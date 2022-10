Qual é o melhor conjunto de peso olímpico para o dinheiro em 2022?

Equipamento Um conjunto de peso olímpico é um ótimo complemento para qualquer academia em casa se o treinamento de força estiver no topo da sua agenda. No entanto, comprar novos equipamentos de ginástica pode ser caro e, a menos que você mantenha as rédeas, é muito fácil sentar e ver os custos aumentarem. Isso traz outro dilema em jogo. Com uma gama tão ampla de opções, como você pode dizer que está obtendo o melhor conjunto de peso olímpico pelo dinheiro? O que é um conjunto de peso olímpico? As séries olímpicas de peso estão associadas ao torneio esportivo internacional mais famoso porque foram feitas de acordo com seus padrões. Não estou sugerindo que o que você pode pegar para a academia em casa será o mesmo que os profissionais usam. O que quero dizer é que eles são baseados no mesmo peso e especificações. Os pesos olímpicos terão um orifício de duas polegadas no centro da placa e também podem ser adaptados para caber em halteres padrão. Os halteres olímpicos terão aproximadamente dois metros e meio de comprimento, embora versões mais curtas e compactas estejam se tornando cada vez mais comuns. A maioria dos conjuntos de peso olímpico virá como um pacote completo, incluindo a barra e uma quantidade variável de pesos diferentes. Para uso em academias em casa, a maioria das séries estará em torno da marca máxima de levantamento de 300 libras. Se você preferir adquirir sua barra separadamente, encontrará conjuntos de pratos sem, mas vale lembrar, isso pode acabar sendo uma maneira mais cara de fazer as coisas. Se você está procurando motivação, confira este guia rápido para levantamento de peso olímpico profissional. Benefícios de um conjunto de peso olímpico Conjuntos de peso olímpico são uma ótima maneira de manter a forma em casa. Eles são bem conhecidos por realizar movimentos complexos icônicos como clean and jerks ou snatches. No entanto, os pesos olímpicos podem simplificar sua rotina de treinamento de força. As diretrizes de atividade física recomendam exercícios de fortalecimento muscular em pelo menos dois dias por semana. Isso significa todos os seus principais grupos musculares e não apenas o treinamento pontual. (fonte) Um conjunto de peso olímpico permite que você execute uma ampla gama de exercícios que visam quase todos os músculos do corpo. Movimentos como agachamentos, levantamento terra, rosca bíceps e prensas militares irão ajudá-lo a alcançar esse tique-taque na caixa. Não se trata apenas de força, o levantamento de peso aumentará a massa muscular magra, queimará gordura e melhorará seu equilíbrio e agilidade. Afinal, a maioria das pessoas que encontro querem um físico melhorado. A única desvantagem é que, se você quiser expandir sua rotina de treinamento com pesos, precisará pensar em equipamentos adicionais, como bancos de musculação e racks. O que procurar para obter o melhor conjunto de peso olímpico para o dinheiro? Quais são seus objetivos? Em primeiro lugar, decida seus objetivos e metas para o levantamento de peso. Você é iniciante ou não é estranho a pesos? Com que frequência você pretende usá-los? Qual é o seu estilo: crossfit ou powerlifting? Se você vai ser um levantador de peso de fim de semana ou um rato de academia em casa 24 horas por dia, 7 dias por semana, certifique-se de escolher o que se adapta às suas rotinas pessoais. Isso garantirá que o peso olímpico não acabe acumulando poeira e seja um total desperdício de dinheiro. Durabilidade Se você quiser obter o melhor retorno possível, procure sinais de que o equipamento vai durar. Um conjunto que vai desistir de você em um curto período não vai te dar aquele valor que você procura. Com placas de peso, a maioria delas será feita de materiais resistentes, como ferro fundido. No entanto, alguns terão revestimentos protetores, como borracha, para evitar a corrosão. Pratos Se você está começando, o número de placas é importante a considerar. Você deve procurar alcance suficiente para poder escalar e continuar a se desafiar à medida que melhora. Uma boa variedade de pesos também permite uma gama mais ampla de exercícios, por exemplo, alguns movimentos precisam de pesos mais leves que outros. O melhor conjunto de peso olímpico para o dinheiro Quando você arranha a superfície, logo descobre que há muitas opções por aí. Mesmo que você tenha dinheiro vivo pronto, você quer ter certeza de que está obtendo o melhor conjunto de peso olímpico pelo dinheiro. Para lhe dar uma ideia do que está por aí, eu trouxe algumas opções que se adequam à maioria das pessoas.









Nossa escolha para o melhor conjunto de peso olímpico para o dinheiro Quando se trata de posições de medalhas, vou dar ouro para Body Solid – Rubber Grip Olympic Weight Sets with Chrome 7′ Barbell. Este conjunto de peso olímpico tem uma quantidade generosa de placas que podem fornecer uma boa amplitude de elevação. As placas também são envoltas em borracha para maior durabilidade e facilidade de movimento. Este conjunto pode não ser o mais barato, mas quando você leva em consideração o que está incluído no preço, acredito que este seja o melhor conjunto de peso olímpico pelo dinheiro. Mais

