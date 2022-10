Qual é a melhor joelheira para correr em 2022?

Todo mundo entende que manter a forma é essencial para manter um estilo de vida saudável. Enquanto alguns preferem a academia ou esportes de equipe, um grande número de pessoas gosta de correr ou correr. Correr é uma excelente maneira de se manter em forma e saudável enquanto desfruta do ar livre ouvindo música ou um livro de áudio. A maioria dos corredores se exercita em superfícies duras, como concreto, asfalto ou pavimentos. Isso pode ter um impacto nos joelhos, mesmo ao usar tênis de corrida decentes, projetados para corridas na estrada. Os joelhos são semelhantes a um amortecedor em um veículo motorizado. Como amortecedores, seus joelhos podem se desgastar ou ser danificados, se não forem cuidados. As forças colocadas nos joelhos durante uma corrida às vezes podem levá-los a sentir dor ou sensibilidade após um exercício. Os corredores podem sofrer vários tipos de lesões no joelho e estudos médicos analisaram os efeitos que a corrida tem no corpo. Um grande número de pessoas que praticam esportes e correm regularmente também experimentam problemas nas articulações mais tarde na vida e podem sofrer de artrite ou reumatismo. No entanto, nem tudo é desgraça e tristeza para quem gosta de correr. Uma joelheira pode ajudar a proteger o joelho da absorção de força excessiva durante uma corrida e prolongar a vida útil dos amortecedores embutidos no corpo. O que é uma cinta de joelho? Uma joelheira é um dispositivo bastante simples usado sobre o joelho para dar apoio à articulação e à área circundante durante o exercício. Joelheiras podem ser feitas de vários materiais, incluindo neoprene, lycra, espuma, metal e plástico. Existem vários aparelhos no mercado e todos eles oferecem diferentes tipos de suporte para o joelho, do geral ao específico para lesões. Para que serve uma cinta de joelho? Joelheiras podem ser usadas por corredores para ajudar a prevenir lesões no joelho. Aparelhos também são usados ​​para ajudar na recuperação após o joelho ter sofrido algum tipo de dano. Muitos corredores amadores usam uma joelheira quando estão batendo nas ruas. Atletas profissionais também os usam quando estão fazendo uma sessão de treinamento. Usar uma joelheira não significa que você nunca terá problemas. Usar uma órtese quando você está correndo pode ajudar a minimizar as chances de um problema se desenvolver agora e mais tarde na vida. As condições comuns associadas à corrida incluem a síndrome da dor patelofemoral (joelho do corredor) e danos nos tendões. As distensões musculares também são um problema comum e o uso de uma órtese pode ajudar o fluxo sanguíneo para os músculos, além de dar alguma proteção ao joelho. Dois tipos de joelheiras são usados ​​por corredores e ambos oferecem diferentes formas de suporte e compressão. Joelheiras Básicas As joelheiras básicas são mangas elásticas e simplesmente deslizam sobre o joelho semelhante a uma bandagem de compressão. A maioria desses aparelhos são feitos com neoprene e proporcionam um efeito de aquecimento, além de apoiar o joelho. Esses aparelhos básicos também oferecem algum nível de compressão que pode ajudar a controlar pequenos inchaços e ajudar no fluxo sanguíneo. Os suspensórios de manga são fáceis de colocar e, se encaixam bem, tendem a permanecer no lugar durante uma corrida. Joelheiras Advanced e Elite As joelheiras avançadas e de elite oferecem um pouco mais de suporte do que as chaves básicas. Muitos desses aparelhos têm um orifício em forma de rosquinha que se encaixa sobre a rótula, permitindo que ela avance naturalmente. Há também suspensórios com suportes laterais flexíveis ou dobradiças que podem ajudar a manter o joelho reto, proporcionando um grau de estabilidade lateral. Um dos principais benefícios desses suspensórios é que eles podem ser usados ​​em cima de suas calças de jogging ou calças de treino. Como escolher a cinta de joelho correta Há algumas coisas importantes a serem observadas ao escolher uma joelheira para usar ao correr. Ao contrário do mito popular, o tamanho importa, e sua órtese precisa se encaixar perfeitamente e permanecer no lugar. Uma cinta deve ser segura acima e abaixo do joelho e não se amontoar ou dobrar. Você também deve usar um produto que seja confortável de usar contra a pele. Quando você está correndo, você vai suar e é aconselhável usar uma cinta que não retenha a transpiração. Quando o excesso de transpiração gruda na pele por qualquer período de tempo, você pode desenvolver uma erupção cutânea e isso precisa ser evitado. Devido ao fato de que as pessoas vêm em todas as formas e tamanhos, você não pode ter certeza de que uma órtese é adequada até usá-la em uma corrida. Uma cinta que se encaixa em um corredor pode ser totalmente insuficiente para você, e você pode achar que precisa experimentar várias cintas diferentes antes de encontrar o produto perfeito. Aqui estão alguns pontos importantes a serem considerados com cuidado ao comprar uma joelheira: Requisitos de suporte Uma joelheira oferecerá algum nível de suporte, mas cada corredor terá requisitos diferentes e você deve escolher cuidadosamente os produtos disponíveis. Conselho médico Não use uma joelheira para controlar os sintomas de uma lesão sofrida durante a corrida em vez de procurar aconselhamento médico profissional. Dimensionamento Sua órtese precisa ser do tamanho correto para que se encaixe, seja confortável e permaneça no lugar enquanto você corre. A última coisa que você precisa é parar em intervalos regulares para colocar a joelheira no lugar. Muitos corredores de longa distância entrarão em uma zona de concentração, e uma cinta mal ajustada seria uma distração indesejada. Circulação Certifique-se de usar uma joelheira que lhe dê suporte adequado sem restringir o fluxo de sangue. Cortar a circulação pode ser extremamente perigoso e prejudicial à sua saúde. Quando você está correndo, seus músculos precisam de um bom suprimento de oxigênio para evitar cãibras e fadiga. Respirabilidade Se você é um corredor de longa distância, tente usar uma cinta feita com tecido respirável e um forro. Usar um produto forrado e respirável fará com que ele se sinta mais confortável contra a pele quando usado por longos períodos de tempo. Qual é a melhor joelheira para correr? Tendo analisado a variedade de suspensórios disponíveis, selecionamos cinco que oferecem suporte para o joelho durante a corrida. As principais características que consideramos para cada produto foram o suporte fornecido, conforto e ajuste, e o preço. Todos esses suspensórios são feitos de materiais semelhantes e podem ser usados ​​pela maioria dos corredores de curta, média e longa distância. Há uma revisão para cada joelheira juntamente com algumas vantagens e desvantagens de cada produto.









Nossa escolha Todos os aparelhos que analisamos oferecem um bom nível de suporte ao joelho e alguns deles também fornecem compressão. Nenhum dos produtos era excessivamente caro e todos são bem construídos, o que significa que devem durar. Tendo analisado a construção, conforto, eficácia e preço, a melhor joelheira para corrida é a manga de compressão de joelho UFlex Athletics. Este produto com preço razoável preenche todos os requisitos e os usuários disseram que é fácil de usar e confortável. A cinta fornece o suporte que os corredores procuram e é acessível. O fato de permanecer no lugar mesmo nas tiragens mais longas faz com que seja o produto de destaque. Ser capaz de dobrá-lo e colocá-lo em sua bolsa ou bolso também é útil. Esta é uma joelheira redonda que pode ser usada em corridas de curta e longa distância por pessoas de todas as idades. Apesar de ser um modelo de manga, não parece reter a transpiração, devido ao tecido usado para confeccioná-lo. As pessoas que usaram essa órtese também disseram que ela teve um desempenho muito melhor do que algumas das joelheiras de preço mais alto disponíveis. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

