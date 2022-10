Qual é a melhor massagem muscular em 2022?

Todos nós já tivemos aqueles dias em que nossas pernas ou braços parecem pesos mortos e a dor é insuportável. Pode ter sido um treino mais extenuante na academia, uma corrida ou passeio de bicicleta particularmente desafiador ou talvez apenas o estresse da vida cotidiana. À medida que envelhecemos, sentimos mais essa dor e precisamos de alívio rápido e algo que cure a inflamação. A dor crônica é classificada como dor que dura 12 semanas ou mais e, de acordo com a Academia Americana de Medicina da Dor, mais de 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo sofrem de dor crônica. É a causa mais comum de incapacidade de longo prazo nos EUA, afetando cerca de 100 milhões de americanos. As fricções musculares oferecem um alívio rápido e instantâneo dessa dor para muitos sofredores. Quer saber mais sobre massagem muscular? Muitas vezes vendidos como cremes ou géis para alívio da dor, essas fórmulas tópicas são esfregadas no corpo para aliviar a dor de músculos sobrecarregados, tensos ou torcidos. Muitos cremes ou fricções funcionam puxando sangue para a área lesionada, enquanto outros proporcionam uma sensação de resfriamento que alivia a sensibilidade. Alguns cremes até usam uma combinação de calor e frio para tratar a dor e atacar sua causa subjacente número um: inflamação. Vamos dar uma olhada em como a melhor massagem muscular pode ajudar a se livrar dessa dor e manter seus músculos com o melhor desempenho. Com tantos produtos diferentes disponíveis, demos uma olhada em algumas das melhores massagens musculares disponíveis hoje. Como funcionam as massagens musculares? Quando criança, muitos de nós fomos instruídos por nossos pais a ‘esfregar melhor’ quando sentíamos alguma dor. A ação física de esfregar um creme ou gel muscular ajuda a aquecer a área lesionada e estimular o fluxo sanguíneo. Essa massagem nos músculos também permite que o creme penetre na pele mais facilmente, onde atua para aliviar a dor, aliviar qualquer desconforto e acelerar a recuperação. Os ingredientes ativos interagem com as terminações nervosas para reduzir a inflamação e impedir que as mensagens de dor cheguem ao cérebro. Os ingredientes naturais mais eficazes tendem a ser glucosamina, condroitina, celadrina e muitos óleos essenciais, incluindo mentol, eucalipto e cânfora. Alguns deles atuarão como um analgésico anti-inflamatório natural da mesma forma que a aspirina. As fricções musculares que atuam como um agente de resfriamento reduzirão a inflamação e o inchaço devido ao uso excessivo e às lesões e são mais adequadas para lesões agudas à medida que ocorrem. Os bálsamos de aquecimento criarão vasodilatação que atrai sangue para os capilares da pele e cria uma sensação de calor. Este calor pode ser ideal para dar alívio a longo prazo de dores crônicas e doenças degenerativas como a artrite. Massagear os músculos doloridos após um treino com uma massagem muscular é uma maneira eficaz de aliviar a dor de DOMS (dor muscular de início tardio), conforme mostrado no seguinte vídeo do Youtube: O que fazer e o que não fazer de usar Muscle Rub Embora você possa estar usando uma massagem muscular para evitar tomar outros medicamentos, você deve ter o mesmo cuidado e cautela que toma qualquer outro medicamento. Verifique com seu médico ou farmacêutico antes de começar a usar qualquer tipo de alívio da dor para possíveis interações ou efeitos colaterais. Siga estas dicas para um uso mais seguro da melhor massagem muscular. Fazer: Instruções Siga sempre as instruções incluídas na embalagem ou em uma folha separada dentro da caixa. Lave suas mãos Lave as mãos depois de aplicar o esfregão. Isso é especialmente importante ao usar produtos que incluem ingredientes poderosos como a capsaicina, que queimará se você entrar em seus olhos ou em partes mais sensíveis do corpo. Lavar suas roupas Lave todas as roupas ou outros itens que possam ser esfregados com água e sabão ou detergente neutro. Algumas fricções musculares irão manchar ou deixar um resíduo gorduroso em certos tecidos. Alergias Sempre verifique se há alguma alergia que você possa ter ou possíveis interações dos ingredientes de sua massagem muscular e outros medicamentos que você já está tomando. Irritação Se você notar qualquer irritação na pele ou desconforto, pare de usar o produto imediatamente. Não é: Inscrição Não aplique o creme na pele quebrada ou feridas abertas. Tente evitar o uso após o banho, pois seus poros estarão abertos. A maioria das massagens musculares tem ingredientes ativos poderosos que picam em áreas mais sensíveis, danificadas ou expostas da pele. Outros medicamentos Evite usar massagens musculares se estiver tomando aspirina ou anticoagulantes. Circulação sanguínea Pessoas com problemas de circulação ou neuropatia não devem usar fricções musculares de tratamento a frio. Calor e almofadas de gelo Não use uma massagem muscular ao mesmo tempo que usar uma almofada de calor ou uma almofada de gelo. Muito calor queimará e, na outra extremidade da escala, muito frio pode resultar em congelamento. Frequência Use com moderação. Muitas pessoas relataram queimaduras graves na pele ao usar fricções de calor mais poderosas. A melhor massagem muscular Ao procurar a melhor massagem muscular para atender às suas necessidades, existem quase tantos produtos quanto diferentes dores musculares. Analisamos algumas das massagens musculares mais vendidas para trazer cinco, em nossa opinião, das melhores massagens musculares de 2022.









Nossa escolha Qualquer uma das massagens musculares ou cremes para alívio da dor que analisamos pode ser eficaz para aliviar a dor e o inchaço de lesões musculares ou articulações rígidas. Tudo se resume a quanto você quer gastar, qual é o melhor para o seu tipo de dor e quão discreto você quer que o creme seja. Pelo valor que oferece em um tamanho maior de 16 onças e adequação para tratamento eficaz de muitos problemas musculares e de dor, o creme de alívio da dor do Dr Pat é, em nossa opinião, a melhor massagem muscular que você pode comprar em 2022. Sofrendo de dores musculares já não significa que você tem que cheirar como um vestiário do ensino médio. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação