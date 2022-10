Qual é o melhor oxímetro de pulso em 2022?

Você deve ter notado em suas últimas visitas à academia, mais e mais pessoas usando pequenos dispositivos semelhantes a cubos em seus dedos ou ocasionalmente fazendo uma leitura em tal dispositivo. Já temos relógios inteligentes, monitores de frequência cardíaca e contadores de passos, por que precisamos de mais uma ferramenta de medição? O melhor oxímetro de pulso é um dispositivo que pode medir seus níveis gerais de condicionamento físico e fornecer outras informações sobre seu desempenho de treinamento. Quer saber mais sobre oxímetros de pulso? Tradicionalmente encontrados em hospitais ou centros de reabilitação, os oxímetros de pulso estão lentamente se infiltrando em nossas academias e centros de fitness. Eles já foram usados ​​para monitorar a saúde de indivíduos com qualquer tipo de condição que possa afetar os níveis de oxigênio no sangue, especialmente no hospital. Muitos atletas reconheceram o valor de monitorar seus níveis de oxigênio durante exercícios extenuantes (pacientes com problemas respiratórios ou em recuperação de uma doença recente também podem se beneficiar do uso de um oxímetro durante o exercício). Então vamos dar uma olhada mais de perto. O que é um oxímetro de pulso, o que ele realmente faz e por que valeria a pena investir em um? Embora os oxímetros de pulso possam não ser uma compra essencial para todos, existem certas situações em que as informações podem ser particularmente úteis. Continue lendo se quiser descobrir se pode se beneficiar de tal dispositivo e descubra o que procurar ao escolher o melhor oxímetro de pulso. O que é um oxímetro de pulso? No nível mais básico, como o nome sugere, um oxímetro de pulso é usado para medir o nível de saturação de oxigênio no sangue e também a taxa de pulso. Se você já foi internado no hospital ou sofre de um distúrbio respiratório, provavelmente já se deparou com um desses dispositivos. Muitos médicos usam um oxímetro de pulso como forma de verificar seus sinais vitais como um medidor de pressão arterial. As condições para as quais eles podem ser usados ​​para monitorar a saúde de um paciente incluem o seguinte: Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).

Asma.

Pneumonia.

Câncer de pulmão.

Anemia.

Ataque cardíaco ou insuficiência cardíaca.

Defeitos cardíacos congênitos. O uso de um oxímetro de pulso permitirá ao médico avaliar se alguém precisa de ajuda para respirar, avaliar o funcionamento de um medicamento ou ventilador e monitorar os níveis de oxigênio durante ou após procedimentos cirúrgicos que exigem sedação. A oximetria de pulso também pode avaliar a capacidade do paciente de tolerar o aumento da atividade física ou é frequentemente usada para verificar se alguém para de respirar momentaneamente em casos de apnéia do sono. Os oxímetros de pulso são usados ​​em ambientes de internação ou ambulatorial e, em alguns casos, um médico pode recomendar que você tenha um oxímetro de pulso para uso em casa. Se você pretende comprar um oxímetro por motivos médicos, sempre fale primeiro com seu médico, que poderá aconselhar se você realmente precisa de um e qual o melhor tipo para obter. Como funciona um oxímetro de pulso? Um oxímetro de pulso é uma opção não invasiva que simplesmente se prende ao dedo e irradia luz infravermelha invisível e uma luz vermelha visível para medir o conteúdo de oxigênio do sangue. Simplificando, o sangue oxigenado é vermelho e o sangue desoxigenado é azul, com suas artérias e capilares transportando o sangue oxigenado. Um fotodetector calcula a luz absorvida para determinar o nível em que seu sangue está saturado com oxigênio. Fica comigo aqui. O oxímetro de pulso poderá, portanto, informar seus níveis de saturação de oxigênio junto com seu pulso ou frequência cardíaca. Para uma explicação mais detalhada de como funciona um oxímetro de pulso e a ciência por trás dele, assista ao seguinte vídeo do YouTube: Uma leitura de 95% ou Uma leitura de 95% ou mais de saturação de oxigênio é considerada saudável em adultos, com qualquer coisa abaixo de 92% considerada um indicador precoce de hipoxemia ou deficiência de oxigênio atingindo os tecidos do corpo. Quais são os benefícios de um oxímetro de pulso? Os oxímetros de pulso são muito precisos e tendem a ser baratos. Embora os benefícios de usar um oxímetro de pulso por razões médicas sejam bastante claros, os oxímetros de pulso também são usados ​​durante os treinos de academia, fornecendo informações importantes para amadores e atletas. Muitas pessoas optaram por usar um oxímetro de pulso durante exercícios extenuantes, onde uma faixa de oxigênio eficaz é vital para seu desempenho. Velocidade, resistência e eficiência dependem de um nível efetivo de oxigênio no sangue. Ao usar um oxímetro de pulso durante o treino, você pode ter certeza de que está obtendo um fluxo de oxigênio mais equalizado durante a sessão de treino e calcular seu VO2max. Ao se exercitar em altitudes mais altas, como caminhadas ou escaladas, usar um oxímetro de pulso ajudará a evitar a hipóxia. Pessoas que sofrem de doenças respiratórias, incluindo asma ou enfisema, se beneficiarão especialmente do uso de tal dispositivo. Muitos cuidadores recomendarão o exercício como forma de aumentar a resistência e a aptidão geral de um paciente. Infelizmente, o exercício às vezes pode aumentar a falta de ar e usar um oxímetro pode ajudar a evitar ataques respiratórios potencialmente alarmantes. O que procurar no melhor oxímetro de pulso Escolher o melhor oxímetro é fácil quando você sabe o que está procurando. Como dito anteriormente, se você está comprando para monitorar uma condição médica, é sempre aconselhável procurar o conselho de seu médico, que pode orientá-lo na direção certa. A precisão é sem dúvida a coisa mais importante a considerar ao escolher o melhor oxímetro de pulso, juntamente com a velocidade. Escolher uma marca conhecida ou respeitável às vezes dará resultados mais precisos, mas o tipo de oxímetro de pulso que você compra também pode fornecer resultados diferentes. Além dos oxímetros de pulso de dedo, você também obtém oxímetros de mão (como os usados ​​em hospitais), oxímetros de pulso fetais (para uso específico em crianças), sensores de pulso e sensores de mesa também. Outros recursos para procurar incluem: Visor claro de fácil leitura.

Alarmes visuais e sonoros para possíveis alertas de saúde.

Sensores para oxigênio no sangue e frequência de pulso.

Vida útil da bateria e quaisquer recursos de desligamento automático.

Função de recuperação de histórico ou memória.

Durabilidade.

Portabilidade, quão compacta é a unidade?

Conectividade, tem Bluetooth ou um aplicativo dedicado? O melhor oxímetro de pulso Tendemos a nos ater aos oxímetros de pulso de dedo ao procurar o melhor oxímetro de pulso, devido ao seu baixo custo, facilidade de uso e fatores de portabilidade. Embora a maioria dos oxímetros de pulso sejam semelhantes e normalmente custem praticamente o mesmo, você deve escolher os recursos que considera mais úteis para suas necessidades. Se for para uso externo, você pode querer algo mais durável ou talvez queira um oxímetro de pulso adequado para crianças também.









Nossa escolha Muitos dos oxímetros de pulso que analisamos incluíam recursos extras, mas a um preço mais caro. Gosto particularmente da ideia de um dispositivo conectado que se conecta a todos os meus outros dados de saúde. Mas, no final das contas, todos esses dispositivos são comercializados como adequados apenas para aviação ou uso recreativo, não para uso médico. Para uma verificação rápida do nível de saturação de oxigênio no sangue e da taxa de pulso, rápido e preciso, ao mesmo tempo em que é compacto para transportar, o oxímetro de pulso de ponta de dedo OLED Santamedical Generation Two é o melhor oxímetro de pulso. Com um estojo de transporte incluído para proteção e alça de pulso/pescoço para portabilidade, oferece um ótimo valor por menos de US $ 20 para um produto que pode ser usado por toda a família. Mais

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

