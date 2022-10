Qual é a melhor cinta de cotovelo de tênis em 2022?

Se você já acordou de manhã com uma dor incômoda no cotovelo, a última coisa que você vai sentir vontade de fazer é balançar uma raquete de tênis. Cotovelo de tenista é algo que qualquer um pode sofrer, não é mais uma reclamação exclusiva de um jogador de tênis do que um osso engraçado é realmente engraçado. E cotovelo de tenista definitivamente não é engraçado. Aqui está o acordo. Quando participamos de qualquer atividade esportiva, ou simplesmente à medida que envelhecemos, podemos antecipar algum tipo de lesão. Por sua própria natureza, os corpos se desgastam e precisam de muita manutenção. Cotovelo de tenista, ou epicondilite lateral, é uma condição dolorosa do cotovelo causada pelo uso excessivo. Usar uma órtese ou suporte para cotovelo de tenista é uma das maneiras mais eficazes de aliviar seu desconforto ou dor e estimular a cura ao mesmo tempo. Você pode até usar uma cinta de cotovelo para melhorar seu jogo ou oferecer suporte em muitas outras atividades atléticas, como levantamento de peso ou corrida. Vamos dar uma olhada em como você pode evitar o temido cotovelo de tenista (sem sequer levantar uma raquete) e algumas das melhores braçadeiras disponíveis. O que é cotovelo de tenista? Cotovelo de tenista afeta 1 a 3 por cento da população dos EUA. É mais comumente associado a atividades relacionadas ao trabalho que envolvem movimentos repetitivos do pulso ou do braço, em vez de atividades esportivas. Na verdade, menos de 5% dos casos de cotovelo de tenista estão diretamente ligados ao jogo de tênis. Essa condição ocorre devido aos músculos dos antebraços ficarem estressados ​​​​pelo uso excessivo ou movimentos repetitivos e quando os tendões da área recebem micro rasgos neles. Os sintomas ou sinais de alerta do cotovelo de tenista incluem: Rigidez do cotovelo logo pela manhã.

Dor ao tentar agarrar ou segurar um objeto (abrir um frasco ou garrafa com tampa de rosca pode ser muito desconfortável).

Dor no cotovelo e antebraço ao realizar atividades diárias normais.

Dormência, perda de mobilidade do cotovelo e perda do movimento do antebraço podem resultar de ignorar os sintomas anteriores e não descansar ou evitar o uso dos músculos e tendões afetados. Uma visita ao seu médico de família normalmente pode detectar a presença de uma queixa de cotovelo de tenista. Um simples exame físico feito pelo seu médico pode identificar seus sintomas como relacionados ao cotovelo de tenista. Um médico pode solicitar raios-X, estudos de nervos ou ressonância magnética e tomografia computadorizada para descartar problemas mais sérios. No seguinte clipe do Youtube, um médico da John Hopkins University explica o diagnóstico e alguns dos tratamentos que podem ser recomendados: Aqui está a boa notícia! Aqui está a boa notícia! Felizmente, na maioria dos casos, a intervenção cirúrgica não é necessária. A maioria das lesões menores provavelmente se curará com o descanso adequado e evitando o uso dos músculos e tendões que o cotovelo de tenista impacta. As terapias comuns incluem injeções de esteróides, fisioterapia, gelo na área e uma tala ou órtese de cotovelo. A cirurgia é usada apenas como último recurso. Escolhendo a cinta de cotovelo de tênis certa para você Se você está sofrendo de dor no cotovelo como resultado de praticar esportes (até mesmo tênis, talvez!) É sempre aconselhável procurar a ajuda de um profissional médico que possa avaliar o seu estado e recomendar o tipo de dispositivo mais adequado para si. Mas se você está simplesmente querendo se proteger contra quaisquer lesões futuras, você precisa determinar quanta proteção você deseja e quão confortável você se sentiria em diferentes estilos de cotoveleira. Os dois estilos mais comuns, e muitas vezes menos caros, de órtese de cotovelo são a cinta de cotovelo de tenista ou a manga de cotovelo de tenista. Para um entusiasta de esportes casual com dor em áreas específicas, uma cinta é ideal, pois aplica pressão em certos tendões e músculos para absorver parte da força que percorre seu braço enquanto você a usa. Normalmente são feitos de materiais confortáveis ​​como nylon ou neoprene e prendem com tiras de velcro. Alguns até têm almofadas de estabilidade extra que oferecem suporte para a articulação do cotovelo ou músculos onde a dor é pior. As mangas de cotovelo de tamanho normal são a outra opção relativamente barata para tratar ou prevenir o cotovelo de tenista. Eles são projetados para um apoio mais geral do cotovelo e são ideais para medidas preventivas ou para pessoas que sentem desconforto ao praticar esportes. Eles são fáceis de aplicar, normalmente feitos de tecidos macios, mas de suporte e têm uma natureza elástica para permitir o movimento total. Outra vantagem é manter a área mais aquecida o que auxilia ainda mais na cicatrização e proteção muscular. Outro tipo de braçadeira de cotovelo de tenista é o grampo de epicondilite, que é mais usado em circunstâncias médicas. Eles são os mais caros, além de serem os mais avançados na maneira como aplicam proteção ao seu cotovelo. Eles geralmente são feitos de plástico resistente com uma alça que o prende ao braço. Eles precisam ser ajustados corretamente para obter melhores resultados e, com seu custo mais alto, tendem a ser usados ​​principalmente por atletas profissionais ou tenistas. Qual é a melhor cinta de cotovelo de tênis? Escolher uma órtese de cotovelo nem sempre é fácil, existem excelentes suspensórios ou mangas disponíveis no mercado, mas também há muitos que não valem o seu dinheiro. Analisamos muitos dos produtos mais vendidos e esperamos que nossa lista o ajude a escolher a melhor joelheira de tenista para suas necessidades.









