a profundidade dos picos ou covinhas pode ajudar no suporte ou fornecer mais feedback sensorial. (Alguns até afirmam massagear os pés enquanto você os usa!)

Pranchas de equilíbrio ou discos são frequentemente recomendados para uso em fisioterapia por muitos médicos. Um estudo sobre o efeito dos exercícios de prancha oscilante em sobreviventes de acidente vascular cerebral durante um período de seis semanas, descobriu que o equilíbrio dinâmico e estático (com os olhos fechados) melhorou após o uso dos exercícios de equilíbrio. Vamos dar uma olhada em alguns dos outros benefícios de usar um disco de equilíbrio antes de selecionar cinco dos melhores discos de equilíbrio disponíveis em 2022.

Os benefícios de um disco de equilíbrio

Para apreciar plenamente os benefícios de um disco de equilíbrio, devemos primeiro examinar algumas das ciências por trás dele. Como sentar em uma almofada pode ajudar a curar lesões, parece bom demais para ser verdade? Um disco de equilíbrio melhora a propriocepção (os sinais entre o corpo e o cérebro que informam em que posição as articulações estão) e permite que o cérebro faça ajustes rápidos, dependendo das diferentes circunstâncias.

Essas mensagens são muitas vezes referidas como o ciclo de feedback proprioceptivo, que é essencial para ser contínuo e rápido para que o corpo evite lesões. Quando um membro foi ferido ou muitas vezes após a cirurgia, o loop não funciona corretamente e não se recupera até que a reabilitação seja realizada. Os discos de equilíbrio podem ser usados ​​para melhorar a propriocepção no caso de lesões, incluindo uma torção no tornozelo, artrite, cirurgia no joelho ou até mesmo cirurgia de substituição da articulação.

O principal uso dos discos de equilíbrio pelos atletas é fortalecer a estabilidade do núcleo e os músculos, o que também diminui a dor nas costas. Apenas sentar em um disco de equilíbrio irá estimular uma postura mais ativa ou dinâmica, o que pode ser muito importante nos estilos de vida mais sedentários que muitos de nós levamos. Uma superfície menos estável, seja sentado ou em pé, significa que o corpo deve fazer ajustes contínuos para corrigir o equilíbrio. O movimento para estabilizar o corpo fortalecerá os músculos centrais profundos que fornecem suporte postural.

Discos de equilíbrio, ou almofadas de balanço, como as crianças gostam de chamá-los, são comumente usados ​​em muitas escolas ou em situações de aprendizado em casa, onde podem ajudar crianças que têm dificuldade em ficar paradas. Exercícios de treinamento de equilíbrio também podem beneficiar crianças com necessidades especiais, como TDAH, dislexia ou dispraxia.

Se você ainda não tem certeza se um disco de balanceamento é para você, o vídeo do Youtube a seguir mostra como usar um e como você pode incorporá-lo à sua rotina:

Exercícios de disco de equilíbrio

Ao usar um disco de equilíbrio, você pode modificar muitos de seus exercícios tradicionais para torná-los mais difíceis ou para melhorar seu equilíbrio, especialmente em ambientes esportivos ou na recuperação de uma lesão. Antes de tentar qualquer um desses exercícios, é importante que você possa completar o exercício sem um disco de equilíbrio antes de modificá-lo. Os exercícios a seguir demonstrarão a diferença significativa que um disco de equilíbrio pode fazer em sua rotina existente.

Ponte supina

Comece deitando de costas com os joelhos dobrados em um ângulo de 90 graus e os pés apoiados na superfície do disco de equilíbrio. Enquanto mantém as mãos firmemente pressionadas no chão e os pés no disco, empurre lentamente os quadris no ar. Você pode realizar várias repetições movendo os quadris para cima e para baixo, ou pode realizar este exercício isometricamente mantendo a posição para cima o maior tempo possível, mantendo uma boa postura.

Triturações de disco de equilíbrio

Este é um exercício que pode ser realizado sentado em cima do disco de equilíbrio, apenas certifique-se de que a superfície seja grande o suficiente para apoiá-lo confortavelmente. Enquanto estiver sentado no disco de equilíbrio, levante os pés do chão usando apenas as mãos como apoio, se necessário. Incline-se para trás enquanto estende as pernas ao mesmo tempo e, uma vez totalmente estendida, dobre os joelhos e a cintura levantando os joelhos em direção ao peito. Repita o maior número de repetições possível enquanto tenta manter a boa forma.

Agachamento com disco de equilíbrio

Em pé com os dois pés firmemente no disco de equilíbrio, dobre os joelhos e a cintura para fazer um agachamento, mantendo o equilíbrio. Continue agachando até que seus joelhos estejam em um ângulo de 90 graus antes de se levantar novamente. Repita tantas vezes quanto possível, certificando-se de manter um bom equilíbrio e postura.

O clipe a seguir mostra como realizar mais exercícios usando seu disco de equilíbrio para adicionar à sua rotina de treinamento:

Nossos cinco melhores discos de equilíbrio

Analisamos alguns dos melhores discos de equilíbrio atualmente disponíveis para reduzir o tempo que você gasta escolhendo um e dar a você mais tempo para se exercitar com este útil equipamento de treinamento. Aqui estão os cinco melhores discos de equilíbrio em nossa opinião.











Nossa escolha

Ao procurar o melhor disco de equilíbrio, existem muitas opções disponíveis para você em todas as faixas de preço. Embora muitos dos modelos mais baratos possam oferecer grande suporte e uma variedade de opções de treino, a versatilidade adicional e muitos extras incluídos no Bosu Balance Trainer fazem deste, em nossa opinião, o melhor produto que você pode escolher ao procurar um novo disco de equilíbrio. .

Mais