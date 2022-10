Qual é a melhor cinta traseira em 2022?

A dor nas costas não é apenas uma condição debilitante, mas também muito comum. Especialistas da Associação Americana de Quiropraxia estimam que 80% dos adultos sofrerão dores nas costas em algum momento de suas vidas. Embora a dor nas costas ocasional possa ser um pouco irritante, a dor crônica nas costas afetará drasticamente sua qualidade de vida. Se não tratada, a dor crônica nas costas pode levar a desequilíbrios muito mais sérios em seu corpo. Certas ocupações estão mais intimamente ligadas à dor nas costas, com trabalhadores que são obrigados a fazer trabalho pesado, como em um canteiro de obras ou em um armazém, mais propensos a lesões e dores nas costas. O uso de um colete nas costas permite que esses trabalhadores apoiem as costas na posição correta, evitando mais lesões. De acordo com o relatório Global Burden of Disease, a dor lombar é a maior causa isolada de incapacidade em todo o mundo. Os coletes nas costas também podem ajudar na reabilitação de uma lesão, ao realizar mais atividades físicas em exercício ou até mesmo quando sentado em sua mesa para corrigir sua postura. A melhor cinta lombar limitará o movimento de sua coluna, evitará agravar quaisquer lesões existentes, apoiará suas costas e as manterá na posição e postura adequadas. Os benefícios de uma cinta traseira A dor crônica nas costas é frequentemente tratada com uma combinação de fisioterapia e medicamentos prescritos para alívio da dor. Esses medicamentos apenas aliviam temporariamente a dor e podem ter efeitos colaterais, além de serem viciantes. As drogas servem apenas para mascarar a dor e pouco fazem para corrigi-la. Métodos mais intervencionistas, como um colete nas costas, ajudarão a fortalecer a estrutura dos músculos e ossos das costas sem cirurgia invasiva. As cintas traseiras não são apenas para pessoas que têm uma lesão nas costas. A dor nas costas é um dos motivos mais comuns de afastamento do trabalho e é a segunda natureza mais frequente das visitas ao médico nos EUA. Portanto, o uso correto de uma cinta lombar deve ser considerado importante não apenas no tratamento de lesões, mas também na prevenção delas. Os coletes nas costas são muito baratos em comparação com a cirurgia ou outras formas de tratamento necessárias para a dor crônica nas costas, e usar um colete nas costas como medida preventiva ajudará a manter as costas saudáveis. Se sua rotina diária envolve ficar sentado em uma mesa o dia todo, ficar em pé, andar de pé por longos períodos de tempo ou levantar e puxar peso, um colete nas costas pode ajudar a diminuir o impacto de anos de estresse físico. E o melhor de tudo, os suspensórios traseiros modernos têm designs superiores que são mais finos, mais leves e mais fortes do que nunca (muitos podem até ser usados ​​por baixo da camisa sem serem muito visíveis). Que tipo de cinta traseira você deve escolher? O tipo de cinta lombar que você obtém depende muito de qual função você deseja que a cinta traseira execute. Os coletes nas costas são mais frequentemente associados à dor lombar (ou ciática), mas alguém que está lutando com dor na parte superior das costas ou dor no ombro precisará de um tipo completamente diferente de colete nas costas. Muitos coletes traseiros empregam um design especializado que visa atingir e proteger uma área específica das costas, é importante garantir que as necessidades do usuário sejam atendidas pelo suporte que o colete selecionado oferece. Cintas de apoio lombar ou lombar O mais comum é o colete nas costas, que tem como alvo a parte inferior das costas e suporta a coluna lombar, oferecendo suporte e alívio da dor de problemas de disco e ciática. Eles podem ser duros ou macios, feitos de um plástico rígido ou de um material elástico mais macio. Aparelhos mais macios são projetados para evitar o movimento da coluna para frente, fornecendo suporte extra e trabalhando para corrigir a postura e a posição corretas da coluna. Aparelhos rígidos funcionam mantendo a parte inferior das costas e a coluna o mais rígidas possível e restringindo seus movimentos. Essa restrição de movimento os torna ideais para a recuperação de lesões em que movimentos de flexão ou drásticos podem piorar a condição. Ao tentar levantar um objeto, a cinta traseira o forçará a levantar com as pernas em vez das costas; uma técnica de levantamento muito mais saudável. As cintas lombares também podem fornecer suporte muscular e alívio da dor para atletas de todas as idades e níveis de condicionamento físico, apenas certifique-se de que o suporte lombar não limite demais sua amplitude de movimento. Os suspensórios flexíveis nas costas são indispensáveis ​​para os corredores ávidos, e os suspensórios flexíveis (ou macios) tendem a ser menos volumosos e se encaixam confortavelmente sob suas roupas. Parte superior das costas e suspensórios O segundo tipo de órtese que você vê (ou mais frequentemente não vê!) é um suporte para as costas projetado para dar suporte à parte superior das costas e à região torácica. Esses aparelhos nas costas melhorarão a postura por meio de suporte e memória muscular, com a má postura muitas vezes responsável pela dor nas costas superior e inferior. Normalmente, uma figura de oito será usada ao redor da parte superior das costas e ombros para treinar os músculos e fornecer suporte, enquanto alinha os ombros com a coluna. Uma cinta de ombro ou parte superior das costas será especialmente útil se você ficar sentado em uma mesa o dia todo. Normalmente, eles são projetados para serem usados ​​discretamente sob as roupas e são feitos de material macio, mas forte, como o neoprene. Acolchoamentos ou almofadas podem aumentar o conforto de uma cinta lombar. A diversidade de suporte oferecido varia de uma cinta para outra. Os suportes superiores das costas com mais suporte podem restringir sua amplitude de movimento e são inadequados para a maioria dos esportes. Uma órtese de baixo suporte restringirá apenas ligeiramente seu movimento, mas pode ser necessária para ser usada por mais tempo para aliviar a dor e melhorar a postura. Outros fatores a serem considerados ao escolher a melhor cinta lombar Se você está sofrendo de dor nas costas, um médico ou quiroprático pode aconselhar qual tipo de colete você deve escolher. Alguns pacientes qualificados podem até obter a cinta lombar fornecida pelo Medicare. Outros fatores incluem: onde você usará a cinta traseira, por quanto tempo e o que você fará enquanto a usa. Se é algo que você planeja usar o dia todo no escritório, você vai querer algo confortável, leve e fácil de esconder sob a roupa. Se for algo que você pretende usar enquanto estiver mais ativo, procure um colete mais absorvente e facilmente lavável. Este vídeo do Youtube mostra as gafes da moda de usar um colete nas costas: Talvez um dos fatores Talvez um dos fatores mais importantes que as pessoas muitas vezes esquecem é quão fácil é consertar ou anexar? Isso afetará o conforto da cinta traseira, o quão bem ela funciona e até mesmo se ela permanecer. Os melhores suspensórios permitem que você os coloque sem ajuda , o que também significa que você pode tirá-los facilmente se ficarem muito desconfortáveis ​​(e acredite em mim, às vezes eles fazem!). A melhor cinta lombar Se você quer apenas um pouco de apoio extra enquanto trabalha, uma postura melhor sentada em sua mesa ou está se recuperando de uma lesão, há muitos suportes para as costas para escolher. Analisamos alguns dos aparelhos mais vendidos para trazer a você os cinco, que, em nossa opinião, podem fornecer alívio imediato e ajudar em várias condições.









Nossa escolha Se você está procurando o melhor colete para as costas, uma das melhores pessoas para perguntar seria o seu médico ou quiroprático, que pode identificar o tipo de dor nas costas que você tem. Embora um médico não possa endossar ou aprovar estritamente uma determinada marca, analisamos as diferentes cintas lombares e, em nossa opinião, a cinta lombar estabilizadora lombar e o cinto de suporte BraceUP® oferecem o melhor suporte em uma cinta lombar de qualidade que você ganhou ‘t achar muito restritivo para o seu movimento. Como sempre, você deve seguir as diretrizes do fabricante para obter os melhores resultados e evitar possíveis efeitos colaterais ou lesões. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação