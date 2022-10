Quais são as melhores máquinas de cardio domésticas em 2022?

Equipamento Alguém mais luta para encontrar tempo para se exercitar? Esta é uma reclamação comum de muitas pessoas com quem trabalho. Enquanto para alguns é um caso de necessidade de re-priorizar as coisas em sua vida, para outros parece que eles têm muito em seu prato. Alguns dias, eu me pego perseguindo meu rabo o dia todo, correndo de uma coisa para outra. Quando estou sem tempo, são os 20 minutos de carro até a academia e os 40 minutos de treino que ficam em segundo plano. Escolher comprar uma máquina de cardio em casa pode ser uma ótima opção para quem está com pouco tempo, dando a opção de malhar sempre que tiver tempo, e pode oferecer muito mais vantagens. O problema é que há tantos para escolher – tantos tipos diferentes de máquinas de cardio e tantas marcas e modelos diferentes do mesmo tipo. Como decidir? Não tenha medo! Continue lendo para saber mais sobre máquinas de cardio, incluindo análises detalhadas de alguns dos principais equipamentos para uso doméstico. Bem-vindo ao nosso mundo da melhor máquina de cardio em casa! O que são máquinas de cardio? Máquinas de cardio são o tipo de máquinas de treino que fazem seu coração bombear e aumentam a aptidão aeróbica. São as esteiras, bicicletas ergométricas, remadores, steppers e elípticos que fazem você se sentir quente e um pouco sem fôlego ao usá-los. A ideia por trás de trabalhar seu sistema cardiovascular é torná-lo mais eficiente. Quando começamos a nos exercitar, a energia armazenada em nossos músculos se esgota rapidamente. Para continuar se exercitando, precisamos de mais combustível. A maneira mais eficiente de produzir mais energia é por meio de reações químicas envolvendo oxigênio, fornecido aos músculos no sangue circulante. Quanto mais eficaz o seu sistema cardiovascular funcionar, mais eficientemente o seu corpo poderá trabalhar. Que tipos de máquina de cardio existem? Todos os diferentes tipos de máquinas de cardio são projetados para melhorar a aptidão aeróbica, mas o fazem de várias maneiras diferentes. Aqui está o nosso guia de início rápido para máquinas de cardio: Esteiras Seja manual ou elétrico. Bicicletas estacionárias Vários tipos diferentes, incluindo bicicletas reclinadas, verticais, acionadas por rodas, bicicletas de ar e bicicletas giratórias. Máquinas de remo Com resistência fornecida por hidráulica, volante, força magnética ou água. Treinadores elípticos Simula um movimento de corrida em placas de pé fixas para reduzir o estresse nas articulações, muitas vezes pode ser usado em movimentos para frente e para trás. Steppers e Alpinistas Estes imitam grandes atividades aeróbicas, como subir escadas e subir colinas íngremes. Por que comprar uma máquina de cardio? A conveniência é uma grande vantagem de ter sua própria máquina de cardio em casa. Isso significa que você não depende dos horários de funcionamento da sua academia local e pode planejar seu treino para quando quiser. Muitos pais acham que podem preparar seus filhos com uma atividade ou um filme que os mantenha ocupados o tempo suficiente para caber em um treino, enquanto podem ficar de olho nos procedimentos e evitar ter que pagar por cuidados infantis. Essa é uma economia extra, além do dinheiro que uma boa máquina de cardio doméstica pode economizar em relação às assinaturas mensais da academia e aos custos de viagem de e para a academia. As pessoas podem optar por fazer sessões de exercícios mais curtas e frequentes, se isso lhes for mais conveniente, sem perder tempo e combustível fazendo várias visitas à academia. Desvantagens das máquinas cardio domésticas Há realmente apenas algumas desvantagens em ter sua própria máquina de cardio. O mais óbvio é o custo inicial. Uma máquina de cardio de boa qualidade pode durar anos e pode ser uma maneira econômica de se exercitar a longo prazo, mas o desembolso inicial pode variar de algumas centenas de dólares a milhares. O espaço de armazenamento é outro problema, algumas máquinas de cardio, particularmente as mais robustas, são bastante grandes. Enquanto alguns dobram bastante e podem ser deslizados para debaixo da cama ou levados para um armário quando não estão em uso, outros não podem. Considere onde você planeja instalar sua máquina de cardio e lembre-se de permitir bastante espaço livre ao redor dela. Se você for armazenar a máquina entre os usos, verifique se ela não é muito pesada ou pesada para ser manobrada na posição. Se você tiver espaço para isso, é uma boa ideia guardar sua máquina de cardio no mesmo cômodo em que planeja usá-la. Como escolho a melhor máquina de cardio doméstica? Escolher comprar uma máquina de cardio em casa geralmente é um investimento considerável para a maioria das pessoas, especialmente se você optar por equipamentos de boa qualidade. Então, qual tipo é melhor? Uma maneira de responder a essa pergunta é olhar para as coisas de uma perspectiva científica e pessoal. A ciência Pesquisas da Harvard Medical School nos fornecem informações essenciais sobre quanta energia usamos durante os diferentes tipos de exercício. Seus resultados sugerem que, de todos os diferentes tipos de máquinas e exercícios aeróbicos, uma sessão de 30 minutos de corrida a um ritmo de oito minutos é o máximo, queimando 375 calorias. O ciclismo vigoroso em uma bicicleta ergométrica está em segundo lugar, com 315. Em seguida, vem o aparelho elíptico e a máquina de esqui, ambos na região de 270 a 285 calorias, seguidos por um vigoroso remo estacionário com 255 calorias a cada meia hora. Então é isso? Devemos todos sair e comprar esteiras? Bem… não exatamente. Há algumas outras coisas para pensar… As Considerações Pessoais Mencionei anteriormente as considerações pessoais ao comprar a melhor máquina de cardio doméstica para você. O que quero dizer com isso é que você precisa levar em conta o que você gosta de fazer. As esteiras podem usar mais de 500 calorias por minuto (o que seria incrível, é claro!), mas se você não gosta de usar uma esteira e ela acaba sendo usada como um pesado varão de roupas, então você não vai queimar uma única caloria (bem, talvez algumas de vez em quando quando estiver no caminho e você precisar movê-la). Apesar das melhores intenções, provavelmente todos nós conhecemos alguém – ou talvez até sejamos a pessoa – com quem isso aconteceu no passado. Ao optar por uma máquina de cardio em casa, você está se comprometendo muito com um tipo específico de exercício, então faça algo que você goste de fazer. Há um forte fator de bem-estar com o exercício, e quanto mais divertido você se diverte durante o exercício, melhores são os efeitos. Portanto, o melhor plano é fazer algumas visitas a uma academia. Use todas as diferentes máquinas de cardio lá, mais de uma vez. Observe o quão confortável você se sente ao usar cada máquina – qual delas realmente o coloca no seu ritmo quando você liga o seu mp3 player? Você sente que teve um ótimo treino e há muito espaço para progressão no treinamento? Construa uma imagem de como seria ter acesso apenas a uma máquina e tome uma decisão fundamentada e bem informada sobre qual delas você provavelmente usará todos os dias. Parabéns! Você acabou de escolher a melhor máquina de cardio em casa para você! Precauções para uso Certifique-se de configurar sua máquina cardio doméstica corretamente. Alguns precisam de montagem considerável. Preste muita atenção às instruções do fabricante sobre a construção e manutenção de sua máquina. Isso não apenas garantirá que sua máquina de cardio seja segura para uso, mas também ajudará a maximizar sua vida útil. É importante, antes de iniciar qualquer novo exercício, certificar-se de que é seguro fazê-lo. Isso se aplica especialmente se você não tiver feito muito exercício físico por um longo período de tempo ou se tiver uma condição médica existente. Embora começar a se exercitar seja algo positivo para a grande maioria das pessoas, é essencial garantir que o nível e a intensidade de seus treinos sejam adequados para você. A atividade aeróbica, como já mencionamos, é projetada para fazer seu coração trabalhar mais, o que, por sua vez, aumenta a pressão arterial. Se você já tem pressão alta, forçar o corpo muito cedo pode levar a complicações médicas. Para estar no lado seguro, verifique as coisas com seu médico generalista. Depois de ter tudo claro, comece com sessões mais curtas em baixa intensidade e aumente o número de sessões, a duração do treino, a resistência ou a velocidade gradualmente – mas ajuste apenas um desses fatores de cada vez. Qual é a melhor máquina de cardio doméstica? O tipo de equipamento cardiovascular que você escolhe para uso doméstico é em grande parte uma questão de preferência pessoal, e não há substituto para experimentá-los fisicamente para ver quais você mais gosta. Para ajudá-lo a escolher um tipo específico de máquina depois de tomar uma decisão, aqui estão algumas das máquinas de cardio domésticas mais populares e melhores e uma revisão detalhada de seus aspectos positivos e negativos. Como as bicicletas ergométricas são uma opção popular de exercícios em casa, incluímos análises de dois estilos diferentes de bicicletas: uma reclinada e uma airbike.









Nossa escolha Todas essas são ótimas opções ao escolher a melhor máquina de cardio doméstica. Cada um é um modelo muito popular de seu tipo. O que foi classificado um pouco mais alto que os outros, no entanto, foi o LifeCORE Fitness Assault Air Bike. Com seu funcionamento suave e robustez, muitos usuários comentaram sobre a ótima qualidade desta máquina de cardio, mesmo quando treinando em alta intensidade. Sem dúvida, parte do apelo desta bicicleta de ar é sua capacidade de atender pessoas de todas as formas, tamanhos e níveis de exercício, desde iniciantes absolutos até atletas de elite. As pessoas também acharam a máquina razoavelmente silenciosa em operação, com o zumbido de baixa frequência do ventilador sendo quase inaudível em um volume normal de TV. Ajustes fáceis tanto na horizontal quanto na vertical, uma garantia muito generosa para este tipo de produto e o apoio de uma empresa conceituada, além do fator diversão fazem desta moto um ótimo investimento, e vale o custo inicial. Mais

