Quais são os melhores rastreadores de fitness para mulheres em 2022?

Equipamento

Há tantas áreas de nossas vidas onde – gostemos ou não, a tecnologia teve um enorme impacto. Até minha avó está no Facebook esses dias! Embora frustrante às vezes (como quando quebra…!), a tecnologia teve um enorme impacto positivo no que diz respeito à saúde e à forma física.

Não só a pesquisa do exercício melhorou com os avanços científicos, mas o equipamento que agora temos à nossa disposição pode trazer alguns benefícios impressionantes em termos de treinamento e saúde geral.

Pode ter começado com a capacidade de ouvir suas músicas favoritas em movimento, mas o advento dos rastreadores de fitness mudou tudo isso, dando-nos acesso sob demanda a um biofeedback extremamente útil e informativo.

Os dados fornecidos pelos rastreadores de fitness podem variar muito entre os muitos dispositivos disponíveis de diferentes fabricantes. Então agora vem a grande questão…

Qual rastreador de fitness eu escolho?

Não se preocupe, nós cuidamos disso. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre rastreadores de fitness!

O que são rastreadores de fitness?

Embora eles venham em vários estilos, formas e tamanhos, um rastreador de fitness ou um rastreador de atividades é um dispositivo multifuncional geralmente usado no pulso durante o dia e a noite.

Ele monitora continuamente seu corpo por meio de vários parâmetros, que geralmente incluem sua frequência cardíaca, a quantidade de passos que você dá e a quantidade de tempo em que está ativo. Alguns rastreadores de fitness são mais técnicos do que outros e podem rastrear muitas variáveis ​​diferentes.

Aqui está um ótimo vídeo sobre rastreadores de fitness:

O que um rastreador de fitness realmente faz?

A ampla gama de rastreadores de fitness executa uma variedade de funções diferentes, e isso pode variar de modelo para modelo. Eles usam vários métodos diferentes, como eletrodos e sensores para registrar os dados. Alguns até usam a energia da luz para monitorar a circulação nos vasos sanguíneos.

Estatísticas como temperatura, frequência cardíaca, calorias utilizadas e padrões de movimento, juntamente com a intensidade, frequência, aceleração e distância percorrida durante as atividades são registradas e compiladas ao longo do dia. Alguns rastreadores de fitness usam GPS para uma medição de distância mais precisa.

Todos esses dados são analisados ​​em conjunto com algoritmos para construir uma imagem completa de aptidão e converter os dados coletados em estatísticas úteis e significativas.

Os rastreadores de condicionamento físico podem rastrear seus treinos automaticamente, monitorar os níveis de transpiração e enviar lembretes de hidratação. Alguns também apresentam um lembrete sedentário para mantê-lo ativo regularmente.

A maioria dos rastreadores também pode notificá-lo sobre chamadas telefônicas, mensagens e e-mails, pode dizer a diferença entre a luz UV interna e externa e até enviar um aviso se você estiver no sol por muito tempo!

Por que usar um rastreador de fitness?

Os rastreadores de fitness são uma ótima ferramenta motivacional. Ao fornecer feedback constante sobre o desempenho do corpo, os usuários podem realmente ver melhorias tangíveis no condicionamento físico e podem mapear seu progresso.

Eles também podem tornar mais fácil para você otimizar seu treinamento para a máxima eficiência. Os especialistas aconselham uma frequência cardíaca ideal específica durante o treinamento cardiovascular – e isso é diferente para todos. Ter um monitor pessoal ajuda a mantê-lo no caminho certo.

Muitos rastreadores de fitness também fornecem acesso a dicas de treinamento e ideias para exercícios – alguns têm programas de treinamento integrados que você pode seguir. Os rastreadores também podem ajudá-lo a definir metas específicas, realistas e alcançáveis, além de ajudar a monitorar sua saúde geral.

Um ponto positivo muitas vezes esquecido dos rastreadores de fitness é que você os carrega com você o tempo todo. Está sempre lá para lembrá-lo sobre seus objetivos de exercício.

Isso nos ajuda a formar hábitos saudáveis ​​que podem rapidamente se tornar rotina. Muitas pessoas acham que seu rastreador de condicionamento físico realmente ajuda a mantê-las no caminho certo para atingir suas metas de condicionamento físico.

Os rastreadores de fitness são precisos?

Tendo usado mais de um rastreador de fitness diferente, muitas pessoas comentam que há uma variação razoavelmente ampla nos dados produzidos por diferentes produtos.

Isso ocorre porque todos os fabricantes usam vários métodos de registro de dados e algoritmos ligeiramente diferentes para análise. Também é muito difícil avaliar exatamente a precisão do seu dispositivo.

Isso não é necessariamente um problema tão grande quanto se poderia pensar a princípio. Um único dispositivo monitora continuamente seu corpo usando a mesma tecnologia todos os dias. Isso significa que, embora os resultados de dois modelos diferentes de rastreador de condicionamento físico possam ser diferentes, os dados fornecidos em dias diferentes pelo mesmo rastreador serão consistentes.

Estudos científicos indicam que o exercício aeróbico tem efeitos significativamente benéficos na frequência cardíaca de repouso. Assim, você pode monitorar sua frequência cardíaca em repouso todos os dias e se, durante um período de tempo, notar uma diminuição, é um sinal positivo de que seu nível de condicionamento aeróbico está melhorando.

Uma crítica comum aos rastreadores de fitness é que eles são particularmente imprecisos quando se trata de registrar a quantidade de calorias queimadas. Isso não é surpreendente quando você considera que mesmo em um laboratório dedicado é difícil medir com precisão a energia usada pelo tecido vivo.

Para serem quase precisos, os cálculos de gasto de energia devem avaliar a energia usada para o movimento. Outro fator, no entanto, é a quantidade de calorias queimadas pelo tecido para recuperação e reparo quando estamos em repouso, e é provável que seja aí que os cálculos de energia dão errado.

A boa notícia é que as calorias usadas são normalmente subcalculadas, então suponha que o que quer que seu rastreador de fitness diga que você queimou, na realidade você fez ainda melhor!

Por que um rastreador de fitness para mulheres?

Em termos de dados reais registrados, qualquer pessoa, independentemente do sexo, pode usar qualquer rastreador de condicionamento físico. Muitos solicitam estatísticas pessoais durante a configuração e as levam em consideração durante os cálculos e análises.

O problema com rastreadores de fitness para mulheres é que a maioria deles é projetada por homens para uso por homens. Isso significa que muitos deles têm uma aparência bastante austera e geralmente estão disponíveis apenas em preto.

Além disso, como acontece com as diferenças entre relógios de pulso para homens e mulheres, os rastreadores de fitness projetados para homens geralmente são bastante grandes e volumosos. Eles podem parecer pesados ​​ou incômodos no pulso e podem não ser a melhor escolha para as mulheres devido a algumas diferenças biomecânicas fundamentais entre os gêneros.

As mulheres são anatomicamente diferentes!

Na análise geral e comparação das posturas masculinas e femininas, o ângulo natural médio do cotovelo nas mulheres é maior do que o dos homens – provavelmente porque proporcionalmente, as mulheres têm quadris mais largos. Isso significa que quando as mulheres movem um cotovelo dobrado, por exemplo, durante a corrida, a mão e os pulsos tendem a ficar mais próximos do tronco do que nos homens.

Como as mulheres geralmente têm pulsos mais finos, uma tela grande e uma alça grossa podem ser desconfortáveis, irritantes e até atrapalhar. À medida que o pulso chega ao corpo, um dispositivo volumoso pode prender as roupas, o que pode literalmente tirar algumas pessoas do ritmo.

Todos nós temos nossas preferências individuais sobre quais dispositivos gostamos da aparência e nos sentimos confortáveis ​​em usar. Os melhores rastreadores de fitness para mulheres, no entanto, geralmente são aqueles com designs mais finos.

Aqueles que já se esqueceram de tirar o relógio folgado antes de se exercitar também confirmarão que ter algo balançando ou escorregando enquanto você tenta se concentrar em seu treino também é muito chato, por isso é importante selecionar um rastreador de fitness que se encaixa no seu pulso corretamente

Alguns rastreadores de fitness têm pulseiras antiderrapantes – ou para muitos modelos, é possível comprar uma boa pulseira separadamente, para ajudá-lo a evitar esse problema.

Como tirar o melhor proveito de um rastreador de fitness

Enquanto a maioria das pessoas entende a operação básica de um rastreador de fitness, algumas relatam que lutam para obter o melhor de seu dispositivo em termos de informações e feedback sobre exercícios.

Então, vamos supor que seu modelo específico de rastreador de fitness vem com algumas instruções básicas de configuração para colocá-lo em funcionamento – mas e depois?

Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a aproveitar ao máximo seu rastreador de fitness:

Coloque o trabalho em

A primeira coisa a notar é que um rastreador de fitness não é uma cura mágica. Isso pode ajudar de várias maneiras, mas o trabalho duro e a mudança física de seus hábitos regulares ainda dependem de você!

Figuras como diretrizes

Tome os números fornecidos pelo seu rastreador como um guia, não uma resposta definitiva absoluta. Então, por exemplo, se você usar os números de calorias queimadas para ditar seu consumo de calorias, é provável que haja uma grande discrepância

Gráfico de suas estatísticas

Escolha certas estatísticas – de acordo com o que você deseja do seu treinamento – e faça um gráfico semanal para ver os resultados de todos os seus esforços

Mudancas de estilo de vida

Se o seu rastreador tiver um registro diário de atividades, você poderá usá-lo para identificar períodos mais longos de inatividade e tentar aumentar o movimento geral. Você também pode isolar momentos em que precisa fazer algumas mudanças no estilo de vida

Definir metas específicas

Use os dados do seu rastreador para criar metas específicas e lembre-se de que metas de curto, médio e longo prazo são essenciais para manter a motivação.

Avalie seus objetivos

As metas devem ser detalhadas, mensuráveis, adequadas às suas necessidades individuais e ter um prazo. Por exemplo, embora ‘andar mais’ seja uma aspiração admirável, não é suficientemente específica. ‘Quero aumentar minha caminhada de 15 minutos por sessão, mantendo uma frequência cardíaca de x duas vezes por semana para 30 minutos a uma frequência cardíaca de x batimentos por minuto três vezes por semana em quatro semanas’ é muito mais detalhado, e ajuda a formular um plano de treinamento.

Qual é o melhor rastreador de fitness para mulheres?

Com parâmetros rígidos em mente, parti em uma missão para encontrar o melhor rastreador de fitness para mulheres. Tendo completado horas de pesquisa e testes, aqui está a minha principal escolha da vasta gama de dispositivos do mercado.

Juntamente com todas as funções de monitoramento que você normalmente esperaria, todos esses rastreadores de fitness têm telas que são mais ou menos da mesma largura que a banda para ajudar a melhorar o ajuste. Você encontrará uma análise detalhada de cada um dos cinco rastreadores com as vantagens e desvantagens de cada um.











Nossa escolha

Os rastreadores de fitness melhoraram enormemente em qualidade e na variedade de funções que oferecem. Enquanto no passado uma ou duas empresas detinham a maior parte do mercado, agora têm uma concorrência séria.

Todos os dispositivos que analisamos tinham muitos recursos positivos, mas aquele que superou os outros no posto de melhor rastreador de fitness para mulheres foi o LEMFO Fitness Tracker.

Este dispositivo provou ser extremamente funcional, fornecendo muitos dados úteis e de fácil acesso. As pessoas acharam bastante preciso em comparação com outros rastreadores que usaram, fácil de operar e confortável de usar.

Este rastreador de fitness tem todos os principais recursos que a maioria das pessoas precisa de um rastreador de fitness, e os usuários acharam que ele funcionava tão bem quanto algumas marcas muito mais caras. Como um bônus adicional, ele vem com uma garantia abrangente surpreendentemente generosa para esse tipo de dispositivo elétrico.

Mais