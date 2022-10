Um treino de corpo inteiro terá como alvo todos os seus músculos.

Você não precisa de nenhum equipamento especializado, você pode fazer um treino de corpo inteiro em casa.

Um treino de corpo inteiro pode ser tão versátil e variado quanto você quiser. No estilo de vida agitado de hoje, às vezes é difícil tentar arranjar tempo para o exercício. Você chega em casa do trabalho e a última coisa que sente vontade de fazer é ir para a academia. No entanto, você sabe que se quiser aquele corpo pronto para a praia, um treino é essencial. Pode ser que um treino de corpo inteiro seja o caminho a percorrer. Isso pode significar que você precisa ir menos à academia ou pode até fazer isso em casa. Vamos dar uma olhada em algumas das opções. O que é um treino de corpo inteiro? Um treino de corpo inteiro é aquele que visa todos os grupos musculares do seu corpo. Esqueça os dias em que você visa apenas suas pernas, braços ou núcleo. Cuide de tudo de uma vez. Os treinos de corpo inteiro geralmente incluem exercícios compostos. Esses tipos de exercícios envolvem mais de um grupo de músculos por vez. Pense em movimentos como agachamentos, pullups e crunches misturados com polichinelos e lunges. Os exercícios compostos exigem muita energia e esforço para serem executados. Eles podem ajudar a construir poder e força. Benefícios de um treino de corpo inteiro para mulheres Há muitos benefícios em fazer um treino de corpo inteiro, eles incluem: Eles são bons para sua saúde Exercícios de corpo inteiro, assim como qualquer exercício, podem ajudar a prevenir doenças cardiovasculares, diabetes, câncer, hipertensão, obesidade, depressão e osteoporose. Aumentando a queima de calorias em menos tempo Todos nós tentamos aproveitar ao máximo nosso tempo, então por que não aplicar isso ao nosso regime de exercícios? Fazer exercícios curtos e intensos queimará muitas calorias em uma sessão, em vez de se concentrar em grupos musculares individuais. Economia de tempo É aconselhável que, quando você fizer um treino de corpo inteiro, faça-o em dias alternados, permitindo que seus músculos tenham a chance de descansar. As recomendações gerais são fazer um treino de corpo inteiro duas a três vezes por semana. Um programa de treino de corpo inteiro pode levar menos tempo para ser concluído, em vez de ir à academia todos os dias e se concentrar em grupos musculares individuais. Menor chance de lesão Sempre que nos exercitamos, corremos o risco de esticar um músculo se os sobrecarregarmos ou não aquecermos adequadamente. Como você não está se concentrando em exercitar um grupo específico de músculos, é menos provável que você treine demais. Isso também pode evitar lesões por esforço repetitivo que podem acontecer quando você trabalha apenas um grupo de músculos repetidamente. Corpo mais tonificado Quer seja um espólio como o de Beyoncé que você procura, ou abdominais como J Lo, um treino de corpo inteiro ajudará a tonificar seu corpo. Como você está mirando em todos os músculos de uma vez, aquele corpo de praia que você deseja pode estar ao seu alcance. Construir Força Os treinos de corpo inteiro são projetados para trabalhar seus músculos intensamente em rajadas curtas. Como resultado, você ganhará força ao longo do tempo. Perda de peso De vez em quando, todos nós queremos perder alguns quilos, especialmente depois de um período de férias em que exageramos. Quando você faz um treino de corpo inteiro, você aumentará sua queima de calorias trabalhando todos os grupos musculares do seu corpo. Fazer isso pelo menos duas a três vezes por semana ajudará a diminuir esses quilos. Estudos mostraram que um treino de corpo inteiro é ideal para perda de peso. Tédio menos provável Fazer os mesmos exercícios todos os dias pode ser bastante monótono. Muitas vezes, pode ser uma das razões pelas quais não continuamos com um programa de exercícios. Um treino de corpo inteiro pode ter tantas variações de exercícios que, misturando-os, é mais provável que continuemos se exercitando. Variedades de exercícios de corpo inteiro para mulheres Existem muitas rotinas de exercícios que podem lhe dar um treino de corpo inteiro. Você pode escolher qualquer exercício ou tipo de exercício que desejar. Isso pode incluir: Treinamento em circuito O treinamento em circuito geralmente é um regime de exercícios em ritmo acelerado, onde você faz um exercício por 30 segundos a cinco minutos e depois passa para outro. Pode alternar uma atividade aeróbica (como step ou ciclismo estacionário) com uma atividade de fortalecimento muscular (como usar aparelhos de musculação). Algumas aulas podem se concentrar puramente na tonificação muscular ou exercícios aeróbicos. Este tipo de exercício aumenta sua força e aptidão aeróbica e queima muitas calorias. As aulas de circuito aparentemente tendem a ser populares entre pessoas com um estilo de vida agitado que desejam combinar uma rotina de força e aeróbica em um treino. Tabata TEsta é uma forma de treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT) iniciado pelo Dr. Izumi Tabata, que realizou um estudo sobre esse tipo de treinamento e sua eficiência. Provou-se benéfico para a função cardiovascular e perda de peso. É basicamente uma maneira de se exercitar que se baseia em resultados máximos em tempo mínimo. Você completa 20 segundos de exercício o mais rápido e forte possível, seguido por 10 segundos de descanso. Repita isso oito vezes para um total de quatro minutos para cada exercício. Os exercícios que você executa são basicamente com você, você pode misturar o quanto quiser. Tente coisas como agachamentos, lunges, polichinelos, flexões ou flexões, para citar alguns. Aeróbica Este é um que mais do que provavelmente todos ouvimos. Inclui qualquer forma de exercício que aumente a frequência cardíaca e o uso de oxigênio e existem muitos estudos sobre sua eficácia. A beleza da aeróbica é que você não precisa ir à academia para fazê-la. Embora, sem dúvida, existam muitas aulas em oferta, agora existem vários vídeos disponíveis que você pode seguir ou criar sua própria rotina com sua música favorita. Kickboxing Aeróbica Isso combina técnicas de artes marciais com rotinas de cardio e pode dar a você um treino HIIT. Consiste em combinações de socos e chutes que aumentarão sua frequência cardíaca e trabalharão seus músculos. Exercícios de peso corporal Estes usam seu próprio peso corporal como resistência à gravidade. Há tantos exercícios que você pode fazer usando seu próprio peso corporal. Não há necessidade de academia ou qualquer equipamento extra. Pode ser tão simples quanto pegar algumas latas de feijão do armário e subir e descer as escadas enquanto faz rosca direta. Esses exercícios podem ser adequados para qualquer pessoa, independentemente do seu nível de condicionamento físico. Musculação Sua preferência pode ser ir ao ginásio e usar as instalações que eles oferecem para o seu treino. Ainda é possível fazer um treino de corpo inteiro lá. Considere combinar agachamentos, lunges ou levantamento terra com exercícios de empurrar ou puxar. Dessa forma, você estará trabalhando todo o seu corpo em vez de se concentrar em uma área específica. Natação Esta é mais do que provável uma forma de exercício que as pessoas não consideram quando pensam em um treino de corpo inteiro. A natação é um exercício aeróbico de baixo impacto que permite aumentar a frequência cardíaca sem pressionar as articulações. É uma boa maneira de se exercitar se você estiver acima do peso ou se não conseguir realizar exercícios de levantamento de peso. A natação tem como alvo os músculos das pernas, abdômen, ombros e braços, permitindo que você aumente a força e o tônus ​​​​muscular. As voltas de natação podem ser um pouco tediosas, então talvez invista em alguns fones de ouvido à prova d’água e toque suas músicas favoritas enquanto se exercita. Com qualquer regime de exercícios, é importante que você se lembre de aquecer primeiro e alongar depois para evitar lesões. Exercícios que podem ser incluídos em um treino de corpo inteiro para mulheres Como já mencionamos, existem muitos exercícios que você pode incluir em um treino de corpo inteiro. Vamos dar uma olhada em alguns deles: Flexões Um dos favoritos de todos os tempos, este exercício trabalha todo o corpo, queimando algumas calorias e apertando o peito e o estômago. Um dos favoritos de todos os tempos, este exercício trabalha todo o corpo, queimando algumas calorias e apertando o peito e o estômago. Fique de quatro e coloque as mãos no chão para que fiquem ligeiramente mais largas e alinhadas com os ombros. Mantenha os pés juntos. Abaixe o corpo até que o peito quase toque o chão e, em seguida, empurre-se de volta à posição inicial. Mantenha os quadris levantados e o núcleo envolvido o tempo todo. Step Ups Este exercício trabalhará seus glúteos e isquiotibiais para dar a você pernas Este exercício trabalhará seus glúteos e isquiotibiais para dar a você pernas mais magras e fortes e um bumbum firme e levantado. Os step ups também trabalham os quadríceps, pois você precisa endireitar o joelho contra a resistência. Fique na frente de um banco ou degrau e coloque o pé esquerdo firmemente no degrau. (Você pode usar o fundo de suas escadas para este, se quiser.) Pressione o pé esquerdo no degrau e empurre o corpo para cima até que a perna esquerda esteja reta. Abaixe o corpo de volta para baixo até que o pé direito toque o chão. Repita começando com o pé direito. Mantenha a cabeça erguida e o núcleo envolvido o tempo todo. Lembre-se de manter seu peso equilibrado uniformemente, não se incline muito para a frente ou muito para trás. Vá mais longe fazendo alguns bíceps com um peso em cada mão enquanto sobe e desce as escadas. Pranchas Outro dos clássicos antigos. Este exercício fortalece seu núcleo e pode melhorar sua postura. Outro dos clássicos antigos. Este exercício fortalece seu núcleo e pode melhorar sua postura. Deite-se de bruços no chão Comece a ficar em uma posição de flexão, mas dobre os cotovelos e descanse o peso nos antebraços em vez de nas mãos. Coloque seu peso traseiro nos dedos dos pés. Seu corpo deve formar uma linha reta dos ombros aos tornozelos. Mantenha as costas retas e contraia o abdômen. Mantenha essa posição por até 60 segundos, ou o máximo que puder. Certifique-se de continuar respirando profundamente. Você pode variar este exercício levantando os braços alternadamente à sua frente e segurando por cinco a 10 segundos. Ou você pode fazer uma prancha lateral apoiando o peso do corpo em um pé e cotovelo. Certifique-se de que seus quadris estejam levantados e seu núcleo esteja ativado e segure por 30 a 60 segundos. Braços Um para os ombros e braços, e outro que pode levá-lo de volta às aulas de ginástica de sua juventude. Um para os ombros e braços, e outro que pode levá-lo de volta às aulas de ginástica de sua juventude. Fique em pé com os braços esticados para os lados na altura dos ombros (pense em uma letra T). Lentamente, comece a fazer círculos de cerca de 30 cm de diâmetro com cada braço estendido. Lembre-se de respirar normalmente enquanto realiza o movimento. Continue o movimento circular dos braços estendidos por cerca de 10 segundos. Inverta o movimento, indo na direção oposta. Você pode tornar este exercício um pouco mais difícil segurando alguns pesos. Agachamentos Estes exercitarão toda a parte inferior do corpo e o núcleo. Estes exercitarão toda a parte inferior do corpo e o núcleo. Fique em pé com o tronco alto e os ombros, costas e peito para fora. Olhe para a frente. Abaixe até que suas coxas fiquem paralelas ao chão. (Pense em sentar em uma cadeira imaginária.) Esteja ciente da posição dos joelhos; não deixe que eles ultrapassem os dedos dos pés ou caiam para dentro. Levante novamente para ficar de pé. Novamente, este é outro exercício que você pode variar. Você pode fazer um agachamento lateral estendendo uma perna para o lado e dobrando o outro joelho para abaixar no agachamento. Ou você pode fazer um agachamento com salto, onde você explode da posição de agachamento e pula no ar. Lunges Outro para a parte inferior do corpo e o núcleo. Outro para a parte inferior do corpo e o núcleo. Fique de pé com os pés juntos. Mantenha o núcleo firme e as costas eretas. Dê um passo à frente com o pé direito. Abaixe-se até que o joelho esquerdo toque suavemente ou quase toque o chão. Empurre de volta para ficar em pé. Repita com a perna esquerda para a frente. Outro exercício versátil que você pode modificar adicionando um salto. Desta vez, dobre os cotovelos a 90 graus à sua frente no início da estocada. Pule para a frente com um pé, depois pule para cima enquanto empurra os braços para a frente, mantendo os cotovelos dobrados. Troque as pernas no ar, em um movimento de tesoura e aterrisse em uma estocada com a outra perna para a frente. Hora de começar Um treino de corpo inteiro pode ser tão fácil ou difícil quanto você quiser. Há tantos exercícios versáteis e variados que você pode fazer, seja sua preferência ir para a academia ou fazer uns 15 ou 20 minutos livres em casa. Com um treino de corpo inteiro, seu corpo pronto para o biquíni pode não estar tão fora de alcance quanto você pensa! Mais

