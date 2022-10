Qual é a melhor cinta do túnel do carpo em 2022?

A síndrome do túnel do carpo (STC) já foi uma condição exibida principalmente por aqueles que trabalham no setor de trabalho manual, onde movimentos repetitivos sobrecarregavam o nervo mediano no punho. Com o aumento da automação e a recente diminuição desse tipo de emprego, seria uma suposição natural que a incidência de STC diminuiria. No entanto, de acordo com um estudo recente realizado por pesquisadores da Clínica Mayo, o número de casos relatados aumentou nas últimas duas décadas.

Apesar desta informação aparentemente sombria, há boas notícias!

O uso de uma cinta do túnel do carpo não apenas reduz ou elimina os sintomas da STC, mas também pode prevenir sua ocorrência em primeiro lugar e permitir que você participe das atividades que você gosta. Embora este artigo não deva substituir o conselho dado pelo seu médico, ele pode ser usado além de ajudá-lo a escolher a melhor órtese para sua condição.

O que é uma cinta do túnel do carpo?

A cinta do túnel do carpo é uma luva sem dedos que cobre toda a palma/costas da mão e se estende abaixo do pulso. Sua função é proporcionar alívio da dor da STC. Eles são facilmente colocados e removidos e, portanto, não requerem conhecimento médico prévio para usá-los.

Como funciona uma cinta do túnel do carpo?

A síndrome do túnel do carpo ocorre quando o nervo mediano no pulso é comprimido, levando a dor, dor ou dormência sentida nos dedos ou no pulso. Em muitos casos, esses sintomas podem se estender pelo antebraço e, à medida que a condição progride, pode enfraquecer os músculos do pulso e dos dedos. Essa condição não é apenas desconfortável e dolorosa, mas também pode tornar a vida cotidiana extremamente difícil, pois o sofredor acha cada vez mais difícil manter um aperto forte e, em alguns casos, até pegar itens.

Obesidade, artrite e trabalho repetitivo podem contribuir para a ocorrência de STC. À medida que a sociedade se torna cada vez mais baseada em tecnologia, o uso de tablets, laptops e smartphones colocou uma pressão progressiva no nervo mediano e, em certa medida, substituiu a incidência induzida pelo trabalho duro de vinte anos atrás.

Uma cinta do túnel do carpo funciona aliviando a pressão no nervo mediano. Sua estrutura mantém o pulso em uma posição quase horizontal alinhada com o antebraço, o que não apenas diminui o estresse colocado no nervo, mas também permite que o sangue rico em oxigênio flua, ajudando-o a se reparar e, assim, aliviar a dor. Como a cinta do túnel do carpo em si não tem dedos, ela não impede o usuário de realizar suas rotinas ou trabalhos normais do dia-a-dia. Há evidências de que usar a cinta do túnel do carpo à noite e também durante a atividade que causa estresse nos pulsos e dedos alivia a dor e ajuda na recuperação.

Por que usar uma cinta de túnel do carpo?

Qualquer pessoa que tenha ou esteja sofrendo de STC entende perfeitamente o desconforto e o mal-estar geral causados ​​pela condição. Além disso, como a STC também pode impedir que o paciente possa trabalhar adequadamente em seu emprego, isso pode afetar as finanças e a saúde mental geral. A cinta do túnel do carpo oferece alívio desses sintomas, permitindo que o paciente continue uma vida normal.

Cinta do túnel do carpo vs outras opções

A descompressão do túnel do carpo é uma cirurgia realizada sob anestesia local na qual o ligamento transverso do carpo é rompido. Isso descomprime o nervo mediano e, teoricamente, alivia a dor.

Embora esse procedimento tenha mostrado ajudar os sintomas a curto prazo, um estudo de 2015 ilustrou que, durante um período de 12 a 18 meses, a cirurgia teve exatamente o mesmo alívio que o uso de uma cinta de túnel do carpo. Portanto, a cinta pode oferecer uma forma não invasiva de alívio.

A fisioterapia às vezes é utilizada para aliviar os sintomas da STC. No entanto, foi demonstrado que muitos meses de terapia contínua são necessários até mesmo para aliviar ligeiramente os sintomas da doença.

Também foi recomendado dentro do mesmo estudo que as pessoas com a condição deveriam se abster de agravar o nervo mediano, evitando a ação que se acredita estar causando isso. Em alguns casos, isso pode não ser possível, especialmente quando a ação agravante faz parte do vínculo empregatício do paciente. Uma cinta do túnel do carpo pode ser usada o tempo todo, permitindo que aqueles com a condição continuem uma rotina normal.

Os corticosteróides administrados como uma injeção podem proporcionar algum alívio, reduzindo o inchaço no nervo mediano. No entanto, embora aliviando os sintomas, parece fazer pouco para interromper ou retardar o avanço da doença.

Por outro lado, um estudo da Universidade de Pittsburgh ilustrou que o uso contínuo de uma cinta do túnel do carpo resultou em uma diminuição significativa dos sintomas da STC. Além disso, os corticosteróides demonstraram ter um efeito negativo significativo no sistema nervoso central.

Como escolher a cinta correta do túnel do carpo

Embora a cinta do túnel do carpo seja um investimento relativamente pequeno para algo que pode oferecer tanto alívio e aumentar o bem-estar geral, é importante que a correta seja escolhida desde o início, para garantir que funcione da melhor maneira possível e não causar mais problemas. Aqui estão os pontos-chave que devem ser observados ao escolher a própria cinta.

Tamanho

Alguns aparelhos do túnel do carpo estão disponíveis em uma base de tamanho único, enquanto outros são dimensionados individualmente. Para CTS muito leves, um tamanho universal pode ser adequado.

No entanto, recomendamos, sempre que possível, encontrar uma cinta que se ajuste perfeitamente a você. Se a órtese for muito pequena, não apenas a ação do pulso será limitada, mas também o suprimento de sangue essencial poderá ser reduzido ao pulso, agravando ainda mais a condição. Se o colete for muito grande, ele não oferecerá nenhum suporte e não ajudará nos sintomas da STC. A maioria das marcas de cinta do túnel do carpo vêm em vários tamanhos de pequeno, médio e grande porte.

O tamanho exato desses aparelhos varia entre as marcas, mas se você verificar o site do fabricante, geralmente há uma tabela de tamanhos. Para garantir que você encontre o tamanho perfeito para você, é essencial que você tire as medidas do seu próprio pulso. Aqui está um guia em vídeo para mostrar como isso pode ser feito:

Materiais

Procure por aparelhos do túnel do carpo que ofereçam materiais respiráveis. Se o colete for usado por longos períodos de tempo, a pele precisa evaporar a água da superfície, caso contrário, o interior do colete ficará úmido com a transpiração e causará odores desagradáveis.

Com tala ou sem tala?

Muitos Braceletes são construídos com uma tala de metal dentro do forro para garantir uma posição de pulso firme e rígida. Para uso noturno, isso é ideal, pois o pulso não precisa flexionar enquanto você dorme.

Para uso diurno, isso pode ou não ser restritivo, dependendo do seu estilo de vida. Por isso, é importante considerar quanta flexibilidade você precisará. Como um benefício adicional, cada vez mais os fabricantes estão incluindo talas removíveis, permitindo que a cinta do túnel do carpo seja personalizada para suas próprias necessidades pessoais.

Esquerda ou direita?

Embora alguns aparelhos do túnel do carpo sejam universais e funcionem muito bem em ambas as mãos, alguns são específicos para a esquerda ou direita. Portanto, é importante ao fazer o pedido que você garanta que está comprando um para sua mão correta!

Comprimento do pulso

Se o seu CTS estiver localizado principalmente nos dedos e polegar, uma cinta de túnel do carpo mais curta pode ser suficiente. Se se estender além do pulso até a parte superior do antebraço, recomenda-se uma cinta mais longa para fornecer maior suporte.

Estilo

Você pretende que a cinta seja vista ou deseja que ela seja escondida? Alguns aparelhos são muito elegantes e podem ser facilmente escondidos sob a roupa. Outros são muito maiores e teriam dificuldade para caber embaixo de uma camisa de trabalho, por exemplo.

Qual é a melhor cinta do túnel do carpo?

Tendo analisado a grande variedade de aparelhos do túnel do carpo disponíveis, reduzimos os cinco principais, que em nossa opinião têm todos os requisitos para tornar o CTS não mais do que uma memória distante!











Nossa escolha

O Mueller Fitted Wrist Brace é a nossa escolha para o melhor colete do túnel do carpo. Combina compressão e rigidez com um design fino, o que significa que pode ser usado em qualquer ocasião, mas ainda fornece a força necessária para aliviar o sofrimento da síndrome do túnel do carpo.

Com opções esquerda e direita e tamanhos diferentes, a órtese pode ser adaptada para se ajustar perfeitamente ao seu braço e permanecer no lugar o dia todo e o tecido com tratamento microbiano garante que você tenha a confiança de estar livre de odores o dia todo. É personalizável com sua barra removível de alumínio, dando-lhe o suporte quando necessário.

Tudo isso e o bônus adicional de que é o mais ecológico de todos os aparelhos! Boa sorte, e um brinde aos anos de pulsos sem dor!

Mais